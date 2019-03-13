圖片版權 Getty Images Image caption 除美國外，目前全球多國和監管機構陸續禁飛波音737 MAX全系列或部分機型。

埃塞俄比亞航空墜機事故發生後，多個國家的航空監管機構已將波音737 Max8機型停飛。這架飛機在上星期日（3月10日）起飛後幾分鐘墜毀，造成機上157人全部遇難。這是半年內該機型的第二次空難。

除美國外，目前全球多國和監管機構陸續禁飛波音737 MAX全系列或部分機型。

737 Max 對波音多重要？

波音此前稱，得益於最暢銷的737 MAX系列，2019年1月的利潤和交付數量將創紀錄。但不到兩個月後，波音正在經歷史上最嚴重的危機。半年內的這兩起空難，涉事機型都是737 MAX8。

2017年5月首次亮相的737 MAX是波音公司對競爭對手空客的A320 NEO回應。737 MAX根據承載乘客數量的多少，有四個版本，分別是：MAX 7, 8, 9和10 。其中MAX8的定價為1.216億美元。法新社報道稱，僅MAX8機型去年就為波音公司貢獻了三分之一的利潤。截至2019年1月，有4661架波音737 MAX飛機被訂購，佔該公司訂單的八成。

波音每月生產52架該機型飛機，並計劃今年月產57架，計劃2019年年產895到905架該型號飛機。這將成為一項紀錄。第三方分析公司Canaccord analyst的分析師肯·赫伯特（Ken Herbert）認為，該機型「可能是波音及供應商最重要的項目。」

截至目前，沒有航空公司正式取消737MAX機型的任何訂單，但獅航（Lion Air）正打算用空客的飛機代替波音MAX。航空分析師理查德·阿布拉菲亞(Richard Aboulafia) 「現在波音能做的就是全力配合調查，就與Max有關的所有問題與客戶保持密切溝通。」

對波音的影響有多大？

自事故發生以來，波音股價下跌超過11％，市值蒸發270億美元。很難估計具體的經濟影響，但分析師們做出了如下假設：如果調查結果顯示埃塞俄比亞航空公司和獅子航空公司的事故原因相同，對波音公司的經濟影響將微不足道。波音只需要更新飛行控制軟件，而手動操作的改變已經在進行。

圖片版權 Jonathan Druion Image caption 一架埃塞俄比亞航空的波音737 Max8 飛機於周日（3月10日）墜毀。

赫伯特計算，每個設備的更新成本為200萬美金，總計不會超過10億美元的成本。阿布拉菲亞認為，如果兩起空難的原因不同，波音的代價會更大：該機型的飛機會在更長時間內被禁飛，還涉及修理和重大補償等支出，這就迫使航空公司尋找替代方案。如果是這樣，波音今年將達不到月產57架的目標。

對供應商影響多大？

如果訂單被取消，波音的15萬員工，以及737MAX間接和直接的供應商都很可能受此危機影響。其中包括通用電氣（GE）和賽峰集團（Safran）合資的製造商CFM，它為波音造引擎；造傳感器的美國公司United Technologies和機身和駕駛艙製造商Spirit AeroSystems。但目前沒有具體的損失數據。

目前已採取行動的航空監管機構

澳大利亞民用航空安全管理局：暫停所有進出澳大利亞境內的波音737 MAX型號飛機

中國民航局：命令中國國內的航空公司暫停使用波音737 MAX8

歐洲聯盟航空安全局：暫停所有737 MAX8型飛機飛往其空域

法國航空當局禁止從其領空飛行737飛機

德國交通部：737 Max8被禁止進入該國領空

印度民航部：要求立即停飛737 MAX飛機

印度尼西亞：在調查前，禁飛737 MAX8飛機

馬來西亞民航局：在其領空禁飛737 MAX8飛機

新加坡民航局：暫停所有飛往和離開新加坡的波音737 MAX型號飛機

英國民航局：暫停在英國領空運營737 MAX飛機

美國國內態度分歧

儘管面對美國國內參議員和工會越來越大的壓力，美國聯邦航空管理局（FAA）表示，不會下令暫停波音737 MAX飛機。

美國聯邦航空管理局表示，調查顯示該飛機「沒有系統性問題」，所以沒有讓其停飛的根本性依據。

主持航空航天小組委員會的美國共和黨參議員特德 ·克魯茲（Ted Cruz）說：「美國聯邦航空局確認這些飛機及其乘客的安全之前，我認為美國同樣可以暫時停飛737 MAX飛機。」

民主黨參議員愛德華·馬基（ Edward Markey）和理查德·布盧門撒爾（Richard Blumenthal ）已寫信給美國聯邦航空管理局，並表示「直到該機構可以最終確定飛機可以安全操作」前，要求停飛波音737 MAX飛機。

民主黨總統候選人伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）說，美國聯邦航空局應該「立即」跟隨其他國家的做法，「讓這些飛機從天空上下來」。

共和黨參議員米特·羅姆尼（Mitt Romney） 說：「出於對公眾飛行安全的謹慎考慮，美國聯邦航空局應該將737 MAX8停飛，直到我們調查出墜機的原因並確保飛機的適航性。」

但美國聯邦航空局表示，其他民航當局沒有「向我們提供可以採取行動的數據」。

波音公司已經證實，過去幾個月一直在為該飛機開發「飛行控制軟件增強版」，表示相信它們可以安全飛行。

停飛相關機型的航空公司

阿根廷航空、墨西哥航空、中國國航、開曼航空、中國東方、中國南方航空、南非康姆航空、埃塞俄比亞航空、印尼鷹航、巴西高爾航空、中國海南航空、冰島航空、昆明航空、獅子航空、挪威航空、中國奧凱航空、山東航空、上海航空、深圳航空、勝安航空、印度香料航空、英國途易航空、廈門航空。

繼續執飛737 Max8的航空公司表態

意大利航空公司：「與當局不斷對話中」

美國航空公司：「對飛機充滿信心……將密切關注調查」

斐濟航空公司： 「（增加）培訓……以期符合最高安全標凖」

迪拜航空： 「關注」

波蘭航空：「密切關注情況」

西伯利亞航空 ：「不斷與製造商保持聯繫」

西南航空公司 ： 「與波音公司聯繫」

加拿大西捷航空：「密切關注局勢」

仍在使用737 MAX8的其他航空公司（不完全統計）

加拿大航空、航空資本集團、土耳其焦倫東航空、印度捷特航空、馬林多航空、毛里塔尼亞航空、加拿大陽翼航空、土耳其航空、Gecas旅遊服務集團