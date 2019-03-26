土耳其總統說要把索非亞大教堂改清真寺

圖片版權 EPA Image caption 土耳其總統說，土耳其伊斯坦布爾的聖索非亞大教堂可能被再次改成清真寺。土耳其幾次競選集會上播放了一段清真寺槍擊事件的視頻，引起爭議。

土耳其伊斯坦布爾的聖索非亞大教堂(Hagia Sophia / Ayasofya) 可能被再次改成清真寺，這被認為是土耳其從世俗化傳統立場後退。聖索非亞大教堂最初是拜占庭基督教堂，後來被改成清真寺，1935年土耳其世俗化政府把清真寺改成博物館。

土耳其總統，正義與發展黨的主席埃爾多安周一接受土耳其電視採訪時被問道聖索非亞大教堂的問題時說，土耳其人把它當作聖索菲亞清真寺，而不是博物館。

土耳其總統在採訪時說，「這不是不可能」，「我們也可能採取措施做改變（聖索非亞大教堂）」。他還說可以把清真寺稱作「聖索非亞清真寺」。

埃爾多安還暗示，聖索非亞大教堂的性質改變會令遊客受益。他問道，「遊客進出藍色清真寺，他們付費嗎？我們也可能在聖索非亞做同樣的事情」。藍色清真寺是伊斯坦布爾另外一個旅遊熱點。

聖索非亞

圖片版權 Getty Images Image caption 在長達916年中， 聖索非亞大教堂一直是基督教的教堂。

聖索非亞大教堂最初建於公元6世紀拜占庭帝國時期，當時那裏是一個主要的東正教教堂。1453年奧斯曼帝國征服在君士坦丁堡（現在的伊斯坦布爾）後，立即將聖索非亞大教堂改做清真寺。

在16世紀西班牙建造了塞維利亞聖母主教堂前，聖索非亞大教堂一直是世界上最大的教堂。後來梵蒂岡聖伯多祿大教堂的規模也超過了聖索非亞大教堂。

推動把聖索非亞大教堂變成供教徒做禮拜的清真寺的游說活動已經進行了多年。土耳其一些身居高位的政客和資深的穆斯林神職人員一直要求讓伊斯蘭教信徒去那裏做禮拜。但是該主張在土耳其的宿敵希臘那招致反彈。

2016年，更傳統的穆斯林認為穆斯林每天要進行的五次祈禱應該在祈禱室內進行，不應該在一個歷史建築內進行。

2015年在幾年奧斯曼帝國征服君士坦丁堡562週年的時候，成千上萬穆斯林在聖索非亞大教堂的前面舉行了晨起禱告。

講話引爭議

埃爾多安在採訪中談到3月15日新西蘭兩座清真寺在禮拜五祈禱時遭到槍手襲擊，50人死亡的襲擊事件。他說那不是個人行動，而是有組織的恐怖主義行為。

新西蘭襲擊後，埃爾多安在一次選舉集會上播放了一段清真寺槍擊事件的視頻。他說，新西蘭的清真寺遇襲表明對伊斯蘭教憎恨與偏見與日俱增。他還提到澳大利亞和新西蘭在第一次世界大戰的加裏波利戰役中出兵土耳其的歷史。

土耳其總統說，當初澳大利亞和新西蘭人的前輩來土耳其參戰，後來躺在棺材裏被送回國，現在他們也會遭遇同樣的下場。他的言論引起了爭議。許多批評說埃爾多安利用新西蘭發生的悲劇為自己爭取政治支持。

後來土耳其總統的發言人回應說，埃爾多安發表的講話被認為是對澳大利亞人和新西蘭人髮出的暴力威脅，實際是被人「斷章取義」。