圖片版權 VCG via Getty Images Image caption 勝利（左）涉嫌違反提供性招待相關的韓國法律規定（資料圖片）。

韓國娛樂圈多位明星最近身陷性醜聞。繼頂級韓流團體BigBang成員勝利因「性賄賂」醜聞宣佈退出演藝圈後，與勝利在同一個聊天群的著名歌手鄭俊英也因傳播疑似非法拍攝的性愛視頻而中斷演藝活動。

3月13日，勝利（本名李勝賢）與鄭俊英同時前往警察局接受調查。據韓國媒體報道，勝利的傳喚理由為涉嫌違反提供性招待有關的法律規定，鄭俊英則是涉嫌偷拍等行為違反性暴力犯罪相關法律。

這次事件最早發端於1月，在媒體持續披露及多次警方調查後，受波及的藝人名單越來越長，不斷有明星及經濟公司出面撇清關係。

勝利事件

圖片版權 TPG/Getty Images Image caption 勝利在韓國有「勝茨比」之稱，他不僅是頂級明星，也擁有不少個人投資生意。

今年1月至2月期間，勝利擔任董事的夜店Burning Sun先被曝光疑似有人在店內對女性顧客進行性騷擾，後又有報道稱有人在店內吸毒。

韓國媒體的報道還稱，勝利涉嫌「性賄賂」，安排介紹公司Yuri Holdings的潛在投資人在首爾多個夜店內接受性服務。Yuri Holdings為勝利在2016年1月創立的公司，公司經營範圍包括藝人經紀、化妝品、電商、房地產和餐飲等。

賣淫在韓國非法。媒體報道稱，2015籌建Yuri Holdings期間，勝利試圖通過社交媒體軟件Kakao Talk為客戶安排嫖娼，有流出的聊天記錄顯示，勝利要求一名員工為台灣投資人安排相關服務。

目前勝利已辭去在Burning Sun及Yuri Holdings的職務。

勝利否認安排「性賄賂」的指控。但事件仍不斷發酵，3月11日，勝利在Instagram刊文稱，由於此案引起的社會反應太強烈，決定退出演藝圈，他本人將「誠實接受調查，爭取可以使所有疑惑得以查明」。

鄭俊英事件

圖片版權 Getty Images Image caption 鄭俊英是一名搖滾歌手，也活躍在《兩天一夜》、《窮遊豪華團》等韓國多個人氣綜藝節目中。

在勝利事件更多細節不斷披露的同時，一個勝利所在聊天群的對話記錄將更多明星牽扯進來。

在韓媒曝光的Kakao Talk聊天群對話記錄顯示，有人在勝利和幾名韓國藝人及生意伙伴所在的群裏分享偷拍的性愛視頻。報道指偷拍及傳播者為歌手鄭俊英。

媒體還指，鄭俊英曾於2015年底在某聊天群裏分享偷拍視頻，2016年2月，他還在群裏解說做愛過程，發送視頻，10個月裏涉及10名受害女性。

鄭俊英於13日凌晨發表公開信致歉，表示承認所有罪行，甘願接受所有處罰，將誠實接受調查。

勝利與鄭俊英是誰？

勝利所在的組合BigBang不僅在韓國是頂級明星，在亞洲及全世界也享有極高知名度。

而作為其中一員，勝利不僅有無數粉絲，還因其大量的私人投資及奢華的生活方式而與「蓋茨比」相提並論，被稱作韓國的「勝茨比」。

「蓋茨比」為美國作家弗·司各特·菲茨傑拉德所作小說《了不起的蓋茨比》主人公。書中蓋茨比是上流社會富豪，在禁酒時代通過販賣私酒積累了巨額財富，經常在家中舉辦豪華聚會。

圖片版權 The Chosunilbo JNS/Multi-Bits via Getty Images Image caption BigBang是韓國近年來最成功的男子團體，在全世界享有極高人氣。

在勝利之前，BigBang也有其他成員身陷爭議事件。該組合隊長G-Dragon在2011年因吸食大麻接受調查，後未被起訴。在韓國吸食大麻為違法行為。

2017年，該組合另一成員T.O.P.因吸食大麻被判有期徒刑10個月，緩期兩年執行。

鄭俊英是一名搖滾歌手，也活躍在《兩天一夜》、《窮遊豪華團》等韓國多個人氣綜藝節目中。目前鄭俊英固定出演的所有綜藝節目已停止與其合作。

受「性賄賂」事件影響，勝利所在的經紀公司YG Entertainment Inc周一股價下跌15.6%。而也陸續有BigBang粉絲要求勝利退出組合。

「即便是為YG和BigBang的名譽，或許我也只能走到這裏了，」勝利在Instagram上宣佈退出娛樂圈時表示。

勝利及鄭俊英的經紀公司均已終止與二人的合約。