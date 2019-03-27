圖片版權 Reuters Image caption 委內瑞拉記者說，兩架俄羅斯飛機降落該國首都機場，運來約100名軍人和35噸設備。

俄羅斯飛機運載數十名軍人和裝備抵達委內瑞拉首都加拉加斯。美國對此發出譴責。

美國國務卿蓬佩奧周一（3月25日）在電話中對俄羅斯外長拉夫羅夫說，俄羅斯支持委內瑞拉總統馬杜羅，華盛頓「不會袖手旁觀」。

特朗普總統的國家安全顧問伯爾頓說，美國不會容忍外國軍事干涉西半球的民主，安全和法制。他說，委內瑞拉軍隊必須站在人民一邊。

Image caption 美國特朗普政府承認委內瑞拉反對派領導人瓜伊多（右）是該國合法總統，要求馬杜羅（左）下台。

3月24日上午，俄軍一架伊爾-62M飛機和一架安-124運輸機先後降落在委內瑞拉首都加拉加斯的邁克蒂亞國際機場。

委內瑞拉的記者哈維爾（Javier Mayorca）在推特上說，他看到了兩架俄羅斯飛機運來約100名軍人和35噸設備。俄羅斯的衛星通信社報道說，周日照片中的俄羅斯飛機去委內瑞拉「完成軍事技術合同」。

俄羅斯外交部周二（3月26日）說，「俄羅斯專家」到委內瑞拉是兩國軍事合作協議規定的內容，但俄羅斯外交部沒有作具體說明。

危險升級？

在美國和委內瑞拉關係惡化的時候，最新的發展被認為是俄羅斯向華盛頓發出信號。華盛頓說俄羅斯在委內瑞拉的部署是該國局勢的「危險升級」。

周二（3月26日）一名美國官員說，美國政府認為俄羅斯派到委內瑞拉的是特種部隊，其中包括「網絡安全人員」。這位不願意透露姓名的官員說，美國仍然在調查俄羅斯在委內瑞拉的部署。

按照美國的說法，抵達委內瑞拉的俄羅斯部隊的任務可能包括對馬杜羅的支持者提供支持，例如提供監視技術，以及保護政府的網絡基礎設施。

Image caption 兩周前，委內瑞拉發生了該國最嚴重的斷電，該國主要的石油出口碼頭以及原油處理工廠被迫關閉。委內瑞拉總統馬杜羅當時指責美國進行網絡破壞，導致該國斷電。

熟悉美國政府對委內瑞拉評估的消息人士說，俄羅斯提供軍事支持，網絡戰技術支持，可能是為了保護馬杜羅不受「改變政權」威脅，確保俄羅斯在拉丁美洲維持委內瑞拉這個立腳點。

針鋒相對

周五特朗普總統宣佈，作為對委內瑞拉逮捕反對派領袖瓜伊多的總管的回應，美國要對委內瑞拉實施進一步制裁。美國特朗普政府承認委內瑞拉反對派領導人瓜伊多是該國合法總統，要求馬杜羅下台。

莫斯科是委內瑞拉的長期盟友。俄羅斯指責這是美國進行干涉，支持企圖推翻社會主義政府的政變。

俄羅斯向委內瑞拉貸款達數十億美元，而且批評美國制裁委內瑞拉馬杜羅政府。克里姆林宮還表示，要做「需要的一切」努力支持委內瑞拉總統馬杜羅。

圖片版權 Getty Images Image caption 自從委內瑞拉左翼領袖查韋斯1999年掌權後，中國就一直與委內瑞拉保持密切關係，並且支持馬杜羅總統。

美國和許多西方國家都支持反對派領袖瓜伊多，但是俄羅斯，中國，古巴等許多國家仍然繼續支持馬杜羅。馬杜羅總統仍然控制著委內瑞拉包括軍隊在內的國家機器。

中國支援

報道說，本周委內瑞拉再次發生的停電會影響該國的石油生產和出口。馬杜羅再次指責美國的破壞導致委內瑞拉斷電。白宮否認斷電和美國有關。

兩周前，委內瑞拉發生了該國最嚴重的斷電，該國主要的石油出口碼頭以及原油處理工廠被迫關閉。委內瑞拉在一個月內接連發生斷電影響到該國大部分地區。

當時中國提供了技術幫助，幫助委內瑞拉盡快恢復供電。委內瑞拉總統馬杜羅當時指責美國進行網絡破壞，導致該國斷電。馬杜羅還請求中國，俄羅斯，古巴和伊朗，以及聯合國調查該國電網遇襲事件。

自從委內瑞拉左翼領袖查韋斯1999年掌權後，中國就一直同委內瑞拉保持密切關係。中國在委內瑞拉能源業投資巨大，還是該國僅次於美國的最大的貿易伙伴。