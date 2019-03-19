基督城槍擊案：大規模槍殺案如何改變一些國家的控槍法案

圖片版權 Getty Images

在上周五兩座清真寺發生大規模槍擊案後，新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）凖備宣佈關於槍支法案改革的細節。

並不是每個國家都會在大規模槍擊事件後修改法律，但以下是幾個悲劇後徹底改變法律的實例。

澳大利亞

1996年，在澳大利亞塔斯馬尼亞歷史古蹟亞瑟港（Port Arthur），35人死於非法獲得的槍枝。

之後，澳大利亞政府要求各州全面禁止半自動及自動裝載武器，並禁止一些特定型號的手槍。

同時，澳大利亞當局推出全面槍支註冊及執照體系，還使得獲得槍支的規定更加嚴格。其強制性有償回收系統使得超過60萬支槍上繳當局。

在法案修改前20年間，澳大利亞共發生過13起大規模槍擊事件。而在法律修改後20多年期間，共發生過兩起死亡人數超過四人的大規模槍擊案。這期間墨爾本一家大學校園內還發生過一起死亡兩人的槍擊案，促使澳大利亞進一步修改了法律。

有研究顯示，除亞瑟港槍擊案外，澳大利亞死於槍擊案的人數在1996年為69人，2012年為30人。而利用槍支自殺的人數也大大減少，變化幅度遠大於其他自殺方式。

英國

1996年，一名槍手在蘇格蘭鄧伯蘭小學內開槍，殺死17人。槍手所用的手槍均為合法途徑獲得，他擁有持槍執照。

此次事件後，蘇格蘭、英格蘭及威爾士修改法律，全面禁止私人擁有手槍。

截止1999年春天，英國共收到165353支手槍及700噸彈藥。

在此10年前，英國已經在1987年英格蘭亨格福德（Hungerford）大規模槍擊案後修改法律。亨格福德槍擊案的兇手也持有合法武器。

此案發生後，英國禁止半自動散彈槍及步槍，也禁止了特定型號的彈藥，還加強了對散彈槍的管控。

鄧伯蘭之後，英國出現過一次大規模槍擊事件，發生於2010年的坎布裏亞（Cumbria）。

而在鄧伯蘭槍擊案後，英國持槍犯罪事件有所上升，這主要由槍支市場的變化引起，當時流行BB槍等氣步槍。涉及這幾種武器的犯罪行為隨後被排除在槍支法律之外，納入反社會行為法律之中。

本世紀最早幾年至2016年間，除氣步槍之外的槍支犯罪在英格蘭及威爾士呈持續明顯下降趨勢，然而此期間英國犯罪率也持續下降，因此不能將槍支犯罪行為減少明確與控槍法律修改直接掛鉤。

過去兩年間，英國涉槍犯罪行為小幅上升，而英格蘭及威爾士的暴力犯罪在一年間上升了19%。

在鄧伯蘭襲擊之後的五年中，蘇格蘭手槍犯罪下降了80%。

加拿大

圖片版權 Reuters

1989年，蒙特利爾（Montreal）發生了一場針對女學生及女性教職員工的槍擊案，槍手所用武器均為合法獲得，引起加拿大全國上下對控槍進行討論。

此事件使得加拿大1991年通過法律，禁止自動及半自動武器，同時在申請槍支執照過程中引入28天等待期，並加以背景審查。

之後，加拿大還要求持槍者必須通過槍支安全課程。

由於控槍討論持續進行，加拿大還通過了另一項法律，要求持有人對所有未被禁止的武器進行登記。2012年這項規定被廢止，但各界對這一決定一直爭執不休。

關於加拿大控槍法令的調查也各種說法不一。

一項2004年的調查發現，「（1991年法令的通過使得）涉及槍支的自殺及謀殺事件大規模減少，同時使用槍支自殺的情況也大大下降」。

但有其他人士認為不應輕易將二者聯繫在一起。

1991-2011年間，由槍擊導致的死亡（除自殺）出現下降，而槍支兇殺案件數量已經處於50年間最低水平。

同一時間段內，加拿大的兇殺案數量整體下降。