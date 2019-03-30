圖片版權 Reuters Image caption 日本德仁皇太子將成為新一任天皇。

如果讓你選擇一個詞，用來昭示和寄托國家的未來，你會怎麼選？

日本的官員們正面臨這個問題，隨著日本現任天皇退位，新天皇即將繼位，選擇一個新年號的問題也浮出水面。

在日本，年號與公曆紀元共同使用，所以選擇年號是件慎重、嚴肅的大事情。

日本民眾在熱切等待4月1日宣佈結果。讓我們來看看，究竟選擇年號的秘密流程是怎麼一回事？

年號不是小事情

在日本，年號既是一個關乎日常生活的實際問題，也是一個哲學問題。

年號將出現在日本的硬幣、報紙、駕照以及官方文件中，用以紀年。同時，它也是一段時間的日本精神象徵，就像我們說「80年代」或者「維多利亞時代」一樣，這些詞蘊含著那個時代的文化深意。

日本皇室的歷史可以上溯至公元前600年創建日本的神武天皇。有充分證據證明，從公元500年至今，日本的皇位世代相傳，從未間斷。因此，日本皇室也被稱為世界上最古老的皇族。根據日本於1947年實施的戰後憲法第一條，天皇成為「日本國及日本國民團結之象徵」，成為沒有政治權力的、名義上的國家元首。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 明仁天皇將在今年4月30日退位。

目前在位的明仁天皇今年85歲了，他的年號為「平成」從1989年開始算起，所以2019年是「平成31年」。

共同社稱，「平成」年號出自中國古代典籍，《史記·五帝本紀》中寫有「內平外成」，《尚書》中寫有「地平天成」。

「平成」也有「達成和平」的意思，日本當年選擇它，反映了在國內和國外維繫良好關係的願望。

「平成」之前的年號是「昭和」，有「昭示和諧」之意，其間在位的是裕仁天皇，「昭和」時期長達64年，包括二戰和日本的戰後復興。

Image caption 日本皇室

在日本民間的猜想中，「安久」作為候選新年號引起熱議。但是真正的備選年號被嚴格保密，直到4月1日正式向大眾宣佈。日本官員曾表示，任何備選年號如果洩露給媒體，將不再是備選。

新年號需要包含日本國民的理想和願望，同時必須容易讀和寫。對於區區兩個漢字而言，並不容易。

如何選擇年號？

日本的內閣將從專家和學者們制定的候選名單中選擇新的年號。

為了防止洩密，內閣成員在參與決定前必須交出手機和智能手錶，並一直留在決策室中，直到正式宣佈為止。

日本的年號通常出自中國古代典籍，在一位天皇去世，新天皇繼位時宣佈。

圖片版權 Reuters Image caption 2016年11月28日，日本天皇家族新年合影。

然而這次卻有些特殊，明仁天皇以年事已高身體欠佳為由，在2016年宣佈以退位方式實現換代，是日本200年來的第一次。上一次是在1817年，光格天皇讓位給仁孝天皇。

明仁天皇的兒子德仁皇太子的統治將從5月1日開始。

一些企業和政府機構的電腦系統使用年號紀年，為了防止改變年號帶來的混亂，因此提前一個月宣佈新年號，使日本社會的方方面面有時間實現平穩過渡。

據日經社稱，遴選新年號的流程在過去30年至少每年彩排一次，所以官員們早就為這天做好凖備。

當選擇好新年號後，內閣將起草一項法令，現任天皇將簽署法令。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 2019年在日本日曆上也會顯示出平成31年的字樣。

日本有多少人使用年號紀年？

日本不斷融入全球化的進程，造成使用年號紀年的越來越少。

據日本媒體一項近期調查顯示，三分之一的人在大多數時候使用年號紀年，1975年這一數字為82%，而偏好使用公元紀年的比例為25%。

不過，由於兩種紀年方法都使用西方的月份，大部分人同時使用兩種方法。

然而，有一個人將與年號綁在一起，不僅是他的餘生，還有他身後的歲月。那就是即將退位的明仁天皇。

在天皇結束統治後將用其年號重新命名，因此明仁天皇以後將被成為平成天皇，就像他的父親裕仁天皇死後成為昭和天皇一樣。