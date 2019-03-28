印度反衛星「女神」發力招致美國批評

  • 2019年 3月 28日
The Indian Space Research Organisation's (ISRO), Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C44) launches off onboard India's Defence Research and Development Organisation's (DRDO) imaging satellite 'Microsat R' along with student satellite 'Kalamsat' at Satish Dhawan Space centre in Sriharikota, Andhra Pradesh state, on January 24 , 2019. ( 圖片版權 AFP/GETTY
Image caption 印度2019年3月導彈摧毀的衛星是2019年1月剛剛發射升空的。

美國代理國防部長沙納漢警告說，印度摧毀自己的一顆衛星的反衛星武器試驗可能會在太空造成 「混亂」。

帕特里克·沙納漢說，美國仍在研究印度2019年3月份的這次試驗。但德里堅稱，它在地球低軌道上進行的試驗不會留下太空碎片。

繼美國、俄國與中國之後，印度成為第四個進行過反衛星試驗的國家。

印度總理莫迪在一次出人意料的全國電視講話中宣佈了2019年印度的反衛星試驗成功的消息。他說，印度已確立了該國作為全球航天大國的地位。

試驗後續反應

2019年印度試射後，沙納漢表示，太空應該是人們有行動自由的地方，人類都生活在太空中，不要把它弄得一塌糊塗。

但這種試驗產生的碎片可能危害民用和軍用衛星的行動，並可能與空間的其他物體發生碰撞。

不過印度說, 它特意在低層大氣層，即300公里的高度進行了這次代號為「女神力量行動」的試驗（Mission Shakti）， 以確保太空中留下的碎片或其它物質"將在幾周內降解並落到地面"。

但一些專家對印度的這一說法表示懷疑稱，碎片的軌道無法控制。

美國太空專家質疑

路透社援引五角大樓一位發言人的話說，美軍正在監測印度試驗產生的250多塊碎片。美國1959年進行了第一次反衛星試驗。

美國國家航空航天局（NASA）也警告說，印度試驗後有形成太空碎片的風險。

NASA局長吉姆·布裏登斯廷對美國國會說，「有些人喜歡有意測試反衛星能力, 製造軌道碎片場。我們今天仍在處理這個問題。」

他說：「因為它們自己製造了碎片場，同樣又是這些國家來找我們討論保護太空環境的問題。」

2012年, 當時的印度國防研究與發展組織 (DRDO) 負責人說, 雖然印度完全擁有反衛星武器的條件, 但它不想通過摧毀衛星來測試該系統, 原因是空間碎片有可能受到影響其他衛星。
Image caption 印度發展太空科技的宣傳畫。

地緣政治與軍備競賽

軍備控制倡導者對空間日益軍事化表示關切。反衛星技術將使印度能夠在未來可能發生的衝突中摧毀敵國的衛星，這種試驗很可能會加劇印度和中國之間日益激烈的地區競爭。

12年前，中國2007年1月也進行過類似的試驗，當時引發了國際關注和擔憂。當時中國外交部就此表示，中國一貫主張和平利用外太空，反對外太空武器化和軍備競賽。

中國當時的試驗是在865公里高空摧毀了一顆廢棄的氣象衛星，但因此在這一高度的軌道上留下了一個巨大的碎片雲。

次年，美軍也曾發射導彈摧毀了其一顆失控的間諜衛星。

2018年，中國幫助了鄰國巴基斯坦發射了兩顆衛星。巴基斯坦也是印度的鄰國，兩國有著歷史和地緣的糾紛。

印度大選

印度外交部將這次試驗描述為和平試驗，並表示「無意參加外層空間軍備競賽」。

但印度導彈擊毀衛星的宣佈激怒了印度反對黨，他們指責莫迪將這一試驗視為莫迪為競選造勢。

印度將於4月11日開始全國大選投票。

印度選舉委員會宣佈已收到投訴, 將調查莫迪是否違反選舉規定。

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