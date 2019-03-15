圖片版權 EPA Image caption 朝鮮外務省副相崔善姬突然在平壤緊急召開發佈會，表示朝鮮不會屈服於美國壓力，同時重申朝鮮並沒有像美方所說在河內峰會中要求取消全部制裁。圖為崔善姬在朝美河內峰會期間對媒體談話。

在朝美河內峰會無果而終後，朝鮮重修火箭發射場，並發表強硬聲明。這些行動到底表明什麼？

3月中旬，朝鮮外務省副相崔善姬突然在平壤緊急召開發佈會，對外國媒體和外交官表示，美國在最近特朗普和金正恩的峰會上丟掉了千載難逢的「黃金機會」。

朝鮮已經提出拆除其主要的寧邊核設施，但特朗普表示除非朝鮮摧毀其所有核設施，美方拒絶取消制裁。之後，朝美峰會談判破裂。

朝鮮下一步是否將重新進行火箭、導彈試射和核武器試驗？美國方面將做何反應？朝核問題是否會又一次走向惡化？

朝鮮方面說了什麼？

崔善姬在平壤表示，金正恩將很快就其與美國未來會談正式宣佈立場。

據俄羅斯塔斯社的報道，她在朝鮮對記者們說:，「我們無意以任何形式屈服於美國的要求, 也不願意參與此類談判。」

塔斯社報道稱，她指責美國採取「黑幫式」的立場。塔斯社分析認為，這表明朝鮮可能終止美朝對話。

崔善姬表示，朝鮮在最近朝美峰會期間的要求是取消五項關鍵經濟制裁，而不是像特朗普在談判破裂後所說的那樣取消全部制裁。

她說，「很明顯，美國丟掉了一個黃金機會。我不知道為什麼美國會有這種不同的描述，我們從未要求取消全部制裁。」

那美國的立場是什麼？

美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧等在上月河內峰會會談後說，朝鮮要求全面解除制裁。

特朗普當時在記者會上說，「他們希望解除全部制裁，我們做不到這一點。有時候你必須離開（談判桌），現在就是這樣的時候。」

但美國方面並沒有表示終止談判。特朗普在河內峰會後舉行的新聞發佈會上表示，尚沒有舉行第三次峰會的計劃，但他對未來「有個良好結果」表示樂觀。

3月中旬，美國朝鮮問題特別代表斯蒂芬·比根在華盛頓表示，朝美外交「仍然非常活躍」, 不過他沒有說明河內峰會以來美朝是否進行過任何談判，也沒有提及進一步會談的任何計劃。

圖片版權 Reuters Image caption 崔善姬副外相批評朝美河內峰會中美國國務卿蓬佩奧、國家安全顧問博爾頓提出過分要求，使得美朝河內峰會金正恩與特朗普的會談氛圍充滿敵意和不信任。但談及特朗普，她說兩國領導人之間關係依然很好，十分默契。

談判大門仍然開著？

BBC駐首爾記者勞爾·比克爾認為，外交大門仍然開著。

她認為，這不一定意味著回到特朗普「發火」的老路上。朝鮮的策略可能是希望這將引發美國的反應。

平壤注意到，特朗普曾誇口說，他有能力讓金正恩停止發射導彈和試驗核導彈。

特朗普表示，只要朝鮮沒有再試射武器，他並不著急。

在河內峰會沒有達成協議、對朝經濟制裁仍在實施的情況下，朝鮮可能會試圖敦促美國總統回到談判桌前，達成更好的協議。

值得注意的是，崔善姬仍然稱讚金正恩與特朗普之間的個人關係。

韓聯社報道說，崔善姬譴責美國在朝美首腦會上只著重追求政治利益，無意取得成果。而陪同出席擴大首腦會談的美國國務卿蓬佩奧、國家安全顧問博爾頓提出過分要求，使得會談氛圍充滿敵意和不信任。

比克爾認為，朝鮮也有自己的強硬派，他們可能會將金正恩長途奔波赴越南出席峰會之旅視為失敗。

所以，朝方聲明也有讓他們知道朝鮮立場堅定不移的意圖。