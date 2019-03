圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮選舉中沒有反對票。

在中國名義上的的最高國家權力機關全國人民代表大會在北京召開會議之際,另一個社會主義國家朝鮮也在進行選舉,選出他們新一屆議會議員。

3月12日,朝鮮公布最高人民會議議員選舉結果,公布687名當選議員名單。朝鮮最高領導人也在投票站投出自己的一票,但據韓媒報道,與上屆不同,金正恩的名字沒有在當選名單中出現,金正恩胞妹金與正首次通過正式選舉進入議員之列,為朝美河內峰會打前站的金正恩「管家」——金昌善首次當選議員。

在2014年舉行的上屆選舉中,金正恩作為「111號白頭山選區」候選人成功當選,而金與正未參選。但金與正從2016年開始出席最高人民會議舉行的會議,韓國媒體報道認為,她補缺了由去世等原因缺席的其他議員席位。

而韓聯社報道表示,此次選舉顯示,朝鮮外交派權力上升。在朝美對話中進行核問題磋商的朝鮮外相李勇浩、副外相崔善姬、「中國通」勞動黨國際部第一副部長金成南等外交派系人士第一次成為議員。

此次選舉投票在3月10日進行。朝中社稱,選舉投票率達99.99%,得票率更是達到100%。

朝鮮的歷次議會選舉投票率與得票率一向接近100%。上屆議會選舉時,朝鮮官方表示投票率為99.97%。

雖說朝鮮的議會是「橡皮圖章」,無論選舉過程還是議員的履職都是內容大於形式,但從每五年一屆的選舉中還是能分析出不少重要信息。韓聯社稱,朝鮮議會每屆選舉及「換血」都是展現朝鮮權力結構調整的時機。

朝鮮議會有何權力?

理論上朝鮮議會可以讓金正恩下台。

朝鮮的議會只是流於形式,沒有實際權力。議會每五年進行一次換屆選舉,是朝鮮唯一的立法機關。

「我知道外國媒體在報道時會有所保留,稱最高人民議會有『些許』權力或影響力,但這是不對的,它沒有任何權力,」朝鮮研究人士費奧多爾‧特爾泰斯基(Fyodor Tertitskiy)表示。

在朝鮮,法律實際上是由朝鮮勞動黨機關制定的,最高人民會議制訂和通過法案只是走形式。雖說沒有實權,但理論上這個議會的權力很大。如果超過三分之二的議員同意,議會可以修改憲法,類似規模的議員也可以讓金正恩下台。

不過實際生活中,朝鮮議會不經常開會。在每屆的第一次會議上,議會會選出一個更小規模的組織來代替其工作,而被選民們選出的議會只在極其罕見的情況下召開全體會議。

朝鮮議會議員是如何選出的?

在朝鮮,歡呼是各種場合中的一個重要技能。

在選舉日當天,朝鮮17歲及以上的全部人口都要出門投票。

特爾泰斯基(Fyodor Tertitskiy)稱,為了顯示忠心,朝鮮人需要盡早現身投票,因此每次投票應該都會有很長的隊伍。

選民會拿到一張選票,而選票上只有一個名字,沒有地方讓選民寫字或勾選。拿到這張選票後,選民會把它放進一個不密封的盒子裏。

朝鮮也有投票間供人單獨投票,但分析人士稱,在這種地方投票會立刻引起他人懷疑。

當然選民也可以把選票上唯一的名字劃掉。但特爾泰斯基稱,這樣做會招致秘密警察找上門來,當事人可能也會被當作精神失常來對待。

投完票後,朝鮮人需要加入歡呼雀躍的人群,表達自己擁有選出國家領導人的權力的喜悅。

「在官方媒體上,選舉日被刻畫成歡慶的節日,可以看到人們站在選舉站外慶祝,」專門報道朝鮮新聞的網站NK News專家Minyoung Lee表示。

朝鮮強制要求所有公民投票。因此,每次選舉還是當局進行人口普查的機會,可以監控每個選區的人口狀況,以及是否有新的前往中國的脫北者出現。

朝鮮有沒有其他黨派?

所有17歲以上的朝鮮人都必須投票。

大多數人以為朝鮮只有一個黨,但令人意外的是,朝鮮議會共有三個不同的派別。

金正恩領導的朝鮮勞動黨在朝鮮議會中席位最多,而其他席位則由社會民主黨及天道教青友黨佔有。

實際操作中,三個黨派沒有任何區別,三黨並稱為「祖國統一民主主義戰線」(Democratic Front for the Reunification of Korea)。