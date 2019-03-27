圖片版權 Reuters Image caption 一名女子從大使館窗戶逃離並呼喊求救之後，有人隨即報了警。

上月，一個十人團伙闖入朝鮮駐馬德里大使館之後逃離。西班牙一所高等法院的法官指，該團伙的領頭人在數日後曾聯絡美國聯邦調查局（FBI）。

這名叫阿德里安（Adrian Hong Chang）的人士是一名居住在美國的墨西哥公民。法官何塞·德拉·馬塔（José de la Mata）稱，他事後取道葡萄牙裏本逃往美國，到達後曾聯絡FBI。

法官還表示，這些入侵者在大使館內曾對一名使館人員問話，並試圖說服他叛變，但未有成功。

這個團伙將幾名使館人員鎖起來，在館內進行了毆打和問話。

法官頒布的法令為這宗充滿疑雲的事件揭開了一些秘密。法官指，阿德里安「在襲擊事件五天後聯絡了紐約的聯邦調查局，就使館內發生了什麼向他們提供了自己的版本」。

此宗大使館襲擊事件的原因仍然未明，也不知道阿德里安為什麼會聯絡聯邦調查局而不是西班牙當局。襲擊團伙的其他成員也仍然在逃。

事件發生在2月22日，當時距離美國總統特朗普和朝鮮領袖金正恩在越南河內的會面只有數日。

西班牙媒體援引法官的聲明指，調查法官德拉·馬塔也公開了另外兩名入侵者的姓名：美國公民薩姆·柳（Sam Ryu）和一名姓李的韓國人「Woo Ran Lee」。

自稱異見組織成員

法官稱，該團伙在劫持使館人員的數小時內盜走了一部手機、一台電腦、一些硬盤和USB存儲器。

西班牙電視台第六台（La Sexta）公布了一段聲稱是顯示這個「異見團伙」在使館內砸破朝鮮勞動黨領導人畫像的視頻。該段影片的來源目前尚未明確。

一名女子當時從二樓的窗戶成功逃離並求救，鄰居隨即報警。

但當警員到場時，迎接他們的是假扮成朝鮮外交官員的阿德里安——他身穿一件有金正恩領章的外套，向警員表示一切正常，沒有發生任何事。

法官稱，團伙的大部分人在當天晚上利用三輛朝鮮大使館車輛逃離，阿德里安及另外一些成員則在稍後用另一輛車從後門逃離。

圖片版權 Google Maps Image caption 兩層高的大使館位於馬德里市中心的西北邊，館內有一個游泳池。

該團伙是在當地時間當天16時34分（格林尼治標凖時間15時34分）開始，大部分入侵者在21時40分逃離。他們分成了四組，分別前往葡萄牙。

法官指，阿德里安首先通過求見大使館商務參贊而獲准進入，他聲稱此前與該名參贊見過面，此次是來商談商業事務。阿德里安進入後，他的同伙就立即闖入。

法官指闖入者對該名商務參贊進行了問話，並試圖說服他叛變。該名參贊拒絶之後，他們就將他繼續捆綁在地下室。

法官稱，該團伙「自稱是一個人權組織的成員，希望解放朝鮮」。

幕後策動者是誰？

西班牙當局已經排除這起被控的襲擊是由普通犯罪團伙所為的可能。了解調查行動的消息源據稱已經向西班牙《國家報》（El País）表示，這宗闖入行動策劃完美，如同一次「軍事行動」。

而且襲擊似乎很清楚自己的目的。西班牙《國家報》和《機密報》均報道指，西班牙當局懷疑美國情報機構及其盟友的特工可能涉及這次襲擊。

據稱，這次襲擊的受害者告訴西班牙調查人員說，襲擊者說朝鮮語，並可能來自韓國。

《國家報》甚至報道，其中兩名成員與美國中央情報局（CIA）有關聯，但中情局拒絶了BBC的置評請求。

圖片版權 EPA/Yonhap Image caption 金英哲幫助組織了二月在越南舉行的朝美峰會。

周二（3月26日）一場常規新聞發佈會上，在被問到是否有美國政府部門介入此次入侵時，美國國務院發言人羅伯特·帕拉迪諾（Robert Palladino）表示：「美國政府與這件事無關。」

為何有人會襲擊朝鮮大使館？

有報道指，襲擊者可能在尋找有關朝鮮前駐西班牙大使金孝哲（Kim Hyok-chol）的信息。這名外交官2017年因朝鮮核試驗被西班牙驅逐。

但金孝哲目前是朝鮮與美國外交會談的重要特使。他幫助組織了二月在越南舉行的朝美峰會。今年一月，他還與金正恩的左右手金英哲一同到訪華盛頓。