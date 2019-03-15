誰將代表民主黨出戰2020年美國總統大選

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特朗普任期剛過半，2020年美國總統大選已奏響前奏。民主黨人躊躇滿志要奪回白宮，黨內競爭十分激烈。 3月14日（周三），在2018年中期選舉中落選得克薩斯州聯邦參議員的奧洛克（Roberto 「Beto」 O'Rourke）宣佈參選總統，成為民主黨第15位參選人。

誰能代表民主黨競選總統？提名前哨戰已打響。正在奧斯汀舉行的「西南偏南」（South by Southwest， 簡稱SXSW）大會上，共有九名民主黨總統參選人接連上台演講，他們提出了什麼政見？一個原以科技與音樂著稱的盛會，為什麼成為兵家必爭之地？

沃倫（Elizabeth Warren）

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屬於黨內進步派的馬薩諸塞州聯邦參議員沃倫在SXSW大會上發表豪言，提出利用政府反托拉斯反壟斷的權力，將臉書、亞馬遜、谷歌、蘋果等科技巨頭拆分。主持人請觀眾席中上述公司的員工起立，讓沃倫面對他們解釋這一計劃。

沃倫稱，科技巨頭公司既是球員又是裁判，例如亞馬遜，它作為一家電商公司，同時收集用戶的購買偏好來促進自家產品的銷售，擁有不公平的競爭優勢。

」市場創造機遇，「她說，」但市場要有規則，要有『警察』監管。如果沒有了規則，市場就會淪為偷盜。「

沃倫的政見還包括開展全民兒童看護項目，以及徵收千萬富翁稅，對資產超過5000萬美金的人徵收2%的稅，資產超10億美金的人則要繳3% 的稅。

大學法律教授出身的沃倫擅長引經據典、深入解釋她的政策，但其精英學術背景可能拉開她與平均選民之間的距離。

楊安澤（Andrew Yang）

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數月前還默默無聞的台裔參選人楊安澤近來聲勢急漲，尤其受到在網絡社群活躍的年輕進步派選民歡迎。在選舉投注網站上，他贏得民主黨提名的勝率排名第五。目前，楊安澤已收到超過65000筆個人捐款，跨過6月民主黨首場初選辯論的最低門檻。如果屆時他的支持率達1%，就能出現在辯論舞台上。

楊安澤的政策圍繞一個議題：推廣全民基本收入。以」人類至上「為競選口號的他主張，每名18到64歲的美國公民，無論其收入或就業狀況，都能領取每月1000美元的」自由津貼「。他還提出向國際留學生發放綠卡，吸引外籍人才留美。

在大量科技創投業人士出席的SXSW大會上，運營創業公司經驗豐富的楊安澤吸引了不少聽眾。他解釋說，人工智能與自動化進程將給經濟帶來」野蠻「的打擊，大量工種會受到波及，沒有一蹴而就的解決方法，而全民基本收入可以減緩自動化給就業帶來的衝擊。

普遍認為，楊安澤是典型的單一議題參選人，贏得提名的機會微小，但只要闖進黨內提名辯論舞台、吸引部分選民對他議題的關注，某程度上就是取勝。

英斯利（Jay Inslee）

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與楊安澤相似，華盛頓州長英斯利也是單一議題參選人，核心政見圍繞氣候變化。

」我們是第一個感受到氣候變化之苦的世代，也是最後一個能夠扭轉這一形勢的世代，「他在SXSW大會上說。除了移民與醫保，氣候變化是民主黨選民另一個重點關注的議題。

英斯利還提議廢除國會」阻擾議事「（filibuster，又譯冗長辯論）的制度，以推進抗擊氣候變化和槍支管制等政策。阻擾議事指的是參議院少數黨為阻止議案投票，發表冗長演說。目前民主黨內並未對是否廢除該規定達成共識。

SXSW為何成為美國總統大選兵家必爭之地？

BBC中文駐美記者 馮兆音

32年前誕生的西南偏南（SXSW）大會，原本是個聚集非主流音樂人的節日，後來漸漸發展成涵蓋科技、營銷、音樂、電影的全方位盛會。政治人物跨界參加SXSW並非新奇事，前總統奧巴馬、前副總統拜登都曾在此演講。

然而，2019年的SXSW因史無前例的政治性而顯得特殊，不少舉足輕重的美國政治人物，包括多位2020年總統選舉的參選人，都爭相在大會上發表政見。

媒體《今日美國》（USA Today）稱，SXSW儼然變成」新的愛荷華「，成為美國總統大選的前哨戰。愛荷華州是美國總統大選的第一個初選州，在這拔得頭籌的參選人將先聲奪人，在黨內初選中脫穎而出的機會較高，因此參選人大多投放大量精力財力在愛荷華拉票。以聚集潮人與」技術宅「著稱的SXSW，為何成為總統參選人重視的舞台？

其中一個原因是，民主黨黨內提名競爭尤其激烈，參選人都希望盡快脫穎而出，抓緊時間在備受矚目的場合宣傳自己的政見。而SXSW的觀眾群正好契合參選人的需求，他們大多是熟稔社交媒體、在網絡上有號召力的意見領袖，具有極強的宣傳能力。

從地理因素上分析，SXSW的舉辦城市奧斯汀是整體政治傾向偏保守的」紅州「得克薩斯州中的一點」藍「，是民主黨州內的重要票倉。奧斯汀有」硅丘「之稱，生物科技與互聯網行業發展迅猛，吸引大量年輕人遷入，城市的商業與文化影響力日益增長，民主黨的總統參選人自然不願錯過在此爭取關注的機會。

