新西蘭遭遇至暗時刻：清真寺槍擊案已致40人死亡

圖片版權 TV NEW ZEALAND/AFP/Getty Images Image caption 克賴斯特徹奇市的兩座清真寺發生槍擊事件後，目前已致40人死亡。

新西蘭當局證實，在克賴斯特徹奇市（Christchurch，又名「基督城」）的兩座清真寺發生槍擊事件後，目前已致40人死亡。

新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）稱此次事件為「恐怖襲擊」，並形容為新西蘭的「至暗時刻」。

阿德恩總理在新聞發佈會上表示，此次「恐怖襲擊」事件已導致40人死亡。

新西蘭警察總長邁克·布什（Mike Bush）稱，已經拘押三名男性與一名女性，但可能有更多嫌疑人仍在潛逃。

澳大利亞總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）表示，一名被捕者為澳大利亞公民，並稱這名襲擊嫌疑人為「極端右翼暴力恐怖分子」。

目擊者對當地媒體表示，槍擊事件發生後，他們各自逃命，並見努爾（Al Noor）清真寺外有人流血。

另一座位於林伍德郊區的清真寺人員已撤離，警務總長邁克·布什早些時候說，兩個案發地點證實已有「多人死亡」。

目前為止，第二個案發地點被披露的細節較少。

警方稱，他們已發現並清除「車輛上安裝的一些IEDs（簡易爆炸裝置）。」

當局建議關閉所有清真寺，直至另行通知為止，並稱這是一次前所未有的暴力行動。

警察攜武器到達克賴斯特徹奇市的帕帕努伊高中，並已封鎖該校。

圖片版權 Getty Images Image caption 目前尚不清楚共有多少槍手參與此次襲擊。

目前尚不清楚共有多少槍手參與此次襲擊。但《新西蘭先驅報》報道稱，一名兇手據信為澳大利亞人，其曾寫出聲明，列出自己的意圖，明確表示自己支持極右及反移民思想。

一名槍手還拍攝了一段視頻，在視頻中直播在清真寺射擊受害者畫面。警方呼籲公眾不要在網上分享這段「令人極其痛苦的」視頻。

Facebook稱已經刪除這名槍手的Facebook及Instagram賬號，也移除了所有支持這起犯罪的內容。

目前一系列事件發生的先後關係尚未知曉，大多數信息是由當地媒體對目擊者的採訪中披露的。

最早的襲擊報警來自市中心的努爾清真寺。目擊者報警稱，有人在清真寺建築物外的地上流血。

一名不具名的倖存者向新西蘭電視台表示，他看見一名槍手直接射中一名男性的胸部。

據稱，這名襲擊者先是以清真寺的男性祈禱室為目標，後來轉移到女性祈禱室。

你的器材不支持播放多媒體材料 新西蘭總理傑辛達·阿德恩表示，槍擊事件「將是新西蘭最黑暗的日子之一」（英文錄像）。