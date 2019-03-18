荷蘭烏得勒支市發生槍擊 至少一人死亡

圖片版權 EPA Image caption 荷蘭槍擊案發生後，反恐警察立即將有軌電車站廣場封鎖，並派遣3架直升機前往，緊急救援人員紛紛抵達現場。

當世界還在新西蘭槍擊案的震驚之中，周一（3月18日），荷蘭烏得勒支市又發生槍擊案，目前已造成至少一人死亡。

目擊者稱，當地時間早上10點30分左右，一名男子在有軌電車上開槍，數名乘客被打傷。

警方說，槍手可能有「恐怖主義動機」。

荷蘭反恐警察立即將有軌電車站廣場封鎖，並派遣3架直升機前往，緊急救援人員紛紛抵達現場。

這一案件發生在近日新西蘭槍擊案之後，英國及歐洲多國都開始調查新西蘭槍手行兇的原因。

新西蘭槍手與英國極端組織有無聯繫？

新西蘭槍擊案發生後，英國軍情五處開始調查新西蘭槍擊案槍手和英國極右翼極端組織有何聯繫。

28歲的澳大利亞公民布蘭頓·塔蘭特（Brenton Tarrant）製造了震驚世界的基督城槍擊案，在當地清真寺裏槍殺了50名穆斯林。他曾經在2017年環遊世界，在英國呆了兩周。

英國情報部門審查了塔蘭特製造槍擊案前所寫的70多頁的「宣言」。

英國《星期日電訊報》援引情報部門的消息來源稱，情報部門並沒有發現塔蘭特與英國任何個人或組織有聯繫的確鑿證據。

但塔蘭特網上發佈的個人「宣言」中曾多次提及英國。

在塔蘭特行兇使用的武器上，寫滿的字句中有一句話是「為了羅瑟漢姆」。

2014年，英國北部羅瑟勒姆傳出的1997年至2013年間大規模兒童性侵案件，當年被法庭定罪的性侵者多數是巴基斯坦裔英國人，受害者很多是白人女孩。

當年，英國內政部官員就表示，極右翼組織借機渲染這一案件，導致反穆斯林仇恨案件迅速增加。

圖片版權 Reuters Image caption 新西蘭槍手塔蘭特發佈的視頻中的武器。塔蘭特網上發佈的個人"宣言"中曾多次提及英國。

歐洲各國展開調查

塔蘭特的親屬表示，塔蘭特曾經在世界各地旅行。他們說他在旅行後「完全變成了另一個人」。因此英國情報部門調查他是否受到歐洲極右翼組織影響。

其他一些國家也已經對塔蘭特在旅行中建立的聯繫展開調查。

據稱，2011年塔蘭特在父親去世後開始旅行，曾前往土耳其、朝鮮、巴基斯坦以及巴爾幹地區。

土耳其方面證實，正在調查這名男子多次到土耳其旅行的情況。

圖片版權 Getty Images Image caption 新西蘭總理傑辛達·阿德恩17日前往惠靈頓清真寺慰問伊斯蘭社區。

保加利亞當局透露，塔蘭特2018年到訪過該國。保加利亞檢察長索蒂爾·察薩羅夫說, 塔蘭特去年11月9日至15日到保加利亞旅行。當時塔蘭特前往索菲亞, 乘坐出租汽車前往普列文、加布羅沃和巴喬沃等地區。

據信，塔蘭特還去過朝鮮、印度和日本。