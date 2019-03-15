新西蘭特大槍擊案 世界譴責暴行加強防範

圖片版權 EPA Image caption 槍擊案發生後，當地武裝警察加強戒備。

新西蘭基督城（Christchurch）周五（15日）發生清真寺槍殺事件，已經導致至少49人死亡，20人重傷，震驚世界。

新西蘭總理傑辛達·阿德恩表示這是新西蘭歷史上的至暗時刻，這是一起恐怖襲擊。她表示：在新西蘭絶對不能容忍這樣的極端暴力行為。

為防範出現更多恐怖暴力襲擊，新西蘭當局要求所有清真寺暫時關閉。

恐怖嫌疑人，一名澳大利亞男子已經被捕。澳大利亞總理斯科特·莫里森稱之為極端右翼暴力恐怖分子。莫里森說，生成這一恐怖主義、極端主義暴力行動的是仇恨和排斥，無論是在新西蘭還是澳大利亞，都沒有它們的容身之地。

英國議會宣佈，在周五（15）上午11時默哀一分鐘，哀悼在襲擊中遇難的受害者。

圖片版權 TV NEW ZEALAND/AFP/Getty Images Image caption 新西蘭總理傑辛達·阿德恩稱此次事件為"恐怖襲擊"，並形容為新西蘭的"至暗時刻"。

恐怖襲擊事件發生後，法國立即加強了在宗教場所周邊的安全戒備。法國內政部長宣佈，為加強防範，警方將增加在宗教場所周圍的巡邏。

法國總統馬克龍表示，法國反對一切形式的極端主義，將與各伙伴國一起對全球恐怖主義採取行動。

挪威首相額爾納·索爾伯格說：打擊所有形式極端主義的行動必須提升到更高的議事日程。她說，基督城的暴行讓挪威人想起了2011年發生的夏令營恐怖襲擊，那起事件中77人被殺害。

"這一最新發生的事件顯示極端主義仍然在很多地方盛行。"

新西蘭猶太人委員會對恐怖襲擊發出譴責。該委員會主席斯蒂芬·顧德曼（Stephen Goodman）說：對這樣一起預謀協調發動的襲擊，新西蘭猶太委員會無法形容我們對傷亡者的痛心和對暴行的深惡痛絶。

圖片版權 Reuters Image caption 新西蘭基督城努爾清真寺外的穆斯林人群。

歐盟委員會主席唐納德·圖斯克在推特上表示，新西蘭發生這一可怕事件之際，歐盟與新西蘭團結一致。他說：基督城的暴行，永遠也不能泯滅新西蘭聞名於世的寬容和莊重。

倫敦警方也加強了清真寺的保安措施。倫敦市長薩迪克·坎說，周五在倫敦清真寺周圍，將加強警方安保措施，倫敦將於基督城的人民站在一起面對這一可怕的恐怖襲擊。

英國首相特蕾莎·梅譴責暴行，向遇難者表示哀悼。

土耳其總統厄爾多安表示，這一襲擊是最新的例子，很好說明了種族主義和伊斯蘭恐懼症在上升。