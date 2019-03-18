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埃塞俄比亞航空客機失事過去一周之後，埃塞俄比亞交通部長表示，飛行紀錄顯示事故與去年10月印尼附近的墜機事件有「明顯的相似性」。

失事的兩架航機的型號均為波音737 Max 8客機。

3月10日，一架埃塞俄比亞航空公司客機從首都亞的斯亞貝巴起飛後不久墜毀，機上157人全部罹難。

該國交通部長莫吉斯（Dagmawit Moges）周日（3月17日）向記者表示，事故的初步報告將會在30天內公布。

他說：「埃塞俄比亞302航班和印尼獅航610航班兩宗事件之間有明顯的相似性，這一點將是調查進程中重點研究的對象。「

兩宗事故中，飛行紀錄數據顯示，飛機的飛行高度均出現過激烈波動，飛機似乎經歷過激烈過爬升和下降。

圖片版權 AFP Image caption 在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴，人們為空難死者舉行了大型悼念活動。

波音公司（Boeing）公司主席兼首席執行官丹尼斯·米倫伯格（Dennis Muilenburg）重申，波音對正在進行的調查提供支持。

聲明中他還表示，波音正在進行軟件更新，針對的是飛行控制系統在「應對錯誤感應輸入」時的反應。

肯尼亞和埃塞俄比亞也在周日舉行儀式悼念遇難者。

在亞的斯亞貝巴的聖三一大教堂（Holy Trinity Cathedral），有數以千計的人聚集，在蓋上國旗的空靈柩前悼念死者。由於事故的影響，目前官方未有確認任何遺體的身份。

關於埃塞俄比亞空難，我們知道什麼？

埃航302航班於3月10日早上從亞的斯亞貝巴市的巴博萊國際機場起飛，原定飛往肯尼亞首都內羅畢。

起飛後幾分鐘，飛行員報告遇到緊急情況，請求返航。提供該數據服務的Flightradar24

據稱當時能見度較好，提供全球航空飛行數據服務的Flightradar24監測顯示，飛機在起飛之後的「垂直速度不穩定」。

一名目擊者向BBC表示，在飛機墜落地面之際，現場有大火。

法國航空安全調查人員檢查了飛行數據記錄儀——俗稱「黑閘子」——以及駕駛艙錄音，並已將結果交給了埃塞俄比亞的相關部門。

印尼空難發生了什麼？

10月29日，印尼獅子航空公司（Lion Air）的610航班從雅加達機場起飛之後墜毀，機上189人遇難。

圖片版權 Reuters Image caption 遇難者親屬前往墜機地點悼念親人。

調查人員後來確認，問題出在飛機的防失速系統——該系統是為防止飛機向上角度過大導致失去升力而設計。

在JT610航班飛行時，該系統屢次強制飛機機頭向下，甚至在飛機沒有出現機頭向上情形的時候也出現這樣的操作，原因有可能是感應系統出錯。

飛行員曾試圖抬升機頭來糾正這一問題，但系統再次強制將機頭壓下。這一情況反復出現了超過20次。

此次埃塞俄比亞墜機發生後，全世界各大航空公司均暫時停飛波音737 Max 8型客機。