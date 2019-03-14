委內瑞拉大停電：「末日」一般的悲慘世界

Image caption 黑漆漆的，世界末日一般

3月7日委內瑞拉開始停電，此後幾天，持續的停電停水讓全國許多地區陷入癱瘓。

40度高溫，停電停水好幾天。已經混亂的國家，已經貧困的人民，在黑暗中、饑餓中、死亡的邊緣掙扎......

有委內瑞拉人形容，這樣過生活如同「世界末日一般」。

BBC記者格蘭特在委內瑞拉首都加拉加斯聽居民講述他們的無奈和痛苦。

圖片版權 NASA Image caption 衛星圖片顯示委內瑞拉大停電的衝擊。左側為3月7日停電前，右側為3月8日

停電，每一小時、每一分鐘都在委內瑞拉造成更普遍、更嚴重的混亂。委內瑞拉，一個已經在崩潰邊緣掙扎的國家。

支持政府的民兵摩托車隊在黑暗的大街小巷巡邏，用槍維持秩序。首都加拉加斯已經發生多起搶劫事件。

停電好幾天了，想清晰、全面了解委內瑞拉國內的情況難度很大，這也是意料之中的。

加拉加斯人很難聽到外地情況怎樣。與許多地區的交通和聯絡仍然沒有恢復，消息很難傳遞出來。

就算有電，也只是斷斷續續，來幾個小時，又停了。

圖片版權 Reuters Image caption 加拉加斯，超市員工檢查遭搶劫的後果

可以肯定的是，3月7日開始停電以來，委內瑞拉很多地區都受到影響。

沒有互聯網，沒有手機，銀行不開門，取款機不工作，冰箱不運轉，烤箱不工作......對許多人來說，日常生活已經是難以忍受，窮人聚居區內狀況更慘。

饑餓的邊緣

Image caption 瑪喬麗兩歲的兒子也在挨餓

不難理解，有些人已經被逼到了崩潰的邊緣。

在加拉加斯（Terrazas del Club Hípico）一家超市外，一臉怒色的瑪喬麗告訴我們，「我有個兩歲的兒子。昨天晚上，家裏什麼吃的都沒有了。」

她說，離她家不遠的一家商店被搶了，鄰居給了她一些煮好的白飯。

她說，「我把白飯打成糊，加了點糖餵孩子。但是今天孩子還會找我要吃的，我怎麼辦？拿什麼給孩子？

我自己餓著沒關係。大人，只要有口水喝就行。但是孩子怎麼辦？我不能總告訴他沒吃的吧。」

瑪喬麗身後站著另外一群母親，她們的臉上掛著同樣的絶望、同樣的痛苦。我們在和瑪喬麗說話期間，這些女人開始憤怒地敲打超市緊緊關閉的大門，高喊「讓我們進去」。

超市內，收款機不能用了，店員只收美金。

瑪喬麗說，「他們要美元，但是在這個國家我們掙的不是美元，我們掙的是博利瓦爾，現在博利瓦爾一分錢都不值了。」

說到這兒，瑪喬麗情不自禁地提高了嗓門。

「我們不想搶商店，我們不想找麻煩，我們就是想要吃的，我們太餓了！」

死亡的邊緣

圖片版權 Reuters Image caption 醫院外，醫護人員在抗議示威

對於其他一些人來說，問題比吃不上飯更嚴重。

帕特麗西婭（化名）在加拉加斯一家兒童醫院內的實驗室工作。由於擔心受批評，她在離醫院有一段距離的地方和我會面，向我講述了停電對病人的影響。

「星期四（停電開始的那一天），誰也不知道為什麼應急發電機沒有啟動，發生了什麼事，為什麼急救室內一片漆黑。」

一位同事告訴她，在急救室內，他們只能用手動呼吸器維持新生兒的生命。

在新生兒重症監護室內的寶寶，出生才只有幾天......

圖片版權 AFP Image caption 加拉加斯一家兒童醫院，支持政府的民兵守衛著發電機

帕特麗西婭說，「路過病房的時候，我們看到一位媽媽在哭，後來我們才知道，中期護理病房的一個小寶寶死了......」

儘管醫護人員竭盡全力地搶救，那天晚上，一個新生兒也死了。

發電機總算被送到醫院了。但是，送機器來的不是政府工作人員，而是人人害怕的民兵。這也是停電造成混亂的表象之一。

死後的痛苦

圖片版權 AFP Image caption 停電，停屍房怎麼辦？

癱瘓的不僅僅是食品供應和醫療保證，親人死了，想安葬也很難。

上周四那天晚上，剛剛停電的時候，在加拉加斯一個窮人區，瑪麗亞（Maris Errazo）的兒子被殺。從那以後，他的屍體一直保存在Bello Mote停屍房。

但是從那一天起，大部分政府辦事機構都關門了，瑪麗亞開不出必要的證明，無法領取兒子的屍體，安排葬禮。

就算還開門的那些辦事機構，因為不能上網、無法打印，瑪麗亞也沒有得到官方的說明，自己的兒子到底是怎麼被打死的都不知道。

就算瑪麗亞能把兒子的屍體帶回家，她也付不起安葬費。

委內瑞拉的極度通貨膨脹已經把她僅有的一點點存款貶到了幾乎一文不值。

無法讓兒子安息的瑪麗亞顯得仍很堅強，她說，「我們沒錢，」銀行關了，手機基本沒信號，

「我甚至不能打電話找人幫忙想想辦法。」

圖片版權 Reuters Image caption 停電期間加拉加斯許多商店被搶

夜幕降臨時，我們聽說，那天早上剛剛去過的一家超市又有人衝來搶劫。

我們趕快過去，剛好看到幾十人被警方逮捕，他們的母親、妻子和女兒憤怒到極點，衝著警察大喊大叫。

一名婦女喊道，「你讓我們怎麼活啊，我孫子都快餓死了。」

一天即將結束。

女人淒慘的哭泣聲中，委內瑞拉又陷入一片黑暗和混亂......