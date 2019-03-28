Image caption 王麗紅教授中文的情況。

這是一個中非跨種族、跨地區的愛情故事，也是見證中國和烏干達關係發展的故事。

26年前，王麗紅遇上了在清華大學唸書的烏干達丈夫蘇瑪，兩人隨即相戀，但維持這段關係並不容易，因為那時候——甚至是現在，中國仍然有歧視黑人的情況。

王麗紅接受BBC非洲部記者卡特琳‧比亞魯漢加（Catherine Byaruhanga）採訪時表示坦言， 「這就好像打仗一樣，當時，很多人認為我是隨便的女生，去跟一個黑人男生約會，但我知道他是一個非常誠懇的人，而且他有助人的心。」

1996年，兩人移居烏干達，育有三個小孩，他們可以用中文、英文和當地的烏干達語溝通。夫婦兩人在首都邊陲開設了魯揚子中學，並舉辦為期九個月的培訓課程，專門教授中學老師去學中文。兩人要把自己的學校，成為當地推廣普通話與中國文化的先鋒者。

BBC記者卡特琳‧比亞魯漢加表示，兩人一起的時間，見證了中國與烏平達經濟關係增長龐大的日子，他們把握了這個機會。她稱，兩人是「中烏關係蓬勃發展的完美榜樣」。

圖片版權 Wang Li Hong Sooma Image caption 兩人26年前在清華大學相遇。

孔子學院資助

值得留意的是，兩人培訓老師的課程，是由北京政府透過孔子學院分包資助，王麗紅沒有透露具體資助金額。

她對BBC說，「中國政府資助來自中國的中文老師，他們的薪水和住宿，他們也會協助一些學生，提供他們食宿以及一些補貼。」

在非洲，大部分中文課程都是通過中國政府資助的孔子學院，2005年肯尼亞開設了該國首間孔子學院。根據中國新華社與漢辦資料，2018年非洲有約48間孔子學院，一年裏增加11間，現在有59間孔子學院，在烏干達則只有一家。

根據中國漢辦2018年4月發表的新聞稿，這個王麗紅和丈夫的課程，是由中國漢辦以及烏干達教育部國家課程開發中心合作舉辦，名為「本土漢語教師封閉式強化培訓項目」，當時稱有來自烏干達各地中學約100名教師出席培訓。

但據BBC記者卡特琳‧比亞魯漢加的報道， 這個課程首批只有30名畢業生，這些老師開始在全國其他學校教授中文。而在本年度，再有40多名老師報名參加。

這批准備當老師的學生要在九個月學會中文，除了流利溝通之外，還要具備授課能力，這並不容易，所以這個課程非常緊湊，學生們周一至周五，每天早上8時開始，一路上課到晚上10時。

但許多烏干達老師認為這是難得的機會，可以讓他們有更好的就業機會，以及到中國或是用華語的地方旅行時，也可以用中文交談。

Image caption 約40名學生申請第二期課程。

而從中國到烏干達授課的老師，亦認為自己有所裨益。

39歲的高雅慧在一年前離開中國西安的丈夫和小孩，到烏干達授課，當時很多親友對她說不要去，因為非洲有「疾病和戰亂」。

但她說，「來了之後，改變了我對非洲的固有形像，當我回到中國，我會把非洲真實的一面告訴我在中國的朋友，希望改變他們對非洲的看法。」

王麗紅形容，這是雙贏的機會，她的目標是在2021年培訓100名中文老師，在全國50所學校授課。

她以中國學生學習英文了解美國為例子說，「我們學習他們的語言、明白他們的想法、認識他們的科技與技術，繼而我們可以自行發展。」

中非關係：殖民還是互惠互利？

中國近年在海外的舉動頻頻引發關注，從「一帶一路」倡議、對別國的資金援助及投資、到以發揮「軟實力」為目標的孔子學院，外界也認為中國有意擴大國際的影響力。

中烏兩國雖然過去經貿合作有深化，但有很大的貿易逆差。根據世界銀行數據，2013年烏干達從中國入口6.22億美元的貨品，4年後升至9.85億；但相對地，烏干達出口到中國的產品則由2013年的7.19千萬美元，下跌至2017年3.34千萬美元。

烏干達經濟學家弗雷德‧穆胡穆扎（Fred Muhumuza）一直研究中烏經貿增長，他質疑中國資助這些語言項目背後的動機，是什麼讓烏干達政府這麼支持。

「這是否中國的帝國主義？試圖奪去非洲資源、文化和語言？把所有人趕走？」他對BBC說。

Image caption 當地愈來愈多學校教授中文。

但烏干達教育部發言人不認同這種說法，他說項目並非如此政治化，外國政府或組織支持教授個別語言並非不尋常。

非洲是中國對外關係其中一個重要部分，中國希望建立「緊密中非命運共同體」，大規模承包非洲基建工程、投資能源和礦產。

中國國家主席習近平去年10月在北京招待了多位非洲國家領導人出席論中非論壇峰會，當時他承諾在未來三年，向非洲提供600億美元援助，當中150億是無償援助、無息或優惠貸款，強調「不附帶政治條件」。

美國過去對非洲的投資援助並不多，但在習近平發表再度援助非洲之後兩個月，美國提升針對非洲的議程，發佈非洲戰略，矛頭直指中國。

美國國家安全顧問博爾頓批評，中國故意積極地在該地區投資，以獲得超越美國的競爭優勢 。他指責中國利用「賄賂」、「不透明的協議」和「債務戰略」手段控制非洲，並譴責中國企業腐敗橫行，不符合美國發展計劃所要求的環境和道德標凖。

中國一直否認在非洲的舉動是「殖民」，堅持這只是雙方互惠互利的合作。分析認為，美國長期忽略非洲戰略，加上西方國家對援助非洲有嚴格的要求，難以取代中國在當地的地位。