英國探長：BBC明星女主播被槍殺案永成懸疑

圖片版權 PA Image caption 丹多女士曾是當時英國公眾熟知的BBC著名女主播，BBC即將播出有關她被謀殺的這部電視記錄片。

負責調查英國廣播公司BBC的明星女主持人吉爾·丹多光天化日之下在家門口遭槍殺案的探長說，此案永遠無法偵破。

在2019年丹多女士被槍殺20週年之際，負責調查這一懸案的哈米什·坎貝爾探長接受了一部有關此案的電視紀錄片採訪時說："你要問我說，我會認為還有可能重新讓有關人士上法庭嗎？可能不會。沒有這個可能。"

1999年4月26日中午約11點半，37歲的丹多在倫敦市中心西部富人區富勒姆的家門前被槍殺。

當時，坎貝爾探長領導了調查謀殺丹多案的專案組。一年後，他的團隊於2000年逮捕了一名男子巴里·喬治。

喬治先生被法庭裁定謀殺罪成立，被判無期徒刑入獄。喬治先生否認謀殺，不服判決3度上訴。他在監獄裏呆了 8年，他的第3度上訴獲准重審，此案在重審中被宣判無罪，喬治先生獲釋。

在重審中，陪審團承認，警方在從喬治先生家中找到的他的外套口袋裏發現的一粒槍彈的殘留物，並不足以確認他當時就在兇殺案現場。

然而，這一直是警方偵探們指控喬治先生所依賴的關鍵法醫證據。

女明星之死與調查

丹多女士曾是當時英國公眾熟知的BBC著名女主播，曾主持過一系列BBC的強檔節目，包括《傍晚6點鐘電視新聞》，《早餐時間新聞》，《打擊犯罪觀察》和《假日》等。

BBC即將播出有關她被謀殺的這部電視記錄片。

BBC表示，"此前未曾公開的檔案和照片"將在新紀錄片中亮相，此外還包括對丹多女士的同事、朋友和家人的採訪。

這部紀錄片揭示了這一謀殺案調查的幕後決策情況。

坎貝爾探長告訴節目組，當時警方高級官員就破案的可能性向他施壓。

他說："當時，有時候我覺得我們離破案不過還有一天的時間。有時候，我私下想'不，我們離破案還有漫長的距離'。"

當時，共有2千多人被懷疑可能是嫌疑犯。

坎貝爾探長說："要調查和排除一個人的嫌疑有可能需要一天時間就夠了。而有時候，一項調查行動可能需要兩周時間。"

圖片版權 PA Image caption 坎貝爾探長告訴節目組，當時警方高級官員就破案的可能性向他施壓。

他說："但是有數千嫌疑人的時候，就會遇到如何處理調查陌生人行兇殺人案件的問題。"

這一記錄片還將展示BBC現任總裁托尼·霍爾勳爵當時收到的威脅。當時，托尼勳爵正擔任BBC新聞部總裁，在丹多女士被謀殺後的幾周內，他收到3次電話威脅。

他對該記錄片節目組說："我聽了其中一個人的聲音，基本上的意思是說我將是下一個目標。"

霍爾勳爵說，他"不知道"那些威脅是否是空洞虛無的。

他說："在這種事件發生後，經常會發生有人模仿渾水摸魚的事情，但警方都嚴肅對待這種電話。"

《吉爾·丹多謀殺案》將於英國當地時間4月2日星期二21:00 在英國廣播公司電視一頻道播出。