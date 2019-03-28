查爾斯王子和卡米拉在古巴創造歷史

圖片版權 Reuters Image caption 查爾斯王儲夫婦在切·格瓦拉像前的照片。英國希望鼓勵古巴繼續改革開放，走市場經濟道路。

英國王儲威爾士親王查爾斯和康沃爾公爵夫人創造了歷史，他們成為第一個以官方身份訪問古巴的英國王室成員。

查爾斯王子和卡米拉此行被視為推動英國和古巴建立更密切關係的努力。在冷戰期間，英國和古巴分屬敵對陣營。

英聯邦部長艾哈邁德勳爵作為英國政府代表稍後也加入英國訪問古巴的這一代表團。

倫敦《旗幟晚報》援引英國政府來源的消息稱，這一歷史性訪問顯示出特別是在英國脫歐之後，英國與世界各國發展外交關係意義重大。

多彩多姿的訪問

英國王儲夫婦出席了古巴民族英雄、散文家、詩人何塞·馬爾蒂敬獻花圈的儀式。他們應邀出席了古巴國家總統（古巴國務委員會主席）迪亞斯·卡內爾的正式歡迎晚宴。

英國王儲夫婦訪問古巴表明英國政府對這次為期四天訪問的重視。英國方面期待與一個已經開始經濟和社會開放進程的國家一道探尋發展關係的新途徑。

古巴方面也對英國王儲夫婦及其代表團的到訪予以了熱烈歡迎。

查爾斯夫婦前往了哈瓦那革命廣場露天紀念碑，在紀念碑前的玫瑰花圈前默哀。他們還為當地的莎士比亞像揭幕，參觀哈瓦那老城，訪問當地拳擊俱樂部，參加一個英國老爺車展。

圖片版權 Getty Images Image caption 查爾斯夫婦參觀哈瓦那老城。

他們在哈瓦那一家錄音室會見遠景俱樂部的成員。該俱樂部成立於1996年，旨在復興古巴革命前的當地音樂。根據該俱樂部音樂家的故事所拍攝的紀錄片《樂滿哈瓦那》曾獲得格萊美最佳拉丁音樂獎、奧斯卡最佳紀錄片提名。

"與美國不同的立場"

英國王儲夫婦此行是他們訪問加勒比海國家行程中的一站。訪問古巴前，他們訪問了5個英聯邦國家：聖基茨和尼維斯、格林納達、聖盧西亞、聖文森特和格林納丁斯，以及巴巴多斯。

此次訪問正值古巴和美國之間的緊張關係不斷升級之際，美國總統特朗普威脅要對古巴實施制裁。古巴政府對委內瑞拉馬杜羅政府表示支持。因此，英國王儲夫婦這次訪古受到美國和英國一些人士的批評。

英國廣播公司BBC王室事務記者尼古拉斯·威切爾說，這次訪問表明，英國與美國對古巴的立場"截然不同"。

他說, 英國外交官"顯然覺得是時候該向古巴政府發出鼓勵的信息，鼓勵古巴政府繼續經濟和政治改革"。近年來，古巴的私營企業受到政策鼓勵，儘管由於擔心改革加劇不平等，私營部門發展有所放緩。

冷戰歷史與破冰

圖片版權 Getty Images Image caption 英國王儲夫婦出席了古巴民族英雄、散文家、詩人何塞·馬爾蒂敬獻花圈的儀式。

古巴和西方之間的動蕩關係可以追溯到19世紀以前。前西班牙殖民地古巴1898年被割讓給美國。4年後在美國的保護下獨立。

但在1959年冷戰最激烈的時候，由菲德爾·卡斯特羅領導的游擊隊擊敗了美國支持的巴蒂斯塔政府, 建立了一個共產主義國家。

武裝革命引發了美國的貿易禁運和封鎖。再加上意識形態的相似之處，封鎖將古巴推向蘇聯的懷抱。

1962年，美國在古巴發現蘇聯部署核導彈, 這幾乎導致了核戰爭。

2014年，在美古斷絶關係50年後，兩國宣佈採取外交關係正常化行動。2016年，時任美國總統奧巴馬訪問古巴。

但在 2017年，美國總統特朗普重新收緊了奧巴馬政府放鬆的一些對古巴的限制措施。