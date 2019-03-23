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河內朝美領導人會談破裂後，朝核問題前景撲朔迷離。美國總統特朗普（Donald Trump） 最近一則關於對朝制裁的推文傳遞出混亂信息，讓政界、新聞界及眾多分析人士一頭霧水。

本周五，特朗普在推特上表示，美國財政部原本宣佈在現有對朝制裁的基礎上「追加大規模制裁」，而他下令撤銷了這一新制裁。

然而周五美國財政部沒有宣佈新的對朝制裁，只是在周四公布了對兩家中國公司的制裁。因此外界一時以為特朗普叫停了對中國公司的懲罰。

周四，美國財政部宣佈，對兩家他們認為幫助朝鮮躲避制裁的中國航運公司施加制裁，這是河內峰會後美國首次出台涉朝制裁。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale Sanctions would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today ordered the withdrawal of those additional Sanctions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年3月22日

特朗普發推後美國政府的反應則讓這個「混亂」愈加複雜。發白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）沒有指明特朗普所稱制裁的具體內容，只表示特朗普「喜歡金正恩」，認為「這些制裁沒有必要」。

白宮及財政部也沒有立即回應記者對相關問題的提問，美國國務院則將記者的問題轉至白宮。

就在外界開始分析特朗普的表態之際，有不願具名的美國官員對媒體表示，特朗普沒有下令取消中國公司的制裁。路透社則援引熟悉內情人士消息稱，特朗普決定的是不對朝鮮施加「新的大規模制裁」。

混亂背後

圖片版權 Getty Images Image caption 河內峰會上，特朗普與金正恩最終沒能達成任何協議。圖為河內峰會期間越南市場上出現印有特朗普與金正恩形像的服裝。

特朗普推文引發的迷局突顯出特朗普政府內部關於朝鮮問題的分歧。

就在白宮表示特朗普認為新制裁沒有必要的同時，美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）稱對中國公司的制裁很重要。

博爾頓也發表了一則推文。他表示，「為了阻止朝鮮的非法航運，航運業必須做更多」。

而在美國財政部制裁中國公司的幾小時前，朝鮮剛剛撤回開城朝韓聯絡處工作人員。朝鮮沒有就制裁發表評論，目前尚不清楚兩起事件是否有關聯。

沒有明顯跡象顯示美朝在河內峰會後進行過直接溝通。特朗普一直強調他與金正恩私交甚好，他願意與朝鮮重新接觸。

朝鮮此前警告稱，如果華盛頓不做讓步，朝鮮將考慮暫停對話及重新考慮暫停核試驗的決定。

河內峰會上，由於美朝之間未能就朝鮮要求的放鬆制裁與美國要求的去核化達成共識，特朗普與金正恩最終沒能達成任何協議。

美國智庫國家利益中心專家哈里·卡奇亞尼斯（Harry Kazianis）表示，特朗普的推文可能意在緩解目前緊張氣氛。

而另一朝鮮問題專家克林納（Bruce Klingner）對路透社稱，特朗普的舉動顯示，其對朝「極限施壓」政策不會繼續升級，就像他在第一次美朝峰會前宣佈暫緩一系列追加制裁一樣，特朗普接下來可能會有更多動作。

受到制裁的中國公司

圖片版權 Getty Images Image caption 中朝邊境

根據美國財政部公開信息，被制裁的兩家公司為中國大連海博國際貨運代理有限公司及遼寧丹興國際貨運代理有限公司。

美國財政部稱，其海外資產控制辦公室（OFAC）認為大連海博為美國單邊制裁對象白雪（Paeksol）貿易公司通過提供貨源等方式給予幫助。此前OFAC已經認定，白雪公司從朝鮮出售、供應、轉讓或購買金屬或煤炭，其收入可能會使朝鮮政府或勞動黨受益。

OFAC同時認為遼寧丹興在朝鮮經營運輸業生意。財政部稱，丹興公司定期以欺騙性手段為身在歐盟的朝鮮採購官員為朝鮮政權經營及購買商品提供便利。

財政部表示，對這兩家中國公司的制裁突顯出朝鮮政權用於躲避國際和美國制裁手法的「欺騙性」，並表示美國將與「志同道合的伙伴繼續致力於使朝鮮實現最終且可全面驗證的去核化，而為了取得成功，朝鮮對聯合國安理會決議的全面落實至關重要」。

中國外交部發言人耿爽周五回應稱，如有中國企業和個人違反聯合國安理會決議，一經查實，中方會根據自己的國內法進行查處。

耿爽還表示，反對任何國家依據自己國內法對中國實施單邊制裁和「長臂管轄」，已就此向美國提出嚴正交涉。