印尼一家主題公園給美人魚雕塑裹上「遮胸布」

圖片版權 AFP/Getty Image caption 過去15年，這些雕像一直在這個公園裏。

為尊重"東方價值觀"，印尼一家主題公園給兩座美人魚雕像的裸露乳房裹上遮胸布。

在印尼首都雅加達的安可主題夢境公園（Ancol Dreamland）裏，這些美人魚雕像的胸部被金色的布遮住。過去15年，這些雕像一直在這個公園裏。

這讓很多市民困惑，人們質疑公園是否被迫這樣做。

但該公園拒絶了外部壓力的說法，稱他們去年就決定這樣做。

「這純粹是管理層的協議，沒有外部壓力，」公園發言人麗卡·萊斯塔裏（Rika Lestari）告訴BBC。「我們正在重塑自己成為一個家庭友好型的遊樂園。」

美人魚雕像的雕刻家辛納伽（Dolorosa Sinaga）告訴BBC，印尼國家公園否認公眾「藝術品之美」。

她說：「他們正關閉公眾欣賞藝術的通道。」

遊客們似乎對這一決定感到困惑。

「這些雕像沒有打擾我們，」帶孩子們去公園的南達·朱莉達（Nanda Julinda）告訴BBC。「看到藝術品被這樣遮住，感覺很奇怪。」

陶菲克·菲基（M Taufik Ficky）說：「它在海灘上，是美人魚，你不會看到美人魚身上裹著那樣的布。」

「道德憤怒」

這並不是藝術雕像第一次引發道德憤怒。

1979年，也就是中國改革開放的第二個年頭，張仃、袁運生和袁運甫等人為當時新建成的北京首都機場共同創作的大型壁畫《潑水節——生命的讚歌》，因繪入三個沐浴的傣家女裸體而掀起軒然大波。

幾名身無片縷的浴女首次在中國的公共場合出現，引起中國美術界和文化界的廣泛爭論，有關爭議甚至上升至政治層面。

後來，三個裸體被披上一層透明的紗衣。1982年，袁運生出國。壁畫有浴女畫面的部分被人用木板假牆封死，直到1990年假牆拆除。

2010年，在中國嘉德秋季拍賣會上，這幅大型機場壁畫最終以2128萬元的高價成交。

2016年，在伊朗總統哈桑·魯哈尼（Hassan Rouhani）對意大利進行國事訪問期間，意大利遮蓋裸體雕像。這引來伊朗人的嘲笑，稱這一舉動諷刺性地感謝意大利「拯救了伊斯蘭教」。

塞爾維亞北部一尊最近揭幕的貓頭鷹雕像因其生殖器形狀的外型而引人側目。

2018年，印度曾因一名男子在推特上發佈有關色情寺廟雕塑的諷刺帖子而短暫入獄。後來議會赦免了他。