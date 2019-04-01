圖片版權 Twitter Image caption 美國影星金·凱瑞3月30日他按照一張著名的歷史照片勾畫了墨索里尼和他的情婦被倒掛屍體的圖畫.

美國喜劇演員金·凱瑞在推特上畫了意大利法西斯獨裁者墨索里尼的屍體的漫畫，受到墨索里尼的孫女譴責。她說凱瑞應該畫畫美國的黑暗歷史。

金·凱瑞經常在推特上分享具有爭議性的政治藝術作品，3月30日他按照一張著名的歷史照片勾畫了墨索里尼和他的情婦被倒掛屍體的圖畫。這幅畫在推特上被轉發了兩萬多次，8萬多人點讚。

凱瑞在漫畫下加了解說：「如果你不知道法西斯主義的結局如何，那就問問本尼托·墨索里尼和他的情婦克拉拉·佩塔奇。」 凱瑞可能是針對美國總統特朗普發出上述評論，特朗普一直是他政治諷刺的靶子。

圖片版權 AFP Image caption 美國媒體報道說，凱瑞除了表演，還是個政治漫畫家。

美國CNN電視曾報道說，凱瑞除了表演，還是個政治漫畫家。去年美國加州洛杉磯還有過一個凱瑞的漫畫展。

歷山德拉

不過這次美國影星得到的回擊並非來自「推特之王」特朗普，而是來自墨索里尼的孫女亞歷山德拉。亞歷山德拉是歐洲議會的右翼成員，她在推特上說美國影星是個「雜種」。她還建議讓凱瑞下次畫畫美國自己的黑歷史。

圖片版權 Twitter Image caption 越戰中的著名照片，被美軍汽油彈灼燒的越南村民兒童在路上驚慌失措躲避轟炸。

她貼出了以拉什莫爾山（俗稱「美國總統山」）為背景的的美國原著民的圖片，以及美國黑人人權活動人士羅莎·帕克斯的照片。羅莎·帕克斯在1950年代在美國實行種族隔離的南方在公共汽車上拒絶坐在後面的黑人座位上以示抗議。

亞歷山德拉還發了一張核爆炸蘑菇雲的照片，顯然她在指責美國在二戰後期在日本長崎和廣島投擲原子彈的事。她還在推特上發了越戰中的著名照片，被美軍汽油彈灼燒的越南村民兒童在路上驚慌失措躲避轟炸。

圖片版權 Twitter Image caption 羅莎·帕克斯在1950年代在美國實行種族隔離的南方在公共汽車上拒絶坐在後面的黑人座位上以示抗議。

歐洲議會的議員亞歷山德拉顯然是在為特朗普辯護，她把美國影星的漫畫說成是不過是「骯髒的紙」。

《赫芬頓郵報》報道說亞歷山德拉毫不隱瞞而且堅持她的「極右觀點」，是意大利"小報中不可缺少的人物"。亞歷山德拉一直捍衛她的祖父墨索里尼。去年她曾經威脅要向警方舉報那些在社交媒體上詆譭她祖父墨索里尼的人。

圖片版權 Twitter Image caption 亞歷山德拉貼出以拉什莫爾山（俗稱"美國總統山"）為背景的的美國原著民的圖片，暗示美國原著民的悲慘歷史。

墨索里尼

二戰後期，意大利法西斯領導人墨索里尼試圖穿過意大利邊境逃往中立的瑞士。但是他被游擊隊捉獲並槍決。後來意大利人把墨索里尼和她的情婦，以及其他法西斯領導人的屍體倒懸在米蘭的一個加油站前面示眾。

墨索里尼1925年宣佈國家法西斯黨為意大利唯一合法政黨，在意大利建立了獨裁統治。1935年同德國納粹領導人希特勒聯絡，加入反共產國際協議。1940年夏天意大利加入軸心國參加了世界大戰。

圖片版權 Getty Images Image caption 墨索里尼1925年宣佈國家法西斯黨為意大利唯一合法政黨，在意大利建立了獨裁統治。

墨索里尼的兒子羅馬諾同亞歷山德拉的母親瑪麗亞·西科隆涅結婚。瑪麗亞·西科隆涅是好萊塢著名影星索菲亞·羅蘭的妹妹。

亞歷山德拉在從政前在1980年代作過模特，還當過演員。1983年她曾經上過意大利版《花花公子》雜誌的封面。

後來亞歷山德拉進入意大利右翼政治，提倡傳統家庭價值和婦女權益。她現在是中右翼意大利力量黨在歐盟議會的議員。