圖片版權 EPA Image caption 金正恩和特朗普的模仿者拳頭相碰。

朝鮮領導人金正恩重修火箭發射場，到底要給特朗普發出什麼樣的信息？美國總統特朗普還會像過去一樣在朝核問題上發火嗎？

美國和朝鮮河內峰會無果，導致外界觀察朝鮮問題的人士紛紛擔憂朝鮮問題的走向。

BBC駐韓國記者勞拉·比克（Laura Bicker）在首爾發回的分析提出的問題是：金正恩到底是什麼意思？

她提問道：「金正恩真的會冒著情緒不可預測的特朗普總統發火的風險, 危及美朝之間目前的緩和嗎？」

兩年前似曾相識的一幕？

2017年，朝鮮一再不顧國際社會「禁核令」、堅持核和導彈開發，使得朝鮮半島危機陡然升溫，成為東亞地緣政治中突出的熱點。

美國總統特朗普則以「戰火與怒火」警告朝鮮，如果朝鮮公然地威脅美國，下場會很悲慘。

但當時金正恩並沒有因為特朗普發火而停止發火箭和導彈。

2018年6月，特朗普和金正恩在新加坡舉行首腦會晤，被英國《每日電訊報》報道說成是在過去半個世紀當中最離奇和最不可預料的地緣政治會議。毫無疑問，這次會晤極大緩和了朝核危機。

八個月後，金正恩和特朗普在越南河內再次會晤。這次最高層會晤並沒有如同國際社會愛好和平的人士期待的那樣達成任何協議，也可謂又一次最離奇和不可預料的地緣政治會議。

圖片版權 EPA Image caption 河內美朝峰會無果，大概這也是一次最離奇，最不可預料的地緣政治會議。

權利和義務

美國詹姆斯·馬丁核不擴散研究所專家格雷斯·呂（音譯）表示，朝鮮方面擺出要發射衛星的姿態，結果也取決於特朗普政府的反應。

她表示，如果特朗普因為火箭發射而徹底廢除美朝關係和對話，那麼金正日也許會決定不發射。

但她也警告說，同時必須記住，朝鮮作為一個主權國家，有向太空和平發射火箭的合法權利。

如果美國強行阻攔，可能反而讓危機升級。

金正恩需要想清楚的問題

美朝河內峰會失敗體現出美朝政策分歧的關鍵點：美國要求朝鮮全面棄核，才能解除對其壓力沉重的制裁。而朝鮮要求是逐步棄核，同時美國需要放鬆給朝鮮民生造成壓力的部分制裁。

據稱，特朗普在峰會上質疑朝鮮在承諾廢棄的核與導彈項目之外，仍還有在其它秘密地點進行違反制裁行動的情況存在。

圖片版權 KCNA Image caption 或許，金正恩也需要想清楚的問題是：特朗普到底是什麼意思？

所以，美國方面在峰會後得知朝鮮重修火箭發射設施的情況後，一面警告朝鮮違反禁令將導致更嚴重的制裁和壓力，同時到目前為止也沒有將美朝談判大門關上。

困擾國際社會的朝核和導彈問題一再反反覆複，似乎目前這一幕過去曾經上演過。這體現了朝鮮和美國之間的外交博弈和互動仍在繼續。

在這一過程中，朝鮮也必須了解國際社會在朝鮮半島無核化方面的決心和意志。或許，金正恩也需要想清楚的問題是：特朗普到底是什麼意思？