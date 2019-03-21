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「親美友中，是台灣最適當的國家策略。」正在訪美的台北市長柯文哲在華盛頓回答BBC中文提問時，如此闡述他對台灣外交策略的判斷。

柯文哲被認為即將宣佈參選台灣總統，他訪美期間說了什麼、沒說什麼，在台、美、中三地都將備受關注。

在訪美此程最重要的一站華盛頓，他在保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）就台灣的現狀與未來發言。柯文哲在演講中稱，台灣要在美中兩大國之間求「生存」，必須「智慧且堅強」（wise and strong）。

台灣要親美日友中

美中關係緊張之時，台灣應採用何種「智慧且堅強」的策略？

柯文哲回應BBC中文提問說 ：「親美友中，態度上親美，但也不要把中國當敵人，是台灣最適當的國家戰略。」柯文哲補充說明稱，美日是一體同盟，這個策略也意味著親近日本。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 柯文哲在華府智庫演講，提「親美友中」為台灣最佳外交戰略。

柯文哲稱，此次訪美過程中他觀察到，美國政壇整體態度是「防中」，美中對抗的局勢已經形成。他坦言，在中美台三角之中，台灣擁有「中國硬件，美國軟件」，則與中國同文同種，但價值觀上跟美國相近，位置尷尬。

他認為，在這種局勢下，台灣應持謹慎態度，反對利用美中衝突，操縱外交槓桿謀黨爭之利。

「台灣自己要小心，美中對抗是一個局面，台灣應該想自己如何survive（存活），而不是想如何leverage（以小搏大）。」柯文哲反覆說，人民福祉應是最優先考慮，如果把美中對抗當作政黨輪替的槓桿，對台灣人民不利。

這不是柯第一次提出「親美日友中」的論述。在2017年6月在台接受議員質詢時，他就表示過「友中、親美、靠日」的態度。

去年10月接受彭博社採訪時，柯文哲曾說，在美中對抗之間，台灣不過是「架上的商品」，必須清楚自身位置且設法提升價值。被問到特朗普會不會出賣台灣時，柯文哲馬上回答說「當然」。

訪問華府期間，柯被問到以上答案是否改變時，並未正面回答，只稱美國是一個成熟的民主國家，美國內部也存有很多不同的意見，所以「don't worry」（不必擔心）。

柯文哲此前還拜訪了白宮國安會與國務院，與國務院代理亞太副助卿史墨客（Hanscom Smith）、國安會主管中、台與蒙古事務的主任簡以榮（Ivan Kanapathy）等美方官員會晤，完成了此前總統參選人訪美的標配行程。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @USAsiaPacific A/DAS Hanscom Smith and #Taipei City Mayor Ko Wen-je explored ways to further promote the extensive, close, and friendly commercial and cultural relations between the United States and #Taiwan. pic.twitter.com/O3ZkrBZWH1 — EAP Bureau (@USAsiaPacific) 2019年3月19日

「柯P」留下的金句與問號

BBC中文駐美記者 馮兆音

台灣在中美間微妙的位置決定了，台灣總統候選人大多會在選舉前訪美接受「面試」。一方面爭取美方的信任，另一方面向台灣人證明，自己有能力取得美方的信任。

被認為很可能加入2020年總統選戰的柯文哲也不例外。

柯演講時使用的40頁白底黑字演示文稿PPT，以他的簡歷揭幕，讓這場演講顯得更像是一場政治面試了。

「你先就座，我會介紹你。」演講活動開始，傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）與柯文哲一同步出，邊走邊低聲對他說。

人稱「柯P」（柯文哲曾是醫學院教授，學生習慣叫他柯P，取Professor之意）的柯市長一坐下來，先扭開桌上的瓶裝礦泉水，咕咚地喝下一大口。

首次赴美「面試」，他似乎有點緊張。曾擔任外科醫生30年的他，只有分享在手術台上收獲的經驗與哲學時，才顯得尤其自在。

即便是談論兩岸關係，他也以醫患關係為例，表達他相信善意的信念。「醫生對病人好，不一定得到病人友善的回應，但是99.5%的情況，」他說，「活在世上，不要為0.5%放棄99.5%。」

