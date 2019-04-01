朝鮮金正男刺殺案 越南女疑犯可能獲釋

圖片版權 EPA Image caption 段氏香在馬來西亞輕判後立刻法庭。她在越南的家人表示，對馬來西亞的輕判表示高興，相信段氏香不會謀殺他人。

被控涉嫌刺殺朝鮮領導人金正恩同父異母兄弟金正男的越南女子承認量刑較輕的傷害罪，可能很快獲釋。此案可能終成無法破解的疑案。

馬來西亞一家法院對段氏香犯下可能致命的傷害罪，判處有期徒刑3年4個月監禁，時間從其2017年2月被捕開始算。

不過，她的律師說，根據馬來西亞法律，她可能會在2019年5月前獲釋。

如果此前她被控的謀殺罪名成立，段女士原本將面臨死刑。

金正男是朝鮮領導人金正恩早已疏遠的同父異母兄弟。2017年2月，在光天化日之下，金正男在吉隆坡機場轉機前被人使用神經毒劑VX暗殺。

這一事態發展實際上意味著，沒有人對金正男的死負責。他的死亡背後的故事可能將成為懸疑。

判決的現實意義

段氏香在越南的繼母表示，對馬來西亞的輕判表示高興，相信段氏香不會謀殺他人。

BBC駐東南亞記者喬納森·黑德（Jonathan Head）報道稱，對段氏香的判決為馬來西亞提供了一個挽回謀殺案審判令人尷尬的僵局的方法，但許多人也視這一判決是最後一名在押的被告的正義得到伸張。

然而，這也意味著兩名被告女子都將無法再在法庭做證，也無法在法庭上公開詳細說明她們是如何捲入這一陰謀的，或者是誰招募了她們。

2019年3月初，馬來西亞檢方撤銷對段氏香的同案嫌疑人、印度尼西亞籍被告女子艾希亞的指控，法院已經將其釋放送交印尼方面。

圖片版權 Reuters Image caption 吉隆坡機場監視錄像顯示，金正男（圖前右）遇襲後向機場人員求助，隨機場人員前往機場醫務室時仍能行走。

機場刺殺案

2017年2月13日，金正男單獨一人在吉隆坡機場等待乘坐飛機前往澳門。而艾希亞與段氏香在離境區與金正男有身體接觸。

圖片版權 Getty Images Image caption 印度尼西亞籍被告女子艾希亞釋放後，段氏香一度精神瀕於崩潰。

案發時，監控錄像畫面顯示，段氏香用手從金正男背後捂過他的面部，隨後她們兩人一同離開。金不久後即感覺不適要求求助醫生。

金正男在被送往醫院途中死亡。之後發現，他死於最致命的化學毒劑之一VX神經毒劑。

艾希亞與段氏香均否認對自己的指控，二人稱她們以為事發時在參加電視惡搞節目。而向這兩名女子下指令的幾名男性均已離開馬來西亞，這些人後被指為朝鮮特工。

朝鮮堅決否認與這起謀殺案有關。但此案中4名朝鮮嫌疑男子在謀殺案事發當天便已離開馬來西亞。

國際刑警組織已對4人髮出紅色通緝令，但4人迄今仍未歸案。