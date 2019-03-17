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新西蘭克賴斯特徹奇（Christchurch，又名「基督城」）兩座清真寺內發生的槍擊案目前已經造成50人死亡，另外50人受傷，是該國有史以來傷亡最嚴重的襲擊事件。

28歲的澳大利亞公民布蘭頓·塔蘭特（Brenton Tarrant）在社交媒體「臉書」（Facebook）上串流直播了自己實施襲擊的過程，他還自稱是一名白人至上主義者。

新西蘭警方還另外拘捕了三人，目前相信該三人可能與事件無關，但警察總長邁克·布什（Mike Bush）表示，事件尚未有最後定論。

大約有34名傷者仍然在醫院接受救治，其中一名四歲的女童情況危殆。

新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）稱，這是國家歷史上其中一個「最黑暗的日子」。

阿德恩總理星期日表示，新西蘭內閣將在星期一舉行會議，討論包括改革槍械法在內的問題。她表示，需要修改槍械法，並說新西蘭議會周二將向襲擊事件遇難者表示哀悼。

阿德恩還說，遇難者的遺體將在星期三移交給受害者家屬。

襲擊事件發生時，塔蘭特在「臉書」上串流直播了自己實施襲擊的過程。新西蘭總理阿德恩說，應檢討類似「臉書」在內的社交媒體在事件中所起的作用。

「臉書」表示，在襲擊事件發生後24小時內，已從這個社交媒體平台上刪除多達150萬個涉及此次襲擊的錄像內容。「臉書」還說，此外還刪除了所有各種經過剪輯、但有襲擊畫面的各種版本的錄像內容。

以下是我們目前已知事件經過。

第一起槍擊發生在基督城市中心的努爾清真寺（Al Noor）。

一個以布蘭頓·塔蘭特為名的槍手用一個戴在頭上的攝像頭在「臉書」上直播了自己的襲擊過程。

影像片段顯示，該名男子持有半自動武器，在清真寺內對男女老幼無差別地近距離射擊。

頭戴攝像頭拍攝的影像從萊斯利山道的一個工業區開始，該地點在努爾清真寺西邊。

影像顯示，他開車向南進入曼德維爾街（Mandeville Street）和布倫海姆路（Blenheim Road），駛向市中心後又向北走上迪恩斯大道（Deans Avenue）。

他幾分鐘後抵達清真寺，將車轉入旁邊的一條小巷裏，再調頭面向迪恩斯大道。

嫌疑人然後下車，從車後箱裏選了一件武器，走向清真寺。在寺裏，他開始向祈禱者實施死亡襲擊。

此時大約是當地時間13:40（00:40 GMT）。

六分鐘後，他開車沿著迪恩斯大道行駛，繞過植物園到達比利街（Bealey Avenue），他頭上的攝像頭影像在此時中斷。

之後不久，第二起襲擊在五公里之外的林伍德清真寺（Linwood Mosque），地點在市中心以東。

第一起襲擊：努爾清真寺，42人死亡

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當地時間約13時40分，警方在接報清真寺內發生槍擊之後作出反應。

至14時11分，警方證實，正在處理一個「進行中的狀況」，幾分鐘，多所學校進入封閉狀態。

14時30分，警方確認，事件與一名槍手有關。

頭戴式攝像頭拍下的畫面顯示，槍手從一個房間到下一個房間，見人就開槍射殺，並且在近距離槍擊傷者。

槍手對男用和女用的祈禱室都實施了襲擊。

目擊者向當地媒體表示，他們在逃命過程中看見有人倒在寺外的地上流血。

「到處都是屍體，」一名男子說。

第二起襲擊：林伍德清真寺，八人死亡（其中一人是送院後傷重不治）

關於基督城林伍德郊外的襲擊，目前所知的細節則比較少。

倖存者向當地媒體表示，他們看見一名槍手戴著黑色的摩托車頭盔向寺內大約100名正在祈禱的信徒開槍。

警察總長邁克·布什形容，兩起襲擊是「計劃非常周密的事件」。兩起襲擊中所用的武器均已找到。

警方指，在一輛車內發現了兩枚簡易爆炸裝置，已被軍方人員拆除。

一天後，28歲的澳大利亞籍人士布蘭頓·哈里森·塔蘭特在基督城法院出庭，被控以謀殺罪。

他同時是新西蘭居民，目前已經被還押。

襲擊前，一名同樣使用這個名字的男子疑似發表了一份宣言，陳述了他的意圖。他稱自己是一名28歲的澳大利亞公民 ，擁護極右翼和反移民政策。

另有兩名男子和一名女人在事發地點附近被控制，並有武器被檢獲。警方正在調查他們是否與事件有關。