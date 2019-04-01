烏克蘭克大選：考起政壇老手的政治素人

圖片版權 EPA Image caption 最新民意調查顯示，澤連斯基目前的支持度比許多傳統烏克蘭政客都要高。

美國總統特朗普、法國總統馬克龍和意大利的執政黨五星運動先後成為多國突然冒起的政治新星，而隨著烏克蘭總統選舉臨近，烏克蘭國內一名政治素人可能成為世界政壇最新冒起的角色。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在烏克蘭是個家喻戶曉的名字，他是當地一位知名喜劇演員，在一部名為《人民公僕》的電視劇（Servant of the People）中出演一名普通烏克蘭人，借著在社交媒體批評國內的貪腐問題一炮而紅，最終成為總統。

《人民公僕》在當地富商科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）擁有的電視台播出，大受好評，外界也視澤連斯基為科洛莫伊斯基的親密盟友。

分析指出，澤連斯基的競選計劃善用社交媒體為自己宣傳，他從來沒有參加公職選舉，更沒有任何從政經驗，但這無損選民對他的支持。民調更顯示他在烏克蘭的支持度比許多傳統政客要高。

圖片版權 Reuters Image caption 澤連斯基對許多烏克蘭的議題沒有強烈的意見，但這無損他的支持度。

烏克蘭的特朗普

澤連斯基的選舉以「打破傳統」為主旨，因此至今仍然未舉行任何拉票活動，他也沒有發表任何公開講話。他甚至以自己沒有任何強烈政治信念為榮，又曾公開地說，如果自己沒有向選民許下任何承諾，就不會令任何人失望。

澤連斯基今年1月接受BBC記者費舍爾專訪時，剛好是澤連斯基41歲生日。他的競選團隊為他慶生，一些支持者甚至為他落淚。但慶祝完畢，正式訪問開始後，就可以看出澤連斯基對許多烏克蘭目前面對的問題欠缺了解。

他告訴費舍爾，他相信選民希望「可以有新選擇、新的面孔」，言談間也提出要停止烏克蘭東部的衝突，同時要減少烏克蘭人才外流的問題，但他對這些問題都沒有給出具體的解決辦法。

他早前聘請許多著名的專家加入他的競選團隊，希望令外界明白雖然他對許多事情都不了解，他仍然可以向身旁的許多專家求教。

圖片版權 Reuters Image caption 前總理季莫申科之前已經多次參加烏克蘭的總統選舉。

「沒有承諾，就不會令人失望」

澤連斯基的政策目前似乎仍然欠缺實質內容，但烏克蘭選民似乎不介意。

最新的民意調查顯示，澤連斯基目前的支持度是25%，比許多參選的知名的烏克蘭政客都要高，包括現任總統波羅申科（President Poroshenko）。他的競選平台名為「軍隊、語言、信仰」，希望拉攏保守派烏克蘭人的支持，目前支持度約13%。

但他過去數個月都受到貪腐醜聞影響。而雖然歐洲理事會在去年11月指烏克蘭在醫療、養老和公共行政等方面有改善，烏克蘭國內的司法改革的緩慢腳步始終受到批評。

圖片版權 EPA Image caption 現任總統波羅申科的支持度近年不斷下挫。

另一名參政的烏克蘭政客是前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko），她目前的支持度同樣為13%。她被視為烏克蘭2004年「橙色革命」的領導角色，成功讓親西方政府上場。她的競選平台號稱以民主改革為目標，要令烏克蘭擁有真正的民主體制。

但大西洋協會智庫的烏克蘭專家阿斯倫德（Anders Aslund）接受BBC訪問時指出，她除了這個觀點，就沒有其他可以用來爭取支持的政策。

這次烏克蘭選舉還有一位名字與季莫申科相近的候選人尤里‧季莫申科（Yuriy Tymoshenko）。季莫申科指控尤里‧季莫申科受現任總統波羅申科指派參選，目的是要令選民混淆兩人，分薄季莫申科的得票。