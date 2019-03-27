美國大學招生醜聞發酵：耶魯大學撤銷學生入學資格

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耶魯大學撤銷了一名學生的入學資格，該學生的家人被控花120萬美元將其賄賂入學。

一名前足球教練涉嫌收受40萬美元賄款，慌稱該名非體育生是一名新隊員。

這起案件與本月早些時名人父母洛麗·勞克林和菲麗西提·霍夫曼（Felicity Huffman）的作弊醜聞有關。霍夫曼是美劇《絶望的主婦》（Desperate Housewives）的女演員。

康涅狄格精英學院（Connecticut College）表示正在調查此事。

去年11月辭職的女足教練魯迪·梅雷迪思（Rudy Meredith）是涉嫌大學招生騙局的50名嫌疑人之一。

耶魯大學的網站稱，據信梅雷迪思「僅向兩名申請者提供欺詐性的體育推薦言；一名學生被拒絶入學，另一名學生被錄取」。

耶魯大學不願透露被取消入學資格的學生姓名，但該校周一（3月25日）證實了這一情況。

這所常青藤盟校，以及南加州大學、斯坦福大學和喬治敦大學等其他頂尖學府都是此次詐騙案的目標。

據稱，該案件涉及幫助學生在入學考試中作弊，以及用虛假的體育獎學金錄取非運動員學生。

據報道，辛格的家人在2017年向梅雷迪思支付120萬美元助其行賄。法庭文件顯示，自2015年以來，兩人一直一起涉嫌賄賂犯罪。

圖片版權 Getty Images Image caption 這所常青藤盟校，以及南加州大學、斯坦福大學和喬治敦大學等其他頂尖學府都是此次詐騙案的目標。

2017年11月辛格給梅雷迪思寄去一份該學生簡歷，並指出他將把申請人的藝術作品集「修改」為「足球」。

梅雷迪思後來將這名申請人列為他所在球隊的一名新隊員，「儘管他當時知道，（這名學生）並不踢競技足球」。

檢察官表示這名學生在2018年入學後，梅雷迪思收到辛格開出的40萬美元支票。

據報道，梅雷迪思去年因與另一起45萬美金的體育特長生賄賂案有關被美國聯邦調查局（FBI）逮捕。

預計他將於本周晚些時候出庭。涉嫌參與辛格賄賂的名人和高校目前正面臨來自家長和學生的訴訟。