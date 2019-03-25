泰國政變後首次大選開票一再推遲 選舉因為軍方「量身打造」受質疑

圖片版權 Getty Images Image caption 泰國3月24日舉行大選，將選出500名眾議員及新任總理

泰國3月24日舉行大選，將選出500名眾議員及新任總理，原訂當天晚間8時30分公布非正式結果，卻一拖再拖，先是延後至25日上午，之後又延遲到傍晚，選委會並未說明延後的原因。專家分析，這次大選制度是泰國現任總理巴育透過憲法所量身打造的，因此無論如何對他都非常有利，因此接下來政黨組織聯合政府的穩定性，才是關注重點。

泰國總理巴育的先天優勢

截至3月25日傍晚，已開出的逾9成選票，提名總理巴育競選連任，親軍方的「公民力量黨」拿下764萬票，取得117席，代表前總理塔信陣營的「為泰黨」獲得716萬票，取得135席，新興政黨」未來前進黨「則取得80席。

雖然為「為泰黨」席次稍多，但由於新憲法制定的選制為軍方量身打造，因此現任總理帕拉育有望順利連任。

圖片版權 Getty Images Image caption 泰國總理巴育周日(24日)在投票所投票

泰國規定，參議院設有250個議議員席次，全由軍政府委任產生。而眾議院的500個席次則採用混合選舉制，其中350席由全國各個選區的選民投票產生，其餘150席則採取比例代表制，從每個政黨指定的候選人名單中選出。

至於泰國的總理選舉，是由眾議院及參議院議員聯合投票選出。專研泰國政治多年的台灣佛光大學教授陳尚懋向BBC中文分析，由於參議院的議員全由軍方委任，換言之參議員全部支持巴育，因此巴育只要再在眾議院獲得四分一人支持，即126票便可以勝選。

今年23歲，首次投票的Ps'Aoey向BBC中文表示，社群媒體有傳出幽靈選民的爭議，像是已經去世的人，卻有票是投給巴育，又或是傳出有人監視軍人必須投票給巴育等等，不過兩起事件都尚未被證實。

人在曼谷的陳尚懋也說，昨天開票時，的確出現票投給A黨，唱票時卻是給B黨的小狀況。不過，他向BBC分析，今年的選舉制度，完全是現任總理帕拉育為自己量身打造。「沒必要在這些事情上動手腳。」他解釋，泰國人做事比較輕鬆，有點小狀況是可以理解。

不過這次大選插曲不斷，根據媒體報道，居於紐西蘭泰國僑民的一批選票，因為不能及時送到投票站而作廢，當中涉及共1500張選票，當地選舉委員會解釋是因航班延誤影響空運所致，會為事件負責任，不過已經引發民眾不滿，直指本次大選亂象多。

泰國年輕人憂心未來

泰國 2014年時任陸軍總司令巴育（Prayuth Chan-ocha）發動政變，推翻穎拉（Yingluck Shinawatra）政府，成為泰國總理。

軍方奪權將近5年後，終於舉行立法大選，泰國5千萬合格選民中，35歲以下年輕選民佔了4分之1，成了勝負的關鍵選票。

陳尚懋說，「未來前進黨」的支持者很多都是年輕人。選前一天，他到該總部觀察競選活動，看到很多年輕人才剛下了課，背著書包，站了兩個多小時，就是為了等黨魁上台發言，現場尖叫聲不斷。與大部分是中老年支持者的，代表前總理塔信陣營的「為泰黨」，氣氛很不一樣。

不過，泰國年輕人卻對這次選舉感到非常失望，首投族Ps'Aoey說：「這根本不是民主。」她向BBC中文表示，巴育欺騙了泰國民眾，這次的選舉根本是個幌子。

她說：「我們也只能接受這樣的結果，但還是希望有機會的話，其他政黨也能執政。」

另一名泰國選民，今年29歲的Natnipat Kongpattanan也表達了對泰國未來的憂心。他說，這次的選舉制度不是為了人民而是為了軍政府，「這根本是個披著民主面具，實際上卻是個極權政府。」

他向BBC中文表示：「我不想要軍政府執政，這次的選舉結果也突顯，有很多人反對親軍方的政黨。」

不過這次大選其實只是爭取政權的前哨戰，陳尚懋分析，選後政黨組織政聯合政府，才是政治角力的開始，無論哪個政黨為大黨，都需要拉攏小黨才能組成聯合政府。泰國的聯合政府長期都不穩固，參與的黨多，其中一黨退出，就很容易轉換聯盟。他說：「未來聯合政府會由多黨組成，政權可能不太穩定。」