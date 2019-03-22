巨型太陽魚被衝上海灘 重量堪比轎車

圖片版權 JACOB JONES Image caption 幾個漁民發現這個被衝上海灘的奇怪生物

一組巨型怪魚的照片在全球社交媒體上廣為流傳。

這只長相奇怪，有點嚇人的魚被衝上南澳大利亞海岸後，被幾個開車經過的漁民發現。

專家確定這是一隻太陽魚，長達1.8米，在台灣，太陽魚也被稱為「翻車魚」。

格熱拉克（Linette Grzelak）最早把怪魚照片上傳到社交網絡，她向BBC表示，一開始還以為是一大塊漂浮的木頭。「我都不相信這是真的，直到在網上搜了搜。」

她的伴侶斯蒂芬·瓊斯（Steven Jones）是位經歷豐富的漁民，對太陽魚有所耳聞，但從來沒有見過。

格熱拉克說，「這也是為什麼他們拍下照片。他說這魚極其重，皮膚很粗糙，像是犀牛的皮膚。」

這只翻車魚發現位於南澳州府阿德萊德市以南80公里的庫龍國家公園（Coorong National Park）。

「不過是正常尺寸」

太陽魚屬於全球最重的硬骨魚類，生活在全球各處溫帶海域。太陽魚外形為橢圓扁平，頭大而鈍，有一個不成比例的小嘴巴，尾部有鰭。

一位專家稱，太陽魚可以長到四米長，重2.5噸，相比之下，照片中的魚可能算是同類中較小的一隻。不過重量也堪比一輛小轎車。

「它很可能是一隻普通尺寸的魚，同類中最大的會是它的兩倍。」南澳大利亞博物館的拉夫·福斯特表示。

圖片版權 Getty Images Image caption 攝影師丹尼爾·博埃略在水下邂逅一隻太陽魚

太陽魚對人類無害，但有時候當他們在海岸邊游泳時，魚鰭會探出水面而被誤認為鯊魚，引起人們恐慌。在澳大利亞，太陽魚巨大的身材也曾對船隻造成過損壞。

去年，一場從悉尼到霍巴特的遊艇比賽中，因為一艘船撞上一隻太陽魚而損壞了船舵，最後不得不退賽。

本月更早時，一隻太陽魚被衝上美國加利福尼亞的海灘。科學家們困惑不已，不知為何一隻南半球的魚種為何離自己的生活區域如此之遠。

雖然太陽魚被科學界進行分類和定名是近代的事情，但史料中不乏怪魚被捕獲的描述。

圖片版權 Getty Images Image caption 1872年在倫敦出版的雜誌插畫，描繪一位漁民在直布羅陀海峽捕獲太陽魚的情形