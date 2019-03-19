耶魯教授給出的5個快樂「藥方」助你天天快樂
3月20日是國際幸福日，如果這一天你沒感覺很快樂，別擔心，因為其實可以通過學習，成為一個更幸福的人。
就像音樂家和運動員一樣，你也可以通過不斷訓練和學習，變得更幸福。
「變得幸福不是自然而然發生的，你需要練習以更好地掌握。」耶魯大學認知和心理學教授桑托斯（Laurie Santos）表示。
如何走出陰鬱，變得更幸福？桑托斯教授可能是回答這個問題的最佳人選。她的課程「心理學和美好生活」在耶魯大學廣受歡迎，曾有創紀錄的1200名學生同時選修這門課，使其成為耶魯大學317年歷史上最受歡迎的課程。
「科學證明，幸福需要有意識地努力，這可不容易，需要時間。」桑托斯說，但是人類可以做到。
來，讓我們一起看看桑托斯教授開出的藥方，她列出五個讓你變得更幸福的方法：
一、寫一張感恩清單
桑托斯讓她的學生寫下來他們感恩的事情，每晚都寫，持續一周。
這成為他們的感恩清單。
「可能聽起來很簡單，但是我們已經看到那些堅持這麼做的學生確實更幸福。」桑托斯表示。
二、睡得更多、更香
這項挑戰是每天晚上睡滿八個小時，持續一周。
看似簡單的練習卻被證明是最難實現的。
「或許看似很蠢，但是我們知道睡得更多，睡眠質量更好會降低你患抑鬱症的風險，並且提升你的積極態度。」
三、冥想
每天冥想10分鐘。桑托斯表示，她以前做學生的時候，經常性的冥想讓她感覺良好。
現在她是一個教授，她邀請她的學生參與幾項研究，以展示冥想和其他需要你專注的活動可以幫助你變得更幸福。
四、花更多時間與家人和朋友在一起
桑托斯稱，越來越多的研究表明，與朋友和家人享受美好時光實際上讓你更快樂。
花時間與我們喜歡的人在一起，或者在心理學上被稱作擁有「健康的人際關係和社會關係」，可以顯著提高你的健康狀態。
這並不需要花費太多時間和精力。桑托斯說，只是要確保你「活在當下，明白你們在共同度過這段時間，要意識到如何度過這段時間。」
時間的概念對你的幸福而言非常重要：「我們經常將財富與我們擁有多少錢聯繫在一起。」桑托斯補充道，「但研究表明，財富與我們擁有的時間聯繫更緊密。」
五、少用社交媒體，多建立真實聯繫
桑托斯稱，社交媒體可以給我們一種虛假的幸福感，並且重要的是不要被它完全佔據。
「最新研究表明，像Instagram這樣的社交媒體的重度使用者，遠沒有那些不怎麼使用的人幸福。」
總結一下，如果你想真正變得幸福，開始變得更加感恩，享受一夜安眠，清除思緒裏的雜念，與你喜歡的人多相處，然後離開社交媒體一陣子。
如果對耶魯的學生管用，那麼可能對你也會有用。