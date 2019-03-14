Image caption 菲律賓副總統林麗妮 （左）在香港與菲律賓勞工合照

菲律賓總統杜特爾特的親中立場，屢次成為反對黨的攻擊目標，從南海爭議丶中國債務到中國勞工皆是討論焦點。而隨著當地中期選舉即將到來，中國議題更成為參議員選舉攻防目標。菲律賓副總統林麗妮（Leni Robredo）近日在香港為反對黨參議員候選人站台拉票時，對大量中國工人及非法外國勞工湧入菲律賓，表示擔憂。

中國非法勞工湧入菲律賓

菲律賓中期選舉將在5月13日舉行，上個周末，5名該國反對黨參議院候選人到香港造勢，副總統林麗妮場也到場站台拉票，爭取菲律賓勞工的支持。

活動後，BBC中文提問，對於中國勞工湧入菲律賓工作，是否感到擔心？她說：「會擔心，而真正令人憂心的是外國勞工，會不會搶走菲律賓人的工作。」

她強調，「菲律賓失業率高，若把菲律賓人的工作給外國人，不是一件對的事。」

但是菲律賓勞工部長貝洛去年曾回應，並未發生外國人奪走菲律賓人飯碗的情況，他說：「外籍人士所做的工作，都是菲律賓人無法勝任的。」

Image caption 菲律賓副總統林麗妮在香港為反對黨參議員拉票。

林麗妮當天也對中國人在菲律賓工作的合法性也提出質疑，她說：「去年開始，我們看到大量外國工人湧入菲律賓，我們無法確定他們是不是合法工作。」

根據菲律賓參議院2018年底的調查，杜特爾特2016年上任後，至少有20萬中國人湧入菲律賓工作，其中大多受僱於鎖定中國玩家的線上博弈公司。

當地媒體報導，從2015年至2018年，菲律賓勞動和就業部共發出16.9萬個外國人就業許可，超過一半，有8.5萬個許可頒發給中國勞工，與參議員所統計的數字，少了近12萬人，說明大部分中國勞工是非法的。

杜特爾特去年曾經提及，菲律賓的非法外籍勞工應被驅逐出境，但應該要謹慎處理這問題。不過今年2月，杜特爾蒂又改口表示，由於擔心菲律濱人會被驅逐出中國，他不會把在菲律濱的中國勞工驅逐出境。

中國成為菲律賓選舉議題

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）2016年上任後，一改前總統阿基諾三世（Benigno Aquino III）「親美反華」的立場，轉而親向中國。

他從來不掩飾親中態度，公開演講上常提及菲中友好關係，曾強調「多名民族英雄及總統都有華人血統。」並說自己的外祖父來自廈門。

菲律賓副總統林麗妮屬於自由黨，與民主黨的總統杜特爾特分屬不同政黨，因此對於中國的態度也大相徑庭。不同於親中的杜特爾特，林麗妮曾多次發表反中言論。

菲律賓大學政治系助理教授吳安平（Jan Robert R. Go）向BBC中文表示，自從杜特爾特上台，奉行對華友好政策後，中國議題就成為媒體討論焦點。

林麗妮在香港時，也提及2016年的南海仲裁案，當年海牙常設仲裁庭幾乎全盤認同了菲律賓方面提出的訴求，認為中國的"九段線"沒有法律依據，是菲律賓大勝利。

參議員候選人中，前總檢察長希爾拜（Florin Hilbay）參與了該仲裁案的官司，林麗妮說：「希爾拜是我們傑出的律師，為我們在南海爭議上取得勝利！」

Image caption 菲律賓前總檢察長希爾拜（Florin Hilbay）參與2016年的南海仲裁案。

近年來，南海爭議丶中國債務丶中國公民在菲律賓從事非法網絡博彩及非法用工等事件，經常佔據菲律賓媒體版面，今年二月，一名中國大學生向警察潑灑豆花事件，更激發當地的反中情緒。

吳安平說：「隨著選舉將至，反對黨為得到反對杜特爾特選民的支持，就會在中國議題上更多著墨。」他表示，特別是在香港的菲律賓選民，對於中國更熟悉，所以副總統林麗妮及其他候選人，才會在香港特別提到中國。

反對黨打反中牌，吳安平對於菲國選民是否會埋單，提出質疑。他解釋，對選民來說，南海爭議丶中國債務並不會影響每天的生活，因此民眾可能沒感覺。

菲律賓政治觀察家法爾西斯（Jesus Nicardo Falcis III）分析，五月的中期選舉是審視杜特爾特執政表現的重要指標，也可以看出人民對於政府親中立場的態度。

他表示，這就像是一場公民投票，選舉結果反映人們是否支持杜特爾特的各項政策。