美國宣佈停飛波音737 Max客機：為何最晚停飛

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美國總統特朗普宣佈，美國立即停飛所有波音737 Max客機。3月10日發生埃塞俄比亞航空客機墜機事故後，全球多國和監管機構陸續禁飛波音737 Max全系列或部分機型，美國是在事故後最晚宣佈禁飛的國家。

本周三（3月13日），特朗普在白宮對記者表示，正在飛行途中的737 Max型號飛機，降落到目的地後就要馬上停飛。

美國聯邦航空管理局表示，在分析了墜機事故現場的新證據以及衛星收集的新數據後，作出停飛決定。航空管理局在書面聲明中表示，將進一步調查飛機的飛行數據記錄儀及座艙聲音錄音機，停飛將持續到調查結束為止。

為什麼美國最晚停飛波音737 Max？

BBC中文駐美記者 馮兆音

波音不僅是扎根美國的大型公司，其政治游說力強大，與華府政治圈有緊密聯繫。

波音去年在華盛頓的政治游說花費超過1500萬美元，自1998年起的總游說花費在眾多公司與機構中排行第十名。值得一提的是，這家公司對民主黨、共和黨都下注，在2018年中期選舉期間向多位國會議員候選人募款委員會及其他政治組織輸送450萬美金。

除了與國會存有千絲萬縷的聯繫外，波音是美國政府第二大的國防合作方，2014年至2018年間波音與政府間的合同交易額達1040億美元。

美國政府與波音公司之間「旋轉門」般的人員往來並不少見，代理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）此前在波音公司任職了31年，最高級別達到資深副總裁。而埃塞爾比亞墜機事故前兩周，前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）剛被提名加入波音的董事會。

特朗普總統與波音公司乃至美國航空業其實也存有聯繫，少有人知的是，1989年到1992年，特朗普的商業帝國包括了名為Trump Shuttle的航空公司。擔任總統後，特朗普多次在波音飛機與廠房舉行活動，他還曾與波音公司總裁丹尼斯·米倫伯格（Dennis Muilenburg）直接講價，要求降低波音產的總統專機「空中一號」的花費。在美國宣佈停飛波音相關型號客機前，兩人還曾通電話，米勒伯格再次保證該機型的安全性。

作為美國對華最大的出口商之一，波音公司在美中貿易談判中，可能也會扮演特殊的角色。波音公司總裁米倫伯格曾公開表示，中國購買大量美國制的波音客機，可能成為兩國現正磋商的貿易協議的一部分。

圖片版權 Getty Images Image caption 埃塞俄比亞墜機事故現場

此前，美國航空管理局曾說，該飛機沒有系統性問題，因而沒有停飛依據。主管航空管理局的美國運輸部長趙小蘭還在12日搭乘該型號飛機，從得克薩斯州休斯頓飛到華盛頓。

波音公司則稱，出於「非常謹慎」的立場，「為向航行的公眾確保該機型的安全性」，決定暫時停飛客機。

737 Max飛機在半年內兩次發生大型空難，除造成157人死亡的埃塞俄比亞墜機事故外，在去年十月，印尼就已發生一宗波音737 Max客機墜毀事故，造成189人死亡。

根據諮詢公司Cirium的數據，波音公司一共交付了356架737 Max 8型號的飛機，其中兩架墜毀；另交付29架體積更大的Max 9型號飛機。根據穆迪公司的估計，波音每售出一架以上機型的飛機，所得利潤約為1200到1500萬美元。

中國的航空公司共有97架737 Max飛機，為全球最多。而美國的航空公司緊隨其後，共有72架。其中，美國的西南航空公司擁有34架，是運營最多相關機型的航空公司。

本周三較早前，加拿大也宣佈停飛該機型客機，交通運輸部長加諾（Marc Garneau）稱，衛星數據顯示，在加拿大運營的波音737 Max客機與埃塞俄比亞墜毀的那架飛機，有相似的飛行模式。