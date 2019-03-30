圖片版權 Getty Images Image caption 新一輪中美貿易談判，美方由財長姆努欽（左三）和貿易代表萊特希澤（左四）領銜，中方則由國務院副總理劉鶴（右三）帶隊。

中美貿易團隊周四周五在北京進行了兩天談判。這是美國3月2日宣佈暫停對2000億美元中國輸美商品進一步加徵關稅後，雙方第一次面對面談判。

此次談判過後，中美雙方對進展情況惜字如金。中國官媒稱，談判取得了「新的進展」，雙方討論了「相關合同文件」。美國方面也使用積極的語言形容此次談判。但中美雙方都沒有闡述細節。

「新進展」和「富有成果」

此次談判美方代表團由財長姆努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）領銜，中方則由國務院副總理劉鶴帶隊，媒體注意到代表團成員中包括央行行長易綱。

美國總統特朗普周五在佛羅里達的海湖莊園對記者表示，這場旨在結束貿易戰的談判進展情況「非常好」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中美貿易戰的影響已經開始顯現，但美方有官員指對達成協議並沒有時間要求，更重要的是如何保障協議得以真正執行。

但他強調，自己只接受一份「偉大的協議」。「如果不能達成一份偉大的協議，我們不會接受。」

中國官媒CCTV在談判後報道稱，最新一輪談判取得了「新的進展」。但中國政府和官方媒體均未闡述新進展的具體內容。

美國財政部長姆努欽周五則在推特發文稱，他與美國貿易代表萊特希澤在北京完成了「富有成果」的貿易談判。

「我期待下周在華盛頓迎接中國副總理劉鶴繼續進行這些重要磋商，」他在推文中稱。根據美中兩國的安排，劉鶴下星期將前往華盛頓進行下一輪談判。

談判時間表與著急的艾奧瓦州

這次最新談判後中美雙方對進展表現出了難得的相同聲音。美國總統特朗普甚至暗示雙方已接近達成協議。但白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）卻試圖打消外界對於迅速達成協議的預期。

庫德洛在這次短暫談判期間表示，這次貿易談判對時間沒有要求，如果需要，幾周或者幾個月都有可能。

庫德洛在接受彭博社採訪時表示，「我們必須監督執行過程，不能放棄這些手段。」

特朗普上周也暗示，在雙方達成協議後，美國可能會保留一些新增關稅條款，以確保協議執行效果。

中國對外經貿大學的經濟學家崔凡表示，很難預測中國是否會接受這樣一份保留了關稅的協議，因為習近平和特朗普之前提出的談判目標是取消懲罰性關稅。「這會意味著打了雙方的臉。」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國加徵報復性關稅讓美國的一些農業州損失慘重。

這種放慢節奏的做法很難讓美國艾奧瓦州（Iowa）滿意。來自該州的共和黨參議員查克·葛雷斯利（Chuck Grassley）對路透社表示，特朗普當局已經表示要在4月底之前和中國達成協議。艾奧瓦州在中美貿易戰中損失慘重。

但葛雷斯利也強調，如果沒有強有力的保障機制讓中國兌現承諾，「其它成果會失去意義」。

六大重點，逐字推敲

路透社引用了解這次談判的消息人士說，中美雙方目前的主要分歧在於如何保障協議執行，以及美國什麼時候、以何種方式解除中國商品的懲罰性關稅。

此外，「翻譯也是一個問題」，雙方還在圍繞中文和英文的很多表述進行協商。

根據路透此前的披露，中美談判的六大重點是：強迫性技術轉讓和網絡盜竊、知識產權保護、服務業、匯率、農業以及非關稅貿易壁壘。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 自2000年，中國的紅酒消費量增長近五倍，進口量從1％上升至33%左右。貿易戰導致本來就在中國市場不佔優勢的美國紅酒製造商憂心忡忡。

疑問猶存

對於中美貿易談判最終協議能起到的效果，各方仍然存在疑問。

前美國貿易代表處官員、麥克拉迪聯合諮詢公司（McLarty Associates）高級顧問郭嘉明（James Green）表示，不論談判持續的時間是一個月還是一個季度，不論中國最終會同意什麼樣的保證機制，將來都會存在問題。

在強制性技術轉讓方面，美國公司表示，它們經常迫於壓力向中方合作伙伴、當地政府或監管部門移交技術，作為在中國做生意的交換條件。