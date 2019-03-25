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中國國家主席習近平周日晚 （3月24日）抵達法國，未來兩天將與法國總統馬克龍和其他歐洲領導人會談。馬克龍試圖建立一個團結的歐盟以應對中國在歐洲以及全球的影響力。

習近平訪法的目的之一是紀念中法從戴高樂時代延續至今的雙邊關係。外界預期法中兩國將簽署一連串合作協議，涵蓋核能發電、航太和潔淨能源倡議。

本周二，德國總理默克爾和歐盟委員會主席容克將會加入會談，共同探討彼此的「共通點」，為4月舉行的中歐峰會做凖備。

中國和歐洲幾個大國密切交往背後，揭示出中歐關係在2019年開始顯露的新變化。

競爭與合作的矛盾

習近平訪問法國，對馬克龍而言是一項頗為矛盾的挑戰——一方面，馬克龍希望加深歐盟與中國的關係；另一方面，他也提出要抵禦中國日益增長的全球影響力。

習近平上周到訪意大利期間，意大利決定加入中國的「一帶一路」倡議的消息就已在歐洲掀起軒然大波。

與此同時，歐盟公布的《歐盟-中國：策略性展望》報告中，將中國視為「系統性對手」。隨後， 歐盟執委會公布了一項10點計劃，旨在與中國建立更加平衡的經濟關係，遏制中國國有企業，以及應對中國投資關鍵資產造成的安全風險等問題。

面對這些對中國並不友好的消息，馬克龍讚揚歐盟已對中國帶來的挑戰「覺醒」。

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然而，不同於中國的另一個對手美國，與中國加深合作也同樣是歐盟堅持的立場。

美國總統特朗普在「美國第一」的政策下，不斷退出全球事務。法國因此希望與中國發展出更密切的合作關係。

比如，鑒於中國在非洲的巨大影響力，法國在西非開展打擊伊斯蘭極端主義分子的行動，馬克龍可能會尋求中國的支持。此外，在氣候問題上，歐盟也需要中國的合作。

此外，美國不斷向盟友施壓要求禁止中國公司華為的5G技術。但路透社援引四名知情人士稱，歐盟執委會單一數碼市場事務執委安西普將提交一份建議，將無視美國禁止華為技術有限公司的呼籲，不過也敦促歐盟國家分享更多數據，以應對與5G網絡相關的網絡安全風險。雖然該指導沒有法律效力，但它將具有政治影響力，對於中國和華為而言無疑是一個重大利好。

圖片版權 Getty Images Image caption 歐盟是中國最大的貿易伙伴之一。

相互矛盾的對華舉措預示著怎樣的中歐關係？對此，歐洲人自己的總結可能更為貼切。

路透社報道，上周五，歐盟領導人在布魯塞爾的會議上表示，中國是歐盟的競爭對手，同時也是合作伙伴，但他們一致認為，歐中關係向有利於中國的方向傾斜。歐盟執委會主席容克在新聞發佈會上表示，歐盟與中國的關係很好，但不是非常好，而且由於中國市場對歐洲產品的開放程度不夠充分，存在不公平競爭。