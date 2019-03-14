朝鮮駐西班牙大使館遇襲背後的國際疑雲

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮駐西班牙大使館遇到襲擊後，一名朝鮮女子設法從二樓窗戶逃出使館，衝到外面呼救。鄰居聽到後報警。

朝鮮駐西班牙大使館最近突然遭到不明團伙的襲擊，美國中央情報局人員被指涉嫌。國際外交會受到什麼影響？

如果你看過好萊塢大明星湯姆·克魯斯主演的大片《碟中諜》（Mission Impossible），也許你會認為，在現實中，這種事情可能更像它另外一個譯名：《不可能完成的任務》。

但現實也許會出乎人們的意料。

如果你是一名朝鮮外交官，那可能總是需要記住天有不測風雲的古語。

有關朝鮮駐馬德里大使館據稱受到襲擊的事件，僅僅發生在2019年2月底朝鮮領導人金正恩與美國總統特朗普在河內舉行第二次峰會幾天之前。

更離奇的是，據稱，這次襲擊中的朝鮮外交人員、西班牙調查人員到目前為止守口如瓶，朝鮮方面沒有聲張，也沒有向警方公開要求對襲擊事件調查。

舉世矚目的朝美河內峰會無果而終。這次襲擊是否影響到了朝核問題會談及朝美國家關係？

中情局在行動？

據來自西班牙的報道，2019年2月22日, 10名襲擊者突然闖入朝鮮駐馬德里大使館，捆綁、毆打和審訊朝鮮大使館內的8名工作人員，並搶走一些電腦。

西班牙日報《國家報》報道援引警方和國家情報中心來源的消息說，已經確定在上述10名襲擊者中至少有兩人是與美國情報系統有關聯。

這個消息將矛頭指向美國中央情報局。

在美國和朝鮮在經歷了近70年的敵對後、兩國努力改善關係的情況下，這樣的指控可能具有爆炸性。

英國廣播公司BBC聯繫了馬德里警方，請其發表評論，但尚未得到回應。

那天在朝鮮駐西班牙大使館到底發生了什麼事情？

"軍事化的精凖行動"

2月22日下午，一個有10人組成的團伙神不知鬼不覺地突然闖入位於西班牙首都馬德里中心西北的朝鮮大使館。

西班牙網絡媒體《機密報》報道說，襲擊者將工作人員嘴塞住捆綁起來，拿走了一些電腦。

不過一名朝鮮女子設法從二樓窗戶跳出來逃出大使館，衝到外面大聲呼救。

有鄰居聽到後很快報警。

圖片版權 Google Maps Image caption 谷歌地圖上顯示位於西班牙首都馬德里中心西北的朝鮮大使館，裏面有個游泳池。

當警察趕到大使館敲門後，大門口迎接他們的是一名亞洲面孔的男子，他向警察們保證館內一切平安無事。

但幾分鐘後，該男子和其他襲擊者分乘兩輛朝鮮外交牌照車輛全速駛離大使館。

警方進入大使館

事後，西班牙調查人員告訴《國家報》，整個行動精凖策劃實施，如同一次軍事行動。

等西班牙警察終於進入兩層樓高的朝鮮大使館後，他們發現裏面8名朝鮮人，每人頭上都綁著袋子，被捆在裏面無法動彈。

由於他們已經被捆綁了大約 4個小時，其中有兩個人需要醫療救護。

不久，西班牙警方發現了遺棄在附近的兩輛朝鮮外交牌照的汽車。

幕後黑手是誰？

據信，西班牙當局內部已經駁斥了這起被控的襲擊是由普通犯罪團伙所為的觀點。

調查人員認為，襲擊者似乎知道自己在找什麼東西，搶奪手機和電腦。

西班牙《國家報》和《機密報》都說，西班牙當局懷疑美國情報機構及其盟友的特工可能涉及這次襲擊。

據稱，這次襲擊的受害者告訴西班牙調查人員說，襲擊者說朝鮮語，並可能來自韓國。

圖片版權 EPA/Yonhap Image caption 朝鮮前駐西班牙大使金孝哲幫助組織了2月份在越南舉行的朝美峰會。

BBC就此聯繫美國中央情報局，但後者拒絶置評。

為何有人要襲擊朝鮮大使館？

有報道分析認為，襲擊者可能在尋找有關朝鮮前駐西班牙大使金孝哲（Kim Hyok-chol）的信息。這名外交官2017年因朝鮮核試驗被西班牙驅逐。

但金孝哲目前是朝鮮與美國外交會談的重要特使。他幫助組織了2月在越南舉行的朝美峰會。

2019年1月，金孝哲與金正恩的得力助手金永哲一同前往華盛頓舉行會談。

不過，到目前為止，尚不清楚使館遭遇襲擊的確切原因，也不清楚到底有誰參與。

下一步會發生什麼事情？

目前西班牙官方守口如瓶。據稱，不論是當時逃出大使館求救的朝鮮女子還是館內其他朝鮮人都沒有公開要求警方調查。

但是，如果有確鑿證據顯示外國情報部門涉及其中的話，可能會在朝鮮和國際上引起軒然大波。

西班牙當然不願意外國情報機構未經允許在其領土上實施行動。

而擅自闖入外國大使館是嚴重違背國際禮儀和國際法則的行為。

西班牙國家高等法院將聽取調查, 並可下令逮捕任何已查明身份的襲擊者。

不過, 據報道, 政府消息人士表示, 要確鑿證明美國情報機構人員參與此案可能會很困難。

到目前為止, 唯一清楚的是，這個故事才剛剛開始。