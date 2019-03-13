美國大學舞弊醜聞：《絶望的主婦》演員涉嫌賄賂助女兒入學

圖片版權 Getty Images Image caption 女演員菲麗西提·霍夫曼（左）和洛莉·路格林遭到起訴

根據解封的法庭記錄，超過40人因美國大學入學作弊醜聞被起訴，美劇《絶望的主婦》（Desperate Housewives）女演員菲麗西提·霍夫曼（Felicity Huffman）是其中之一。

據稱，案件嫌疑人幫助學生在入學考試中作弊，而且讓沒有體育特長的學生作假。

案件波及美國精英學校耶魯大學、斯坦福大學和喬治城大學，但沒有跡象表明這些學校參與了這些不法行為。

誰捲入了此次醜聞？

被告大多是富人，包括大公司的首席執行官。

周二（3月12日），美國檢察官安德魯·萊勒（Andrew Lelling）在有關案件調查的新聞發佈會上說：「這些家長擁有巨額財富和特權。」

根據指控文件，霍夫曼代表其大女兒「慈善捐款」1.5萬美元，參與了舞弊計劃。據稱，她曾打算為小女兒第二次參與這項計劃，但最後並未這麼做。

霍夫曼與一名計劃參與者討論的過程被秘密地錄了下來。指控文件稱，這位目擊證人在霍夫曼和她的丈夫、演員威廉（William H Macy）的洛杉磯家中見到了他們，並解釋了這項計劃。目擊者稱，兩人「同意該計劃」。梅西沒有被起訴。

霍夫曼周二晚些時候出現在洛杉磯一家法院，並在繳納25萬美元保釋金後獲釋。梅西也出現在法庭上。

美國女演員洛莉·路格林（Lori Loughlin）也遭到起訴，但沒有被拘留。指控文件稱，路格林和同樣被起訴的丈夫同意支付50萬美元，讓他們的兩個女兒成為南加州大學賽艇隊隊員。他們的兩個女兒目前都在南加州大學學習。

圖片版權 Getty Images Image caption 女演員菲麗西提·霍夫曼（左三）和其丈夫與兩個女兒

波士頓聯邦檢察官起訴了操作計劃的威廉·辛格（William 「Rick」 Singer），辛格今年58歲，通過其公司Edge College & Career Network操縱了這次舞弊案。

辛格周二在波士頓聯邦法院認罪，罪名包括詐騙、洗錢和妨礙司法公正。他將面臨最高65年的監禁和超過100萬美元的罰款。

辛格將在6月被判刑。

美國聯邦調查局稱，一些大學的體育教練也捲入了這項計劃，他們內部推薦不合資格的申請人，從而收受賄賂。

據稱，耶魯大學女子足球隊主教練收了一名不踢足球的學生40萬美元，而學生的父母付給辛格120萬美元。

案件中，總共有33名家長、13名體育教練和辛格的同伙被起訴。

這項計劃如何運轉？

文件詳細記錄了辛格公司被指控的兩項行為：在大學入學考試中作弊，利用與頂尖學校教練的關係進行賄賂，同時為學生偽造體育資質證明。

當局稱，霍夫曼和路格林等家長為辛格公司的服務支付了數千至650萬美元。2011年至2018年，辛格賺了大約2500萬美元。

圖片版權 Reuters Image caption 美國女演員洛莉·路格林的兩個女兒目前都在南加州大學學習

美國聯邦調查局稱，家長被要求編造一個借口，比如家庭婚禮，讓其孩子在特定的考點參加考試，他們還賄賂考點的工作人員，讓其對作弊行為視而不見。

美國聯邦調查局指，捲入此次醜聞的辛格公司員工要麼為學生安排參加考試、給學生提供答案，要麼修改他們的答卷。

官員稱，大多數情況下，學生並不知道他們獲得錄取是通過賄賂，但有幾名學生牽涉其中。

據稱，該公司還為學生偽造了詳細的體育資歷，包括把網上的運動員照片修改成他們的學生。

學校和網友反應如何？

南加州大學稱，已經解僱了涉嫌受賄的兩名員工：高級體育副主任海內爾（Donna Heinel）和水球教練瓦維奇（Jovan Vavic）。

法庭文件稱，瓦維奇招了兩名學生進入他的水球隊，以幫助他們入學。他收受了25萬美元的賄賂。

南加大發出聲明稱，南加大正在確認該校收到的任何與該計劃有關的資金。此外，學校正在全面審查其招生過程，以確保今後不會發生此類行為。

圖片版權 Getty Images Image caption 喬治城大學

喬治城大學、耶魯大學、威克森林大學、加利福尼亞大學洛杉磯分校和得克薩斯大學也發佈了類似聲明，稱啟動調查。

在社交媒體上，許多人表達了對此次舞弊醜聞的憤怒，指美國大學已經偏向於更富有的白種人。

還有一些網友指出，對於巨富們來說，通過合法途徑向學校捐款來獲得入學資格是很容易的。