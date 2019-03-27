中國留學生加拿大遭綁架後獲救 警方稱其有數台豪車

圖片版權 York Regional Police Image caption 陸萬真

加拿大安大略省警方周二（3月26日）表示，已經找到周六（23日）被綁架失蹤的中國留學生陸萬真（Wanzhen Lu，音譯）。

加拿大廣播公司報道，22歲的中國留學生陸萬真在多倫多北部被綁架後，出現在200公里外的一個安靜的小鎮。

周二晚上，加拿大警方發言人帕滕登（Andy Pattenden）在新聞發佈會上表示，當天早上9點前，陸萬真出現在安大略省格雷文赫斯特鎮一家住戶門外求助。戶主隨後通知了當地警方，警方趕到後把陸萬真送到了附近醫院檢查，醫院確認他有一些輕傷。

嫌犯綁架的動機暫時不清楚，但是一名警方發言人稱，暴力程度非常嚴重。

周六下午六點左右，陸萬真與一名女性朋友走進停車場時，三名蒙面男子接近了他們。陸萬真被嫌疑人抓住，被迫乘坐黑色輪椅進入道奇大篷車，還有一名嫌疑人開車。

警方稱，整個過程百分之百違背陸萬真的意志，而陸萬真的女性朋友沒有受傷。

仍在搜捕嫌犯

帕滕登說，直到周二晚上，警方仍然在尋找監控攝像頭拍到的四名嫌犯。美東時間周六下午6點左右，他們將陸萬真從加拿大安大略省約克區萬錦市的一處公寓大樓停車場帶走。

警方稱，三名蒙面男子對陸萬真進行電擊之後，強迫他上了一輛道奇商務型汽車。被綁架時，陸萬真穿著黑色運動衫，黑色牛仔褲，戴著眼鏡。

帕滕登說，調查仍在進行。

在繼續搜尋嫌犯的同時，有關陸萬真的信息也浮出水面。加拿大廣播公司報道，陸正在約克維爾大學就讀本科，專業是工商管理。

約克維爾大學在一份聲明中表示，學校已經注意到陸萬真的失蹤情況，希望他平安歸來。

擁有數量豪車的留學生

警方確認，陸萬真的英文名叫Peter，有許多豪車，包括一輛蘭博基尼、一輛勞斯萊斯和一輛路虎。

警方稱，周六陸萬真與其女性朋友開著路虎攬勝進入車庫，隨後遭到蒙面男子襲擊，被他們拖進大篷車內。

陸萬真富有的家境在中國的社交媒體上引發討論，一些網民認為他是過於「露富」引起嫌犯注意。

「都是炫富惹的禍，」一名網友說。還有網友建議受害人：「在國外還是低調點吧！」

警方表示，陸萬真的家人周一從中國飛到加拿大，兒子被綁架讓他們很悲傷。「我們已經和他的家庭取得聯繫，」帕滕登周二說。

周二，中國駐多倫多總領館通報稱，第一時間聯繫約克區警方了解案情，要求警方全力尋找並安全解救受害人，也第一時間與受害人家屬取得聯繫並通報有關情況。