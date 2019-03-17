新西蘭槍擊案：英國內政大臣警告社交媒體清理視頻

圖片版權 PA Image caption 英國內政大臣薩吉德·賈維德警告社交媒體公司"清理平台"不得傳播新西蘭槍手自拍視頻，否則將要繩之以法。

英國內政大臣薩吉德·賈維德（Sajid Javid）警告社交媒體公司「清理平台」，不得傳播新西蘭槍手自拍視頻，否則將要繩之以法。

此前，新西蘭一名槍手布蘭頓·塔蘭特（Brenton Tarrant）在新西蘭兩座清真寺殺害了49人，塔蘭特一邊發動襲擊，一邊將自己的襲擊過程全程在Facebook上進行視頻直播。

襲擊與直播開始後，這些材料在社交媒體上迅速傳播。儘管全球媒體各大平台迅速刪除相關視頻，但與之有關的圖片、動圖甚至視頻畫面仍被眾多用戶分享。

英國內政大臣賈維德在英國《每日快報》上撰文說：「科技公司必須加大努力，阻止他的信息傳播。」

襲擊發生後，英國各地當天普遍對遇難者表達深情哀悼，特別是包括英國穆斯林團體在內的人士，紛紛為遇難者舉行了守夜活動。

英國警方增加了在英國清真寺附近的巡邏，加強安保防備不測。

清理整頓網絡

槍手在社交媒體「臉書」（Facebook）上的襲擊視頻直播持續了 17分鐘。

儘管新西蘭警方提醒Facebook後來終止直播，但有關視頻已經被大量複製和廣泛轉播分享，出現在YouTube、推特、Reddit 、Instagram等等平台上。

賈維德敦促人們停止在網上觀看和分享這些「令人作嘔的材料」， 並補充表示，傳播這種暴力襲擊的視頻是錯誤的，也是非法的。

賈維德大臣說：「社交網絡平台負有責任，不得為恐怖分子工作。」

他說：「這名恐怖分子拍攝他的槍擊案，意在傳播他的意識形態。」

他補充表示，英國政府正在努力解決這類「非法」傳播行為。

英國政府將在未來幾周內公布一份已經被延遲公布的關於「網絡危害」的白皮書。

這名槍手15日頭戴錄像裝置直播襲擊事件，在視頻中自稱名叫布蘭頓·塔蘭特。視頻顯示，他在清真寺向男女老少開槍屠殺。

社交媒體責任

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所有社交媒體大公司都向大規模槍擊事件的受害者發出了同情信息，重申他們迅速採取行動刪除不當內容。

臉書說：「新西蘭警方在直播開始後不久，就提醒我們在臉書上的有關視頻，我們刪除了槍手的臉書賬號和視頻。」

英國內政大臣賈維德表示，數碼公司需要在一定程度上管控其平台上的內容。

賈維德表示，49名無辜的祈禱者被屠殺，他對此感到深惡痛絶。

他寫道：「他們只是因為是穆斯林而成為目標，因為他們向上帝緻敬。我自己已故的父親從來沒有錯過過星期五的祈禱。我過去也經常和他一起祈禱，並因回顧我們共享的和平時刻情感至深。」

英國其它非伊斯蘭的宗教界人士也紛紛表示對遇難者的哀悼，並對這一事件提出譴責。

英國首相特蕾莎·梅表示，這是一起「恐怖襲擊」事件，她代表英國向新西蘭人民表達「最深切的哀悼」。

極右翼勢力抬頭？

BBC科技事務記者珍‧韋克菲爾德（Jane Wakefield）報道稱，這一系列事件再次顯示，Twitter、Facebook、YouTube及Reddit等是如何嘗試應對極右翼極端主義的，以及他們是如何失敗的。

在大量社交媒體用戶分享塔蘭特視頻的同時，也有許多用戶呼籲公眾停止轉發相關內容。一位用戶指出，「這正是恐怖分子希望獲得的效果」。

牛津互聯網學院（Oxford Internet Institute ）研究員巴拉蒂·加內什（Bharath Ganesh）向BBC指出，移除視頻是正確的做法，但社交媒體平台已經給極右翼組織提供了討論的空間，而沒有提供持續有效的方法應對這一問題。

加內什認為，現在社交媒體公司們需要更加重視這些思潮帶來的威脅。