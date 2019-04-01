俄女富豪乘私人飛機墜亡 警方救援途中車禍又死兩人

圖片版權 AFP Image caption 事故現場

俄羅斯第二大航空公司表示，公司大股東納塔利婭·菲列娃（Natalia Fileva）因私人飛機墜毀在德國去世。

俄羅斯女富豪、西伯利亞航空公司大股東菲列娃的私人飛機在靠近德國法蘭克福埃格爾斯巴赫機場（Egelsbach airport）降落時墜毀。

德國媒體引述當地官員稱，事故中，還有一名乘客和飛行員去世。

西伯利亞航空公司表示，暫時未能確認墜毀的原因。

菲列娃乘坐的這架私人飛機從法國戛納起飛。

提供航班飛行情況的網絡服務商Flightradar24指，這架飛機在當地時間大約15時22分時在雷達上消失。

根據《福布斯》雜誌，今年55歲的菲列娃擁有6億美元的財富。

西伯利亞航空公司表示，公司控股團隊向遇難者家屬表示深切的哀悼，並稱俄羅斯和國際組織會調查此次墜機事件。

德國新聞社報道，警方前往事故現場時，警車在機場附近與另一輛車相撞，造成兩人死亡。警車內的三名警員受重傷。

西伯利亞航空公司是俄羅斯的主要航空公司之一。該公司網站稱，其擁有96架飛機，航線包括26個國家的181個城市。