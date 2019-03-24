圖片版權 Reuters Image caption 中、意兩國領導人會面並見證協議簽署時，現場響起了長時間的掌聲。

意大利成為第一個加入中國「一帶一路」全球投資項目的發達國家，這在意大利的西方盟友中間引發了一些擔憂。

中國國家主席習近平訪問羅馬期間，兩國共簽署了29項協議，累計總價值達到25億歐元（28億美元）。

這一項目是中國「新絲綢之路」計劃的一部分——中國希望在復興計劃中重新建立古代中國曾經出現過的連通中國與歐洲的通商路線。

不管是美國還是意大利在歐洲聯盟當中的盟友，均對中國日漸加強的影響力表示擔憂。

「一帶一路」玩的是什麼？

「一帶一路倡議」涉及全球大量由中國出資的重大基礎設施建設，目的是加快中國商品流通到這些市場上的速度。批評者則將此也看作是中國為加強地緣政治與戰略影響力而進行的大膽計劃。

中國已經投資了鐵路、公路和碼頭，這些投資由中國的多家銀行借貸，讓中國的建築公司得到利潤豐厚的合約，建設連通世界多個城市的港口及交通等設施。

Image caption "一帶一路"被許多評論家比作中國的第二次開放和中國的馬歇爾計劃，甚至被認為是中國的外交傑作

非洲與南美國家對華債務的額度已經達到相當高的程度，這已經引發了這些債務國國內公民以及西方國家的擔憂——但是這些項目卻也帶來了這些國家所沒有的公路和鐵路：

在烏干達，中國投資的金錢已經幫助建設了連通國際機場的50公里（30英里）道路

在坦桑尼亞，一個沿海小鎮可能因為新項目而變成非洲最大的港口城市

在歐洲也同樣有類似項目：2016年，在希臘經受多年的經濟危機之後，中國成功收購了雅典附近的比雷埃夫斯港（Port of Piraeus）51%的管理權

在羅馬都簽了什麼協議？

意大利副總理、民粹主義政黨五星運動黨領袖路易吉·迪馬約（Luigi Di Maio）代表意大利簽署了框架協議（意向備忘錄），令意大利正式成為絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的一員。

之後，兩國部長級官員簽署了能源、金融和農產品等領域的一系列協議，之後意大利的天然氣以及能源、工程等領域的企業也簽署了協議——他們獲准進入中國市場。

中國交通建設股份有限公司將會獲准進入的裏雅斯特（Trieste）的港口，將中歐與東歐連通。中國還將會參與熱那亞港的發展項目。

意大利有什麼好處？

意大利是發達國家經濟組織七國集團（G7）當中第一個在這些項目上接收中國投資的成員國。

意大利是世界十大經濟體之一，但是羅馬處於一個奇妙的位置。

去年8月，熱那亞高架橋垮塌造成數十人死亡的事件，令意大利薄弱的基建設施在數十年來第一次成為一個重大的政治話題。

而且意大利的經濟也完全稱不上繁榮。

2018年末，該國陷入經濟衰退，國家債務也成為歐洲區內最高的國家之一。意大利的民粹主義政黨在2018年6月帶著高支出的計劃上台，但是在與歐盟陷於對峙之後不得不撤回。

迪馬約在一個新聞發佈會上表示：「意大利率先來到了絲綢之路，於是其他歐洲國家此刻對我們的貿易決定採取了立場。」

「它們採取了批判性的觀點，而它們有權持這種觀點。」

他補充說：「我們不是想越過我們的歐洲伙伴。我們仍然堅定地留在歐洲與大西洋的聯盟當中，也仍然是美國在北約（NATO）當中的盟友。」

不過，意大利政府內部卻有一些異議。迪馬約的聯盟伙伴、領導著右翼政黨聯盟黨（League）的另一名副總理馬泰奧·薩爾維尼（Matteo Salvini）引人注目地缺席了所有的官方儀式。

薩爾維尼過去就曾表示，他不願意看到外國企業「殖民」意大利。

「在允許別人在的裏雅斯特或者熱那亞的港口投資之前，我會考慮不止一次，而是一百次，」薩爾維尼說。

中國又有什麼好處？

劍橋大學全球歷史教授、「絲綢之路」議題的寫手彼得·弗蘭科潘（Peter Frankopan）指，意大利的舉動「很大程度上是象徵性的」。

但是他說，羅馬承認「一帶一路」值得探討，這一點「對北京來說有價值」。

你的器材不支持播放多媒體材料 什麼是「一帶一路」？「一帶一路」為中國帶來了什麼？為沿途其他國家又帶來了什麼？

「這給現有的大計劃添加的註腳，也顯示中國在全球擔當著重要角色。」

「這個看起來無害的舉動，發生的時機對於歐洲和歐盟來說相當敏感，那裏忽然間多了很多的不安，不僅是因為中國，還因為它們要探討歐洲或者歐盟應該如何適應以及回應一個變化中的世界，」弗蘭科潘向BBC表示。

「不過這當中還存在更多的變數，」他說，「如果建設港口、煉油廠、鐵路線之類的投資不是從中國，那它要從那裏來？」

圖片版權 Oxford Science Archive/Getty Imag Image caption 意大利商人馬可·波羅（Marco Polo）曾沿著絲綢之路一路遊歷至中國，這一經歷被記載在了他的《馬可·波羅行紀》當中

在全世界，「意大利製造」的標籤代表著一種聲譽，而且在法律上受到保護——它只給那些製作過程「主要」在意大利國內進行的產品。

近年，設在意大利、使用中國勞動力的中國工廠一直在衝擊著這個代表品質的標記。

這些工廠更容易獲得來自中國的廉價原材料，並且可以將自己在意大利國內完成製造的成品運回中國——這可能會進一步對「意大利製造」的代表性造成衝擊。

歐美的立場

在羅馬簽署各項協議之際，正值外界質疑中國公司華為（Huawei）是否應該被允許在他國建設重要通訊網絡的時候——此前，美國已經表示擔憂，這些技術可能會幫助北京向西方實施間諜活動。

在意大利進行的談判則未有涉及這一話題。

不過，在一個多星期前，歐盟執行委員會（European Commission）就「中國持續增強的經濟實力和政治影響力」公布了一份聯合聲明，表示有需要「覆核」相互關係。

在習近平訪問羅馬的同時，歐盟領袖們也在布魯塞爾考慮他們對華關係的處理方式。

「我們的目標是專注建立平衡的相互關係，從而保證公平競爭和平等的市場機會，」歐洲理事會（European Council）主席唐納德·圖斯克（Donald Tusk）說。

三月，美國國家安全委員會發言人加勒特·馬奎斯（Garrett Marquis）指出，意大利是一個重大的經濟體，不需要去「給中國浮誇的基礎設施項目添加合理性」。