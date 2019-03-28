印度反衛星「女神」發力招致美國批評

圖片版權 AFP/GETTY Image caption 印度2019年3月導彈摧毀的衛星是2019年1月剛剛發射升空的。

美國代理國防部長沙納漢警告說，印度摧毀自己的一顆衛星的反衛星武器試驗可能會在太空造成 「混亂」。

帕特里克·沙納漢說，美國仍在研究印度2019年3月份的這次試驗。但德里堅稱，它在地球低軌道上進行的試驗不會留下太空碎片。

繼美國、俄國與中國之後，印度成為第四個進行過反衛星試驗的國家。

印度總理莫迪在一次出人意料的全國電視講話中宣佈了2019年印度的反衛星試驗成功的消息。他說，印度已確立了該國作為全球航天大國的地位。

試驗後續反應

2019年印度試射後，沙納漢表示，太空應該是人們有行動自由的地方，人類都生活在太空中，不要把它弄得一塌糊塗。

但這種試驗產生的碎片可能危害民用和軍用衛星的行動，並可能與空間的其他物體發生碰撞。

不過印度說, 它特意在低層大氣層，即300公里的高度進行了這次代號為「女神力量行動」的試驗（Mission Shakti）， 以確保太空中留下的碎片或其它物質"將在幾周內降解並落到地面"。

但一些專家對印度的這一說法表示懷疑稱，碎片的軌道無法控制。

美國太空專家質疑

路透社援引五角大樓一位發言人的話說，美軍正在監測印度試驗產生的250多塊碎片。美國1959年進行了第一次反衛星試驗。

美國國家航空航天局（NASA）也警告說，印度試驗後有形成太空碎片的風險。

NASA局長吉姆·布裏登斯廷對美國國會說，「有些人喜歡有意測試反衛星能力, 製造軌道碎片場。我們今天仍在處理這個問題。」

他說：「因為它們自己製造了碎片場，同樣又是這些國家來找我們討論保護太空環境的問題。」

2012年, 當時的印度國防研究與發展組織 (DRDO) 負責人說, 雖然印度完全擁有反衛星武器的條件, 但它不想通過摧毀衛星來測試該系統, 原因是空間碎片有可能受到影響其他衛星。

Image caption 印度發展太空科技的宣傳畫。

地緣政治與軍備競賽

軍備控制倡導者對空間日益軍事化表示關切。反衛星技術將使印度能夠在未來可能發生的衝突中摧毀敵國的衛星，這種試驗很可能會加劇印度和中國之間日益激烈的地區競爭。

12年前，中國2007年1月也進行過類似的試驗，當時引發了國際關注和擔憂。當時中國外交部就此表示，中國一貫主張和平利用外太空，反對外太空武器化和軍備競賽。

中國當時的試驗是在865公里高空摧毀了一顆廢棄的氣象衛星，但因此在這一高度的軌道上留下了一個巨大的碎片雲。

次年，美軍也曾發射導彈摧毀了其一顆失控的間諜衛星。

2018年，中國幫助了鄰國巴基斯坦發射了兩顆衛星。巴基斯坦也是印度的鄰國，兩國有著歷史和地緣的糾紛。

印度大選

印度外交部將這次試驗描述為和平試驗，並表示「無意參加外層空間軍備競賽」。

但印度導彈擊毀衛星的宣佈激怒了印度反對黨，他們指責莫迪將這一試驗視為莫迪為競選造勢。

印度將於4月11日開始全國大選投票。

印度選舉委員會宣佈已收到投訴, 將調查莫迪是否違反選舉規定。