Image caption 在印度的巴凱拉，父母讓女兒從事性工作

比起女兒，許多印度家庭仍然喜歡生育兒子。不過，希娜（Heena）出生時，她的父母十分高興。

希娜在印度內陸地區巴凱拉（Bacchara）社區出生。幾個世紀以來，當地居民家裏的長女在10到12歲時就從事性工作。當她變老，其他的妹妹將繼續從事性工作。

這種做法一代又一代地傳承下來，成為「公認的傳統」。男性家庭成員大多依靠這些年輕女孩的收入生活。在某些情況下，父親或兄弟被稱為皮條客。

這個社區的婚禮也與其他地方有很大不同，新娘的家庭往往為他們的女兒要一大筆錢，被稱為「反向嫁妝」。

「我有什麼選擇？」

希娜從出生起就接受賣淫方面的訓練，還未成年就被迫入行。

她對BBC印度語網表示：「我被迫從事這份工作時只有15歲。我必須放棄學業，走母親和外祖母一樣的路。」

Image caption 希娜

每一天她都服務不同的客戶，有村子裏的富人，也有卡車司機。

「18歲時，我意識到錯得多離譜，感到憤怒。但是我有什麼選擇？」她說，「如果我不通過這個方式賺錢，我的家人如何生存？」

巴凱拉在印度相對比較貧窮，依賴女性改善家庭經濟狀況。

當地一家非營利組織協調員喬漢（Akash Chouhan）稱：「從事這一職業的女孩中，約有三分之一是未成年人。」

Image caption 當地一家非營利組織協調員喬漢（Akash Chouhan）稱：「從事這一職業的女孩中，約有三分之一是未成年人。」

巴凱拉曾經是一個遊牧部落，分佈在印度中央邦的三個區。他們大多居住在農村地區，或者卡車司機停車的高速公路旁。

交易方式

這些年輕女孩，在當地被稱為khilawadis，她們聚集和單獨在繩牀上等待，招攬顧客。

通常旁邊還有一些像小商店一樣的攤位，看攤位的人來為這些女孩談條件，一般是她們的家人。

Image caption 女孩們經常在偽裝成零售店的攤位或攤位附近等待

他們與司機達成協議，每位客戶的收費通常是100至200盧比（約合1.45至2.8美元）。

當地人認為，處女能吸引到更高的價格，通常高達5000盧比（約合72美元）。

「白天大約有四五個人來，晚上我們會去酒店或其他附近的地方接客，」希娜說，「總是有被感染的風險。」

早在2000年，印度報紙《印度報》就報道過這一點。該報稱，從社區5500名居民採集的血液樣本發現，其中約15%的人感染了艾滋病毒。

其中一些被迫賣淫的女孩最終生了孩子。幾年後，希娜生下了一名女嬰，她只有更加努力工作。

「許多女孩懷孕後，還得繼續工作，」希娜說，「她們被迫掙更多錢來照顧孩子。」

做一名性工作者也意味著將被禁止在同一社區內與男人結婚。最終，希娜在當地一家非營利組織的幫助下逃離了這個「傳統」。

「只有體驗過這種邪惡傳統的女孩才能理解這種掙扎，我知道這種感覺，想要幫助結束它，」希娜說。

法律怎麼說？

印度重男輕女的觀念導致性別比例嚴重失衡，但現在問題卻反過來了。

「這個社區大約有33000名居民，其中至少65%是女性，」喬漢說。婦女人數多是因為有人將未成年女孩非法販賣到這些區域。

「過去幾個月，我們已經在這些地區救了大約50名未成年人，」印度警長辛格（Manoj Kumar Singh）對BBC表示。

「我們甚至找到了一名兩歲的女孩，現在已經將她送到收容所，」辛格說。據辛格稱，他們經常進行這樣的突擊檢查，但這種根深蒂固的做法只能隨著社會意識覺醒而消失。

中央邦最近通過了一部法律，規定強姦12歲以下的兒童都將被判處死罪。法律還增加了與未成年人髮生性關係的成年人的刑期。但是這樣的法律並沒有起到太大作用。

前路

1993年，印度引入了一項旨在消除這種賣淫行為的計劃，但它仍未被完全實施。

印度婦女和兒童發展部官員馬哈詹（Rajendra Mahajan）說：「每年我們都會做廣告，希望有非營利組織幫助我們實施這項計劃，但迄今為止，沒有一家機構能達標。」

不過，有或沒有政府的幫助，改變都在緩慢發生。

Image caption 希娜說，教育能幫助女性脫離賣淫行業

社區中一些年輕居民通過在其他地方找工作或接受再教育教育來改變傳統。也有一些地方的計劃提供幫助。

，希娜受益於這樣的幫助，2016年自己參與了一項類似的計劃。

「我幫助其他的女孩意識到，她們可以得到支持、脫離這個行業，我會盡一切努力，」她說。

非營利組織在當地設有一個輔導中心，為未成年人提供免費的教育培訓。

「這些女孩被迫留在這個行業，因為她們沒有其他就業機會，」希娜說，「只有教育能幫助她們發展。」