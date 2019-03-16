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新西蘭周五遭遇該國有史以來傷亡最慘重的槍擊事件。在克賴斯特徹奇（Christchurch，又名「基督城」）兩座清真寺發生的槍擊案目前已造成49人死亡，48人受傷。

當地時間周六（3月16日）上午，兩起襲擊的主要嫌疑人、澳大利亞人塔蘭特（Brenton Tarrant）因被控謀殺出庭。

目前警方調查正在繼續。在更多細節不斷披露的同時，一場關於控槍法規的討論也已在新西蘭開始。

主要嫌疑人出庭

圖片版權 Reuters Image caption 28歲的塔蘭特周六身穿白色囚衣、手戴手銬出庭。

28歲的塔蘭特周六身穿白色囚衣、手戴手銬出庭。預計接下來他將面臨更多項指控。

庭審過程沒有對公眾開放，當地官員稱是出於安全考慮。

據法新社報道，塔蘭特在庭審過程中屢次回頭看向媒體，在兩側警衛戒備之下，他還做出白人至上團體在全球通用的倒「OK」手勢。

塔蘭特未要求保釋，庭審後被帶回繼續羈押。他將於4月5日也就是三周後再次出庭。

新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）稱，塔蘭特行跡「遍布全球，其中不時出現在新西蘭」，現階段他定居在基督城南部的但尼丁（Dunedin），但不認為他是「長期居民」。

澳大利亞總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）表示，這名嫌疑人為「極右翼暴力恐怖分子」。

塔蘭特此前在網上公布過一份長達1.6萬字的文件。塔蘭特在這份文件裏大肆宣揚暴力右翼思想，自稱為法西斯分子，並表示「和我自己的政治及社會價值觀最相近的國家是中國」。

這份文件名為「偉大的替換」（The Great Replacement）——這是一個源於法國的詞組，已經成為歐洲反移民極端勢力遊行的口號。

塔蘭特在這份文件中說，他在2017年遊歷歐洲時被那裏發生的一些事件激怒，就開始籌劃這次襲擊。選定努爾清真寺做襲擊目標是在三個月前。

他專門提到了發生在瑞典的卡車襲擊事件，該事件由所謂「伊斯蘭國」的同情者實施。他還提到法國溫和派領導人馬克龍的當選，以及法國當前的多元文化狀況。

塔蘭特說自己並不想出名，但承認想讓自己的舉動得到傳播。他在直播行兇過程中駕車時播放的是塞爾維亞凖軍事組織的行軍曲，該曲讚譽了被判種族清洗罪的塞族領導人拉多萬·卡拉季奇（Radovan Karadzic）。他還把一些曾經刺殺穆斯林和移民的兇手名字寫在自己的武器上。

圖片版權 Reuters Image caption 納比的兒子在法庭外展示手機中父親的照片。

基督城槍擊事件第一位身份被確認的遇難者為納比（Daoud Nabi）。71歲的納比來自阿富汗，他的兒子向AFP表示，納比生前曾形容新西蘭是「一片天堂」。

遇難者中還有來自孟加拉國、印度及印度尼西亞等國的人士。警方沒有公布遇難者全部名單。

控槍討論

新西蘭總理阿德恩周六表示，將從法律上加強槍支管控。

據稱塔蘭特共合法購買了五支武器，其中包括在槍擊案中使用的兩支半自動步槍。阿德恩透露，塔蘭特在2017年11月獲得「A類」槍支執照，之後購買了用於襲擊的武器，有跡象顯示，其中一些槍支經改裝後殺傷力更強。

圖片版權 Reuters Image caption 塔蘭特發佈的視頻中出現了以上武器。

在新西蘭，合法擁有槍支的最低年齡為16歲，合法擁有軍式設計半自動武器的年齡為18歲。持槍者必須擁有執照，但獲得武器通常不需要註冊。獲得執照後，持槍者購買武器的數量不受限制。

阿德恩在記者會上聲稱，未來考慮對半自動武器下禁令。「這個人竟可以獲得槍支執照並擁有如此規模的武器，人們接下來肯定會要求改變，我也將為此努力，」她說。

然而也有基督城居民向法新社表示，希望槍支管制不要像「膝跳反應」，需要開展充分調查。

在此次襲擊發生前，在新西蘭造成傷亡最慘重的大規模槍擊事件發生在1990年，當時事件造成13人喪生。

1992年新西蘭加強了對獲得半自動步槍途徑的管制，但之後全面禁止半自動武器的方案未獲議會通過。

社交媒體角色

圖片版權 Reuters Image caption 塔蘭特將自己的襲擊過程全程錄像，並在Facebook上進行直播。

塔蘭特將自己的襲擊過程全程錄像，並在Facebook上進行直播。襲擊發生後，這些材料在社交媒體上迅速傳播。儘管各大平台迅速刪除相關視頻，但與之有關的圖片、動圖甚至視頻畫面仍被眾多用戶分享。

Facebook表示，在直播中斷後不久，他們收到新西蘭警方提醒，隨後刪除了塔蘭特的Facebook賬號及視頻，並將清除所有注意到的讚揚及支持這起罪行及槍手的內容。

YouTube也表示正在努力清除所有暴力視頻。

BBC科技事務記者珍‧韋克菲爾德（Jane Wakefield）報道稱，這一系列事件再次顯示，Twitter、Facebook、YouTube及Reddit是如何嘗試應對極右極端主義的，以及他們是如何失敗的。

在大量社交媒體用戶分享塔蘭特視頻的同時，也有許多用戶呼籲公眾停止轉發相關內容。一位用戶指出，「這正是恐怖分子希望獲得的效果。」

牛津互聯網學院（Oxford Internet Institute ）研究員Bharath Ganesh向BBC指出，移除視頻是正確的做法，但社交媒體平台已經給極右組織提供了討論的空間，而沒有提供持續有效的方法應對這一問題。他認為，現在社交媒體公司們需要更加重視這些思潮帶來的威脅。