圖片版權 Reuters Image caption 穆勒在2001至2013年間曾FBI局長長達12年

美國司法部特別檢察官羅伯特·穆勒（Robert Mueller）完成長達22個月、一直籠罩著特朗普總統任期的"通俄門"調查。消息指，穆勒報告中沒有建議提出新的指控。

該調查關乎特朗普競選團隊在2016年大選中的違規行為、與俄羅斯可能存在的共謀，穆勒團隊目前已起訴34人與三家企業，包括前國家安全顧問弗林、特朗普前私人律師科恩，但與特朗普相關的涉案人士涉嫌或承認的罪名都與通俄無關。

特朗普一直稱，通俄門調查是政治迫害的獵狐行動。

穆勒報告裏有什麼？

22日下午，報告已提交給美國司法部長威廉·巴爾（William Barr）。

穆勒報告的內容目前並未對外公開。

調查過程中穆勒從未與總統特朗普面談。巴爾寫給司法委員會的信中透露，調查期間，司法部從未要求穆勒不作某些行動。換言之，穆勒從未提出面談特朗普的要求。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 特朗普及穆勒

下一步會發生什麼？

巴爾表示，這周末他可能就會將報告主要結論告知國會司法委員會。

他將諮詢穆勒及副司法部長羅森斯坦（Rod Rosenstein），從而決定向國會透露報告的哪些內容，以及是否將報告公之於眾。報告其中涉及國家機密及隱私的內容，可能不會向公眾公開。

通俄門的靴子落地了嗎？

BBC中文駐美記者 馮兆音

674天的等待，在各方的耐心都幾近耗盡之時，穆勒報告終於提交。

通俄門的靴子落地了嗎？可以說，特朗普團隊沒有通俄或其他不當行為嗎？

報告的細節還未被公開，以上問題還無法回答。

目前可知的是，特別調查官穆勒的工作未受到司法部或白宮干預，且他沒有建議提出新的刑事指控，但別忘了已有34個人在調查過程中被起訴。

從以上信息分析，穆勒的調查已結束，但說調查未發現共謀或不當行為，還為時過早。那些行為可能不屬於刑事犯罪範疇。

可以預期的是，特朗普、他的政治同伴及支持者會更高聲地說，他是政治獵狐行動的受害者，他的團隊並未有任何與俄羅斯合謀的行為。

除此之外，我們唯一知道的，就是我們知道的內容太少了。

而且，由於法律不要求相關報告必須公開，我們可能永遠都看不到穆勒報告的完整內容， 然而，關鍵信息很可能在接下來的幾天洩露。歷時兩年的穆勒調查結束，但相關的政治戲碼才剛剛開啟新的一幕。

各方聲音

白宮新聞發言人桑德斯（Sarah Sanders）發表聲明稱，後續事宜將交由巴爾來決定。目前白宮還未收到調查報告，也未接受特別檢察官的簡報。

特朗普的長子Donald Trump Jr. 在推特上轉發了關於穆勒報告中未建議新增訴訟的消息。

美國國會眾議院議長佩洛西和參議員民主黨領袖舒默在聯合聲明中說，後續程序必須保障透明度，並要求白宮「必須不被允許干預」。

多名民主黨總統參選人則要求向公眾公開穆勒報告。

主動權目前掌握在司法部長巴爾手中，在接下來幾天，很可能將有更多關於穆勒報告的細節釋出。