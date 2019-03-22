圖片版權 EPA Image caption 新西蘭槍擊案發生後第二天，新西蘭總理傑辛達·阿德恩在基督城會見受害者，慰問伊斯蘭社區。

在一個平靜周五的午餐時分，人們聚集到新西蘭基督城內一座清真寺祈禱。幾分鐘後，一名年輕男子走進門，揮動突擊步槍掃射。

儘管這名男子攜帶武器昭然若揭，來祈禱的一名阿富汗老人還是上前迎接他說：「歡迎你，兄弟。」

槍手開槍了。

大屠殺不僅影響新西蘭，它造成的痛苦在全世界引起反響。它似乎意味著，某種變化在世界各地悄然發生。由於社交媒體無孔不入，人們能即時觀看一名自稱白人至上主義者在祈禱場所射殺50人的影片。

主要嫌疑人來自澳大利亞，受害者則來自印度，巴基斯坦，埃及，約旦和索馬里等不同國家。因此，當總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）在襲擊發生幾小時後在台上發表聲明時，聽眾並不只是新西蘭人。

「很顯然，事件只能被描述為恐怖襲擊，「她說。

總理阿德恩如此迅速及果斷地宣佈槍擊案為「恐怖襲擊」，似乎能說明她已考慮到，在許多人的印象裏，當施害者是白人時，官員都不願意提及這個詞，即使攻擊帶有強烈政治意圖。

她慰問陷於恐懼和悲傷之中的穆斯林社區，但也不止於此。她來到基督城，擁抱受害者，戴上黑色頭巾表示尊重，她帶領大家吶喊「他們就是我們」。幾天后，她首次在議會發表講話時，用伊斯蘭問候語「As-Salaam Alaikum」簡明又大膽地表達了她的態度。

她的同情不只停留在口頭上，她還承諾了具體立法和文化變革。襲擊事件發生後幾個小時，她宣佈「在10天內」收緊該國寬鬆的槍械管理法律。她告訴BBC記者克萊夫·邁利（Clive Myrie），她承諾在新西蘭乃至全球範圍「清除」種族主義。

「在這件事上我們不能考慮國界，」她堅持說。

你的器材不支持播放多媒體材料 阿德恩：「在這件事上我們不能考慮國界。」（英語視頻）

從第一次發言開始，世界各地的觀察員都稱讚她的領導才能。

「馬丁路德金說過，真正的領導人並不是尋求共識，而是創造它，」蘇珊娜·摩爾（Suzanne Moore）在英國《衛報》中寫道：「阿德恩塑造了多個共識，展現出行動，關心，團結。恐怖主義看到差異，想要消滅它，阿德恩看到差異，卻要尊重它，擁抱它並與它聯繫起來。」

《華盛頓郵報》的塔魯爾(Ishaan Tharoor)寫道：「阿德恩已經成為新西蘭的悲傷、悲痛和決心的代表。」

這張由市議會攝影師柯克·哈格里夫斯（Kirk Hargreaves）拍攝的照片廣為流傳：

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @faiza_n_ali Among the many faces & stories I’ll remember from the #ChristChurchMosque tragedy, I will never forget Prime Minister Jacinda Ardern. What a remarkable leader. Not only did she ban assault weapons following the incident, she’s offered financial assistance to the victims familes. pic.twitter.com/LT7cCqjPhK — Faiza N. Ali (@faiza_n_ali) 2019年3月17日

讚美不只是來自評論員。來自巴基斯坦外交部的穆罕默德·費薩爾（Mohammad Faisal）表示，阿德恩女士「贏得了巴基斯坦人民的心」，而美國馬丁路德金中心則發表推文：「這是一位充滿愛心的新西蘭領導者。」

在新西蘭，BBC駐當地記者海威爾·格里菲思（Hywel Griffith）說「基督城受害者家屬向我複述了她的話『我們是一體的，他們就是我們。』」就連反對派國民黨的朱迪思·柯林斯（Judith Collins）也告訴議會，總理「非常出色」。

圖片版權 Getty Images Image caption 總理阿德恩在槍擊案發生後的一周內舉行了新聞發佈會。

新西蘭政治分析家科林·詹姆斯（Colin James）告訴BBC，在與阿德恩共事「相當長一段時間」後，他並不驚訝於她現在所獲得的讚譽。

「她堅定，沉著，積極，負責任，」他說。 「就如我常說的——她的身體裏沒有一個邪惡的細胞，但她不是一個好對付的人。這是一個不尋常的組合。」

當她在2017年首次參加競選時，她常被與加拿大總理賈斯汀·特魯多（Justin Trudeau）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）作對比。這也說得通；這三個人看起來都是進步的，雄心勃勃的和年輕的——阿德恩上任時才37歲。關於她有如此多炒作，被稱為「Jacinda效應」，以至於有一些人擔心她可能徒有架勢，沒有真本事。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿德恩在上周慰問了新西蘭穆斯林社區的成員，其中包括惠靈頓一座清真寺的祈禱者。

襲擊發生後的第二天，阿德恩慰問受害者的表現也被與其政見相近的領導人作對比。半島電視台記者莎娜·賽義德（Sana Saeed）說， 2017年魁北克清真寺大屠殺後，特魯多對待受害者也沒能展現出「這種人性的深度」，並補充稱2012年美國威斯康星州發生錫克教寺廟槍擊案，前總統巴拉克奧巴馬並沒有訪問受害者，反而是當時的第一夫人米歇爾·奧巴馬代勞。

去年，一名槍擊案受害者遺孀甚至在電話中稱特魯多是「一個令人不愉快的家伙」，因為他造訪了事發城市，卻沒有親自表示哀悼。

「通常人們都誤認為她只是外表吸引和會說立場正確的話。」 詹姆斯解釋說，「但她的能力遠不止於此——而且在過去的幾天裏，她已給出證明，現在鮮有人還會這樣看待她。」