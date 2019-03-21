英國脫歐：梅首相「單刀」直赴歐盟峰會要求脫歐延期

圖片版權 EPA Image caption 梅首相在前往布魯塞爾之前一天晚上發表對全國講話，將英國脫歐的拖延歸咎於議員，並告訴全國人民，她 「站在他們一邊」。

英國首相特蕾莎·梅在批評議員們不作為後，將直接向歐盟領導人提出英國短期推遲脫歐3個月的請求。

行前，梅首相告訴英國公眾，推遲英國脫歐是她 「個人感到非常遺憾的事情」。

在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上, 她將試圖說服其他27成員國將英國脫歐推遲到3月29日之後。

與此同時，英國主要反對黨工黨領袖傑里米·科爾賓也將分別在布魯塞爾與歐盟有關人士會談，討論英國脫歐問題。

英國廣播公司BBC的政治事務編輯昆斯伯格分析認為，梅首相邁出一步「險棋」。

「與民眾站在一邊」

梅首相在前往布魯塞爾之前一天晚上對全國發表講話，將英國脫歐的拖延歸咎於議員，並告訴全國人民，她 「站在他們一邊」。

歐盟領導人3月21日開始舉行為期兩天的峰會。

英國廣播公司歐洲事務記者凱文·康諾利表示，歐盟方面在峰會上似乎佔盡優勢，但包括法國在內的一些國家對英國提出脫歐延期的要求持懷疑態度。

歐盟的條件

梅首相與歐盟達成了英國脫歐的協議草案，但英國議會議員們兩次拒絶批准這一草案。

梅首相已要求歐盟將為期兩年的英國脫歐進程短暫延長至6月30日，但延期需要所有歐盟成員國同意。

歐盟理事會主席圖斯克表示，他相信歐盟會同意短暫延期，但前提條件是下周梅首相第3次提出的協議草案需要獲得英國議會的批准。

他表示，如果需要，下周可能會在緊急情況下召開另一次歐盟峰會。

圖片版權 Reuters Image caption 英國工黨領袖科爾賓也分別前往布魯塞爾會晤歐盟領導人。他認為按工黨的計劃可以在英國就脫歐問題形成共識。

英國面臨的形勢

除非英國議會批准修改脫歐法律，英國將在2019年3月29日正式退出歐盟。因此，目前仍然存在著英國與歐盟未能達成協議就脫歐的可能性。

歐盟理事會主席圖斯克已經表示，現在歐盟領導人尚未就英國脫歐能推遲多久達成一致，但這個問題可以討論。

但是，梅首相在行前的演講中堅稱，儘管有些英國議員呼籲將脫歐推遲到6月30日之後，但她不准備這樣繼續拖延推遲。

她的理由是英國民眾已經無法忍耐久拖不決的英國脫歐問題。

「偏向虎山行」

BBC的政治事務編輯昆斯伯格分析認為，梅首相周三有關脫歐的講話將英國脫歐久拖不決的責任推給了英國議會。

她表示，首相府強烈地認為，英國大部分人都受夠了脫歐的爭議和不確定性帶來的種種問題，使得政府無法專注於解決交通、教育、醫療等等民生問題。這點完全沒錯。

但是，目前首相最需要的是得到英國議會的支持，從而使議會能批准通過政府與歐盟達成的協議。

昆斯伯格表示，正當梅首相前往虎視眈眈的歐盟之際，她必須明白，她的命運不僅掌握在她自己手中，也掌握在英國議會手中。