SXSW的首席運營官佛利斯（Hugh Forrest）在受訪時說，SXSW的演變是奧斯汀變化的縮影。在特朗普重組美國國內與外交政策之時，沒有一個行業與城市甚至個人能免受影響，SXSW也不可能只談風花雪月了。

希肯盧珀（John Hickenlooper）

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曾是科羅拉多州州長、地質學專家的希肯盧珀剛宣佈參選不久，在國內知名度不高。他被認為是黨內的溫和派，重視商業發展，在州內也推行過進取的槍支管控、醫保、環境與同性婚姻政策。

在SXSW大會上，希肯盧珀表示他願意在槍支法規、環境法規和醫保覆蓋範圍等議題上與共和黨達成共識，得出雙方都能滿意的折衷結果。

」第一步，要去跟麥康奈爾（Mitch McConnell，參議院共和黨領袖）聊聊，「希肯盧珀說。

迪蘭尼（John Delaney）

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馬里蘭州聯邦眾議員迪蘭尼亦主張跨黨派合作，他提出六個民主、共和兩黨能達成合作的方向：碳稅收、投資基礎設施、刑事司法系統改革、移民改革、數碼隱私和新型國家服務項目。

迪蘭尼是本屆最早宣佈競選總統的民主黨人，但他的聲音似乎淹沒在眾多候選人當中，一直沒有得到太多關注。

他認為，民主黨內的左傾傾向並不利於在2020年總統大選打敗特朗普。」我擔憂我們將全面實行社會主義的種種政策，那將會是個錯誤。「在SXSW大會上，他明確自我標籤為資本主義者。

加伯德（Tulsi Gabbard）

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在SXSW大會上，當被問到是否資本主義者時，夏威夷州聯邦眾議員加伯德說：」很多這種標籤被誤解、錯用，人們不再知道它們代表什麼了。「她的回答贏得現場觀眾的熱烈掌聲。在進步派頻頻被反對者稱為「社會主義者」的今時今日，她的答案或許值得其他民主黨參選人參考。

加伯德是在2016年總統選舉期間，最早公開支持左翼進步派議員桑德斯（Bernie Sanders）的民主黨人。但人們漸漸發現，很難定義加伯德在黨內政治光譜的位置。

加伯德的主要政見與民主黨內的進步派合拍，包括提供全民醫保、提高最低工資、過渡至清潔能源等。但她的一些其他政見在黨內顯得格格不入，例如反對伊朗核協議、曾反對同性婚姻與墮胎權。

加伯德是曾駐扎伊拉克和科威特的退伍軍人，她的主要政見關乎軍事國防政策。她反對由美國領導的"推翻政權式"的敘利亞和阿富汗戰爭，批評高軍費將美國帶進"新一輪軍事競賽"。在2017年與敘利亞總統阿薩德會面，成為她履歷中最富爭議的一筆。

克洛布徹（Amy Klobuchar）

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明尼蘇達州聯邦參議員克洛布徹嘗試把自己包裝為溫和中間派，在日益左轉的民主黨內，她的政策並不響亮但較為務實。

她在SXSW大會上提出的政見包括：將寬帶網絡普及到美國偏遠地區，降低處方藥品價格，對出售用戶數據的科技公司徵稅，以及立法將年滿18歲的公民自動註冊為選民來提高投票率。

希拉里在2016年大選中在密歇根州、賓夕法尼亞州、威斯康星州等中西部州份遭遇滑鐵盧，直接導致了民主黨敗選。來自中西部的克洛布徹，或在吸引該區選民方面具有一定優勢，但對下屬態度惡劣粗暴的傳聞讓其競選前景蒙上陰影。

卡斯洛（Julian Castro）

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拉美裔的卡斯洛是前住房與城市發展部部長，曾被認為是希拉里2016年大選中副總統搭檔的熱門人選。他自稱競選目標是讓美國成為世界上最智能、最健康、最公平和最發達的城市，這聽起來有幾分像奧運宣傳語的口號，是卡斯洛對特朗普競選口號「讓美國再次強大起來」的回應。

卡斯洛一直被認為是民主黨內的溫和中間派，但他在SXSW上自我標籤為進步派，支持提供全民醫保、全民幼兒園前教育和免費大學教育。他在大會上提出，鑒於非裔美國人以往遭受的奴役待遇，美國政府應對非裔美國人作出國家補償。

布蒂吉格（Pete Buttegieg）

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如果當選美國總統，37歲的布蒂吉格將會成為史上最年輕的總統。8年前他當選印第安納州South Bend市長時，就打破了美國十萬人口以上城市市長的最年輕記錄。

生於千禧世代的他認為年齡是自己的優勢。」我能向全國詮釋我對美國在2054年的願景，「 布蒂吉格在SXSW大會上說，」那年我會跟現任總統同歲。「

形像健康、談吐自如的布蒂吉格被認為民主黨一顆冉冉升起的政治新星。他有在"鐵鏽帶"州份從政的經驗，是曾在阿富汗服役的退伍軍人、公開出櫃的同性戀者。

布蒂吉格主張讓人們自由選擇是否參加聯邦醫療保險；將最高法院大法官人數從9人增至15人；推翻」贏家通吃「的選舉人票制度，改為全國總得票數最高的候選人勝出。2018年總統大選中，希拉里比特朗普獲得更多選票，但因在關鍵州份落敗而落選總統。

」我們應該要保證每個人有同等的話語權，「布蒂吉格說，在某些政治偏向明顯的州份，包括他所在的印第安納州，許多政見屬少數的選民認為他們因選舉人票制度而被剝奪了以選票表態的機會。