英國歸還埃塞俄比亞皇帝頭髮再揭歷史恩怨

圖片版權 Universal History Archive/Getty Images Image caption 1868年，抵抗英軍入侵埃塞俄比亞的特沃德羅斯二世皇帝戰敗，寧死不降而自殺。他的兩縷頭髮被英國人剪下來，帶回英國。

應埃塞俄比亞方面的要求，英國一家博物館將向該國歸還百年前獲得的特沃德羅斯二世皇帝的兩縷頭髮，以化解一段兩國歷史冤仇。

中國人古語說，身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝至始也。有著數千年文明歷史的埃塞俄比亞人似乎也有某種類似概念，他們將一百多年前抵抗英國入侵的特沃德羅斯二世皇帝的頭髮視為國家寶藏。

1868年，抵抗英軍入侵埃塞俄比亞的特沃德羅斯二世皇帝戰敗，寧死不降而自殺。他的兩縷頭髮被英國人剪下來，帶回英國。

當年，皇帝7歲的兒子阿萊馬耶胡王子與被掠奪的珍寶一起被帶回英國。王子得到維多利亞女王的關愛。他18歲去世後，被安葬在英國王室成員墓地所在的溫莎城堡。

埃塞俄比亞人一直要求英國方面歸還王子遺骨，讓其魂歸故里。

複雜的產權所屬

60年前，特沃德羅斯二世皇帝的這兩縷頭髮被捐贈給了位於倫敦的英國國家陸軍博物館。

英國國家陸軍博物館告訴BBC記者，出於對逝者的尊重， 他們決定不公開皇帝兩縷頭髮的照片，因為此事 "太敏感了"。

有關頭髮遺物被描述為兩件"不超過兩便士硬幣大小" 的碎片。

圖片版權 V&A Museum Image caption 這個英國博物館收藏的金王冠也是1868年戰爭後被帶到英國的，現為倫敦的維多利亞和阿爾伯特博物館收藏。

英國國家陸軍博物館已經同意歸還上述頭髮文物，但該博物館表示，不會歸還任何其它來自非洲的藏品。

該博物館的發言人對BBC表示，這絶對不成為任何先例。

博物館發言人表示，這是該博物館目前唯一收到正式要求歸還的物件。博物館的館長必須是收到正式的書面請求，並且有關請求必須理據充足。博物館方面才會予以考慮。

百年前的英埃恩怨史

BBC在亞的斯亞貝巴的記者伊曼紐爾·伊貢扎說，埃塞俄比亞大使館與英國方面將舉行有關文物遣返的具體談判。

但此舉再次引發了新的呼籲，要求英國歸還國家博物館中展出的所有被掠奪的文物。

19世紀中葉，埃塞俄比亞皇帝特沃德羅斯二世決定通過開放與英國的關係來使他的阿比尼西亞帝國（埃塞俄比亞前身）現代化。

但後來兩國關係惡化。作為抗議，特沃德羅斯二世皇帝拘留了在該國的英國領事和其他外國人。

英國的反應是派遣軍隊開戰，1868年攻陷了皇帝所在的馬格達拉城堡。

為了避免成為階下囚，特沃德羅斯二世皇帝自殺。英國軍隊將皇帝的手稿，王冠，十字架，基督教聖杯，宗教偶像，皇袍，盾牌和武器等戰利品帶回英國。

圖片版權 V&A Museum Image caption 倫敦的維多利亞和阿爾伯特博物館1868年英軍遠征阿比尼西亞的照片。

文明和文物歸屬

皇帝7歲的兒子阿萊馬耶胡王子與被掠奪的珍寶一起被帶回英國。王子從印度輾轉抵達英國後，受到維多利亞女王的關愛，後來被送往英國貴族私人學校拉格比公學。從公學畢業後被送往英國桑赫斯特皇家軍事學院。

但王子18歲的時候患胸膜炎死亡。按維多利亞女王的指示，他被安葬在溫莎城堡。2007年，埃塞俄比亞政府要求將王子遺骸移葬故土。

圖片版權 V&A Museum Image caption 當時小王子抵達英國後拍攝的照片。

英國並非唯一一個因為文物和非洲發生糾紛的歐洲國家。一些非洲國家都提出，要求歸還歐洲大國拿走的文物。

2018年，在經過多年的外交交涉後，法國總統馬克龍決定立即向西非國家貝寧歸還法軍在殖民時期拿走的26件文物寶座和雕像。

法國總統馬克龍最近委托編寫的一份報告建議，將法國博物館中的非洲文物都歸還原主國。

報告指出，位於巴黎的布朗利碼頭博物館（或稱凱布朗利博物館）的大部分非洲藏品，共約4.6萬件，都是在一定程度上的脅迫下獲得的。

塞內加爾文化部長庫利巴利就此對BBC表示，他看過這份報告，認為報告是積極的，合法的和符合歷史進程的。

塞內加爾已正式提出，要求法國歸還約1百多件文物。