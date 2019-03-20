除草劑致癌爭議再起：中國製造和農業會否受衝擊

圖片版權 AFP Image caption 阿根廷大豆田裏大量噴灑的農藥。

美國一個陪審團裁定，世界上最常用的一種除草劑的成分是導致一名男性癌症的「關鍵因素」。這對中國大陸、台灣有何影響？

但德國化工製藥巨頭拜耳強烈否認其旗下的孟山都公司製造草甘膦成分的常用產品農達（Roundup）會導致癌症的說法。

但舊金山的一個陪審團一致裁定，這一產品導致了加州居民埃德溫·哈德曼患上非霍奇金淋巴瘤。

下一階段的法庭審判將考慮拜耳產品造成的損害及責任賠償問題。

在目前的庭審階段，哈德曼的律師預計將提供證據，證明拜耳公司努力影響科學家、監管機構和公眾對其產品安全影響的看法。

這個消息曝光後，拜爾公司的股價應聲暴跌約12%。

1200起相關案件

2018年，德國拜爾公司以660億美元收購美國競爭對手孟山都，孟山都旗下產品農達也是這次收購的一部分。

拜爾公司表示，對上述裁決感到失望。該公司將拿出證據證明孟山都產品的安全性，以及堅信科學證明基於草甘膦的除草劑不會導致癌症。

上述案件只是在美國審理的約1200 起訴訟農達案中的第2起。

2018年 8月，美國加州法院陪審團認定另一名加州男子因為農達導致了他的癌症，獲賠2.89億美元。當時的案件裁決也導致拜耳股價暴跌。

後來這一案件的賠償金被減少到7800萬美元，而且拜爾公司仍在就此案進行上訴。

中國、轉基因與農達

作為農業大國，中國是全球成為草甘膦最大的生產國和出口國，也是使用大國之一。

中國產草甘膦超過一半用於出口，包括提供給孟山都公司製造行銷全球的"農達"除草劑。

在出口的同時，中國還進口很多加工後的草甘膦。有統計數據稱，農達系列產品佔中國除草劑產品的80%之多。

草甘膦使用消費則主要集中在一些農業大國，尤其是轉基因農作物生產大國。

中國大陸有上千種草甘膦農藥產品。

台灣、香港地區都也有農達銷售，在台灣的譯名為"年年春"。

圖片版權 Getty Images Image caption 孟山都公司製造草甘膦成分的常用產品農達暢銷全球。在台灣，它的譯名是年年春。

什麼是草甘膦？它到底是否危險？

草甘膦是1974年由美國孟山都公司發明生產的除草劑，但它的專利權2000年已經失效。

它目前是全球銷售額最高的農藥。

2015年，世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）得出結論，認為草甘膦 "可能致癌"。

不過，美國環保局堅稱，謹慎使用草甘膦是安全的。歐洲食品安全局 (EFSA) 也表示，草甘膦不太可能導致癌症。

但由於出現過度使用的情況，草甘膦的不當噴灑出現不少直接導致人類中毒的事件。此外，雨水、河流、農產品、食品（包括啤酒、麵包等），肉製品及人體中都出現了草甘膦，導致了國際反對使用草甘膦的運動。

2017年11月，歐盟決定將草甘膦使用許可證延長5年。

美國加州將草甘膦列為已知會導致癌症的化學物質。但農產業反對給草甘膦貼上這種標籤。