「柯P」貼近日常、直言不諱的話術，是他以政治素人之姿兩度贏得台北市長選舉、成為總統大位有力競爭者的關鍵因素。

創造言簡意賅的金句，一向是他的特長。演講當日，柯市長不吝分享他的政治策略金句：作為大國爭霸下體量較小的玩家，台灣要「智慧而堅強」、「親美友中」；台灣政治人物要建立兩岸互信、以人民的福祉為最高考量……每句發言幾乎都以他的口頭禪"ok"作結，十分「柯P」。

然而，宏觀策略的表述之後，具體政策的闡述戛然而止，柯市長留下了許多問號。在美中對抗之中，台灣如何能不被迫選邊站、與兩國同時保有友好關係？自稱抱持善意的他，打算如何建立兩岸互信？兩岸對台灣地位認定存在根本差異的這一難題，他提出的「五個互信」，能解嗎？

圖片版權 Reuters Image caption 台北市長選舉，柯文哲在藍綠包夾中「險勝」

「五個互相」建立兩岸信任

繼「兩岸一家親」的表態與建立台北上海雙城論壇的溝通渠道，柯文哲在訪美期間提出 「五個互相」 的兩岸交往方針：互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

「兩岸之間最大的問題是，已經沒有互信了，」他以「僵局」形容2016年至今的兩岸關係。

他在演講中指出，國民黨對「九二共識」的認知是「一中各表」，但中國的理解是「一中」；隸屬民進黨的蔡英文總統則主張「維持現狀」，但給北京的觀感是台灣一直在去中國化、去蔣化。

「無論國民黨還是民進黨，跟中國完全沒辦法對話，」柯文哲說。他被認為是藍綠對峙之外「白色勢力」的代表人物。

「開放和友善的態度是第一步，透過交流才會有信任，當彼此沒有信任的時候，做什麼都沒有用。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @KP_Taipei It’s nice weather in the #US.



Today we went to The White House, meeting United States Department of Defense and National Security Council. pic.twitter.com/KBz4bckvKy — Ko Wen-Je 柯文哲 (@KP_Taipei) 2019年3月19日

訪美之前，柯文哲剛結束在以色列的訪問。他引述當地猶太人與穆斯林之間持續數百年至今仍未解決的爭端，稱「我們不要幻想在很短時間內解決很多問題。」

身在美國的觀察家如何評價柯文哲的兩岸表述？

美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）對BBC中文說，關於如今及未來長期的兩岸情勢，柯文哲似乎有 「實用主義、並非不切實際的」想法。

多位研究台灣的美國智庫學者在19日（周二）與柯文哲召開閉門會議。參與會議的包道格評價，柯文哲比他預期中「更精微、有實質性（nuanced and substantive）」，給他留下正面的第一印象。包道格稱，由於是閉門會議，不便透露柯發言內容，但包道格本人談論的話題涉及兩岸關係、城市管理、台灣政治與司法議題。

美國密歇根大學政治博士候選人、台灣政治博客《菜市場政治學》共同編輯陳方隅則認為，柯文哲的演講有空洞的表態，但迴避了諸多關鍵問題。

「他一直說要繼續兩岸交流，那交流之後，如果沒改變呢？中國不放棄武力統一台灣，台灣如何『友中』？智慧的對外政策，具體包括什麼內容呢？他並沒有回答這些問題，」陳方隅對BBC中文說。

哥倫比亞大學東亞研究所主任黎安友（Andrew Nathan）早前在紐約與柯文哲進行早餐會。黎安友受訪時表示，如果柯與華府能互相了解，華府可能將認為他是可接受的總統候選人。

然而，黎安友對柯文哲提出的」兩岸一家親「持保留態度。他認為，台灣人的身份認同上正與大陸人漸行漸遠。如果將來中國變得更民主，或許台灣的身份認同會更接近大陸。」但現在，我看不到『兩岸一家親』的趨勢。「