圖片版權 Getty Images Image caption 看一看英國北方的愛丁堡（左）和德國杜塞爾多夫（右）城市外觀有些什麼區別？

英國航空公司表示，可能是因為德國方面提交了錯誤的航班文件後, 一架從倫敦飛往德國杜塞爾多夫的客機航班錯誤地降落在英國北方的愛丁堡。

這個航班上的乘客們直到飛機降落時，聽到機組「歡迎來到愛丁堡」的廣播後，才意識到飛機飛錯了地方。

起初，乘客們認為機組人員在開玩笑。一名乘客就此詢問了機組人員，這讓機組人員和機長感到完全意外。

機長於是讓乘務員到客艙問大家，要去杜塞爾多夫的旅客們請舉手，結果所有的旅客都舉起了手。

這架從倫敦城市機場起飛的航班在愛丁堡停留後，重新定向飛往德國杜塞爾多夫，並順利抵達。

德國國際空運航空公司（WDL）是德國一家包機航空公司，它除提供包機航班之外，還提供飛機租賃服務。它與英航（BA）簽署了一項租賃協議，運營上述的倫敦至杜塞爾多夫的航班。

英航表示，它正與德國國際空運航空公司合作調查為何上述航班接到錯誤的飛行計劃。

英航發表聲明表示，已經就客戶行程受到干擾向他們道歉, 英航將分別與他們每一位聯繫有關事宜。

英航介紹說，上述客機在此前一天的飛行行程就是從倫敦到愛丁堡的往返行程，似乎德國方面沒有調整次日的飛行計劃。

上述航班的機組人員提前一晚抵達倫敦城市機場，收到次日飛行計劃後，也都認為次日的飛行還是沿襲前一天的行程。

德國國際空運航空公司表示，正在與有關當局調查這次飛行計劃為何不幸搞錯的原因。

該公司表示，整個旅程中乘客飛行安全狀況良好。在愛丁堡非計劃性停留後，另一個英航航班將所有乘客送往杜塞爾多夫。

英航沒有透露上述航班上的乘客人數。

圖片版權 LONDON CITY AIRPORT Image caption 倫敦城市機場（London City Airport）是倫敦五大機場中交通最便利的，於1981年啟用，也是距離倫敦市中心最近的機場。

一名從事商務諮詢的女乘客說，在飛往杜塞爾多夫之前，大家被迫在愛丁堡的機場跑道上等兩個半小時，飛機上的點心也供應完畢，廁所又堵了。她感覺糟糕得很。

BBC交通事務記者布朗寧分析稱，這是個罕見的錯誤，對有關程序和標凖提出了一系列質疑。

他提問道，這個由德國運營商運營的英航航班，是否遵守了乘客期待的各種規定？起飛前，機組有沒有按標凖向乘客廣播飛行的目的地和旅程時間？有關乘客將如何得到賠償？