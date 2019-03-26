乳房被燙平的女孩：「直到現在都有心理陰影」

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英國國家教育工會（National Education Union）日前提出，英國需要將關於燙乳（Breast ironing）的內容加入學校必修課程，以保護女童免受虐待。

燙乳是將女孩的乳房用灼熱的物體燙平，以延緩乳房發育，從而減少對男性的吸引力。

英國保守黨議員尼基·摩根（Nicky Morgan）表示，教師在這方面的作用十分重要，因此教師也應接受相關教育。

英國內政部稱，如果發現值得警惕的情況，教師有責任上報。

「不讓哭」

「齊娜亞」（Kinaya）住在英國，這不是她的真名。

她的家庭來自西非，燙乳最早便來自那裏。在10歲時，她也經歷了燙乳。

齊娜亞的母親告訴她，「如果我不燙你，會有男人開始來找你，跟你做愛」。

燙乳通常由母親操作，她們會把石頭或勺子放在火上加熱，之後用這些器具擠壓、按摩或燙平乳房。整個過程可能會持續數月。

「這種疼痛不會隨時間減輕，」齊娜亞說。

「他們也不讓你哭。如果你哭，你就（會被指責）是在為家庭帶來恥辱，你不是『堅強的女孩』。」

Image caption 「齊娜亞」和她的女兒。

齊娜亞現在已經成年，並且有了自己的女兒。

在她的大女兒10歲時，齊娜亞的母親提出也讓她接受燙乳。

「我說，『不不不，我的孩子不該經歷我經歷過的事情，直到現在我都有陰影。』」

由於擔心家人會明知她反對仍然為自己女兒燙乳，之後齊娜亞不再和家人住在一起。

圖片版權 Getty Images Image caption 燙乳通常需要一塊滾燙的石頭。

據稱目前英國有約1000名女生受燙乳影響。

雖然越來越多英國人已經認識到女性割禮（FGM）的存在，但大部分人對割禮恐怕知之甚少。

一名女性告訴「維多利亞·德比希爾」節目組，小時候在英國學校的一次體育課上，她發現自己的身體和同學不一樣，那時她才意識到，並不是每個人都會燙乳，而這給了她更多壓力。

在她8歲時，她的姐姐為她做了燙乳，之後她越來越孤僻，不再願意上體育課，但她的老師沒有發現這種變化。

「如果我的體育老師察覺到，如果他們受過訓練，我本可以在成長過程中得到需要的幫助，」她說。

英國國家教育工會聯合主席唐克斯（Kiri Tunks）已經做出呼籲，號召英國學校教職員工，特別是體育老師接受培訓，以便更好注意到相關跡象。

唐克斯還希望英國學校可以對燙乳投以與割禮同樣的關注，即2020年起作為全英小學必修課人際關係及性教育科目的一部分。

議員摩根表示，燙乳這種問題應該「被處理、被注意、被談論、被阻止」。

她還表示，隨著不同類型的習慣、風俗及虐待被披露，學校課程也應該予以重審。

摩根認為，工作需要與女童及年輕女性接觸的人同樣需要接受培訓，認識到燙乳在英國的情況，從而為年輕人提供應對建議。

Image caption 「西蒙」的燙乳經歷了好幾個月。

一名叫「西蒙」（Simone）的女性告訴「維多利亞·德比希爾」節目組，在她13歲時，她的媽媽發現她是同性戀，她還是被燙乳。

「據她說，別人可能是被我的胸部吸引，如果她可以把乳房燙平，我就會變醜，就不會有人喜歡我了。」

而她的燙乳過程前後歷時好幾個月。

像許多年紀小的女孩一樣，她被迫身穿一件特別謹慎的裹胸，從而讓胸部變得更平，這種裹胸會讓人無法呼吸。

幾年後，她被迫嫁給了一個男人，生了一個孩子，這時燙乳的長期危害變得十分明顯。

「餵奶時特別困難，就好像是身體裏打了結，」她說。

「感覺一些神經好像已經被毀掉了。」

「隱蔽的罪行」

英國沒有與燙乳對應的罪行，但內政部稱這是虐待兒童的一種形式，應該以一般襲擊法被起訴。

安吉·馬里奧特（Angie Marriott）以前是一名婦科護士，現在是切斯特（Cheshire）警方的一名自衛講師，她表示，由於舉報情況不多，很長一段時間內英國燙乳的真實情況是被掩蓋的。

她稱這是一種「敏感而又隱蔽的犯罪」，女性害怕被自己所在群體拋棄，因此不敢發聲。

「我知道這種情況，因為有人告訴我，」她說。

「她們都說，這是第一次講出來，她們為此感到羞愧。」

Image caption 安吉·馬里奧特說，許多女性不願舉報自己被燙乳。

直到今天，虐待所留下的傷疤依然伴隨著西蒙，她希望公眾可以注意到這種犯罪的存在。

「這至少是一種虐待。很痛苦，會毀掉你的人性，」她說。

「你再也不是個人了。」